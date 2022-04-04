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війна (56882) Ірпінь (320) Київська область (3134) санкції (6873) Джонсон Борис (532) Буча (498)

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію, яка склалася після звільнення Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонон написав у твіттері. 

Він зазаначив: "Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні.

Жодне заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою – Путін у розпачі, його вторгнення провалюється, а рішучість України ніколи не була сильнішою.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги на місцях.

Велика Британія була на передовій у підтримці Міжнародного кримінального суду ООН у розслідування звірств, скоєних в Україні, і Домінік Рааб санкціонував додаткову фінансову підтримку та залучення спеціалістів-розслідувачів – ми не заспокоїмося, поки правосуддя не буде здійнено".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про Бучу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+140
Дякуємо, пане Джонсон.
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03.04.2022 21:58
+95
Здоровья Вам, г-н премьер министр. И Боже храни королеву
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03.04.2022 21:58
+84
А цей чоловік із ЯЙЦЯМИ. Особисто я йому вірю.
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03.04.2022 22:00
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Дякуємо, пане Джонсон.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
А цей чоловік із ЯЙЦЯМИ. Особисто я йому вірю.
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03.04.2022 22:00 Відповісти
Поддерживаю. И главное отвечать за свои слова.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
спасибо братьям бритам за помощь в трудное время. Никогда не забудем
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03.04.2022 23:08 Відповісти
Здоровья Вам, г-н премьер министр. И Боже храни королеву
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Гуманніше заморити кацапів ракетами Трайдент-2 з термоядерними боєголовками ...Голодом довго морити прийдеться.Вони звикли нічого не жерти..або просрочку.
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03.04.2022 23:09 Відповісти
Борис, ти правий
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Джонсон это тот человек которому можно верить.
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03.04.2022 21:59 Відповісти
Thanks, Boris
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03.04.2022 21:59 Відповісти
Наш парень!
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03.04.2022 21:59 Відповісти
Джонсон - почесний Бандерівець!
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03.04.2022 22:00 Відповісти
Після перемоги обов'язково треба буде зробити проспект імені Бориса Джонсона в Києві.
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03.04.2022 22:34 Відповісти
От він якраз найбільше заслуговує на Нобелівську премію миру, а не якісь там капітулянти перед вбивцею століття і найжорстокішим тираном планети
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04.04.2022 01:22 Відповісти
Тварь путин достоин только скорой мучительной смерті.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Нее....эта крыса бункерная должна сдыхать доооолго и ооочень мучительно
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03.04.2022 22:31 Відповісти
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03.04.2022 22:01 Відповісти
а что Макароша, уже на телефоне??? звонить будет???
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03.04.2022 22:01 Відповісти
он ногти маникюрит. Не отвлекайте.
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03.04.2022 22:37 Відповісти
накрасит ногти - и щучкой нырнет в постельку к молодухе раскрасавице
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04.04.2022 17:52 Відповісти
Дайте нам зброю яку просять військові і ми це зробимо самі
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Пока у пуйла есть возможность жахнуть ядерными зарядами по нам, мы несможем победить без помощи. Санкции и влияние топ держав должны происходить до тех пор, пока режим пуйла не снесут или ненастанет полное банкротство страны, когда они и оружия своего лишатся. А воевать на нашей земле можно сколько угодно, русурсов у москалей на это хватит, только люди то каждый день наши гибнут. Так что мнгое зависит от Англии, Сша и остального мира.
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03.04.2022 22:08 Відповісти
! THANKS !
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03.04.2022 22:02 Відповісти
Я впевнений, що Британія - кращий друг України, ніж США. США допомагають дуже багато, велика подяка їм. Але Британія робить це швидше, без зайвої бюрократії
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Хамство Зеленського по відношенню до Байдена не могло не дати наслідків.
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Абрамовича в Британії вже два тижні як розділи до нитки.

А в США ще думають чи накладати санкції на нього чи ні. Якось так((
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Новий анекдот на Московії що до орків-ветеранів :

1. які були в 10 км від Чернобиля звертатися "фон"
2. які були в 1 км - "ваша свєтлость"
3. хто був біля реактору або рив окопи в "Рудому лісі" -- "вашє сіятєльство" !
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03.04.2022 22:03 Відповісти
У Бориса Джонсона кумир В.Черчіль, навіть книгу про нього написав. Це видно з його вчинків, нам пощастило з партнером.
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Ваша правда, пощастило, дякувати Богові.
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03.04.2022 22:33 Відповісти
"Я убежден, что каждый из вас восстанет и низвергнет меня с моего места, допусти я хоть на миг возможность переговоров или капитуляции. Если долгой истории нашего острова суждено пресечься, то пусть это случится лишь тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь своей кровью." слова Черчіля про можливі перемовини з Гітлером...
з книги Бориса Джонсона "Фактор Черчилля". Раджу усім почитати книгу, і ви краще зрозумієте на чому був вихований політик Джонсон.
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Борис знає кому цю книгу потрібно подарувати
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04.04.2022 01:28 Відповісти
👏 аплодирую стоя!
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Дружба і справжнє братерство пізнається в біді! 🇬🇧🇺🇦
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Добре, що є такі союзники!
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Чому Гітлеру ніхто мирову не пропунував🤔не морив голодом його військову машину🤷🏻
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03.04.2022 22:04 Відповісти
потому что у гитлера не было ЯО
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03.04.2022 22:33 Відповісти
Борис то е справжнiй щирий козак
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03.04.2022 22:04 Відповісти
Дякую Борисе! Ви першими,поставилии оборонне озброєння,що рятує Країну.
Прав Британія!
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03.04.2022 22:04 Відповісти
fait to glory.
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03.04.2022 22:05 Відповісти
Джонсоне, так тримати!
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03.04.2022 22:05 Відповісти
Which EU countries have exported weapons to Russia, despite the embargo.
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03.04.2022 22:05 Відповісти
"любі друзі" путіна і раSSії....

на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....

працюємо... над цим...
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03.04.2022 22:15 Відповісти
Британці справжні друзі Украіни ,була б така позиція в Німечини і Франціі можливо кривавий кат побоявся нападати.
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03.04.2022 22:07 Відповісти
Цей світ від остаточного зпідлення утримує лише англосаксонська п'ятірка.
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03.04.2022 22:08 Відповісти
Вот, куда надо вступать Украине - в Британский Союз (страны, входящие в Королевство Великобритания), а не в этот сраный ЕС, где немало скрытых сателлитов рассеи. Но пока в Украине не будет НАСТОЯЩЕГО президента, это не достижимо...
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03.04.2022 22:09 Відповісти
Если украинцы справятся с коррупцией то с Украиной захотят быть все цивилизованные страны включая и Германию и Францию. Мы сможем сами выбирать кого захотим.
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03.04.2022 22:17 Відповісти
ну тоді треба вчтити англійську. А я в школі попав в клас з вивченням французьської.
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Эх вот так бы всем миром против чмошника кацапского .. какая жизнь бы была ..
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Але ж, дякувати Богові, так і є: весь прогресивний світ з нами. Хто як може. Дуже їм всім дякую.
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Давайте наступательное вооружение, фрицы отказались давать свои бронемашины, Надежда на британцев, по колониям пособирайте, там же у вас много всего.
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03.04.2022 22:13 Відповісти
что Бидон квакнет?
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Боже храни Королеву !!!!
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03.04.2022 22:14 Відповісти
Та й кацапи нехай здихають.
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03.04.2022 22:15 Відповісти
Борька, а КАК на тебя все гнали из-за Брекзита... А Сейчас Борька просто ТУПО ЛУЧШИЙ! Боже Храни Королеву
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03.04.2022 22:17 Відповісти
Борис Джонсон - син Стенлі Джонсона, племінника останнього міністра внутрішніх справ убитої Османської імперії Алі Кемаля. Бориса Джонсона, зятя Алі Кемаля, останнього міністра Османської імперії, якого лінчували як зрадника, кинули в політику, відклавши журналістську кар'єру, як і його дід. Борис Джонсон, який розпочав свою кампанію в Північному Лондоні, де інтенсивно живуть турки, коли його обрали мером Лондона в 2008 році, каже: «У мене в жилах тече турецька кров».
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03.04.2022 22:17 Відповісти
So mote it be !
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03.04.2022 22:18 Відповісти
На бы Такого Прем'єра-міністра
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Путлер хоче втягнути у війну Європу,щоб хворому раком .уйлу зробити самогубство шляхом знищення людства!(((
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Аби наша сволота не сунула палки в колеса, це я про Портнова, Єрмака, Татарова та ін.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Це якась напасть. Ці портнови і татарови.
І нічого їм зробити не можна.
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03.04.2022 22:38 Відповісти
Thanks!!!
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03.04.2022 22:27 Відповісти
Це слова гідного наступника великого Вінстона Черчилля!
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03.04.2022 22:28 Відповісти
Лишь бы наши агорхимики- капитулянты все не пересрали.
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03.04.2022 22:29 Відповісти
Чувак за місяць зробив для оборони України більше, ніж 2 президенти за 8 років ))
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Не гони, порох восстанавливал армию, Зе вообще никуя, даже генерала Марченко умудрился посадить
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03.04.2022 22:53 Відповісти
Дякуємо шановному пану Прем'єр-міністру Б. Джонсону і В. Британії за підтримку України в цей важкий для нас час. Як влучно сказано, правосуддя має бути здійснено.
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03.04.2022 22:35 Відповісти
Жму руку и люто плюсую!
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03.04.2022 22:37 Відповісти
Британський народ дуже сильно постраждав в ході двох воєн.
Те, як британці проводять дні пам'яті скорботи - варте поваги. Вони точно знають як це гинути за свободу на війні і знають як перемагати.
Чого не скажеш про німців, французів і італійців.
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03.04.2022 22:42 Відповісти
Джонсон 💪
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03.04.2022 22:48 Відповісти
Борис,ти прав.
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03.04.2022 22:50 Відповісти
Дякуємо друже! Найкращий наш помічник!
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03.04.2022 22:51 Відповісти
Боже храни Англию и пана Джонсона!
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03.04.2022 22:52 Відповісти
Борис (Великобритания) может помогать быстро и без бюрократии, потому, что страна вышла из ЕС.
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04.04.2022 01:01 Відповісти
"Борис, ты прав!"
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04.04.2022 04:25 Відповісти
в Буче были молодые буряты и русские, склонные к педофилии и садизму в массовых масштабах
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04.04.2022 08:13 Відповісти
 
 