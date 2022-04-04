Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію, яка склалася після звільнення Київщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонон написав у твіттері.
Він зазаначив: "Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні.
Жодне заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою – Путін у розпачі, його вторгнення провалюється, а рішучість України ніколи не була сильнішою.
Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги на місцях.
Велика Британія була на передовій у підтримці Міжнародного кримінального суду ООН у розслідування звірств, скоєних в Україні, і Домінік Рааб санкціонував додаткову фінансову підтримку та залучення спеціалістів-розслідувачів – ми не заспокоїмося, поки правосуддя не буде здійнено".
Будь ласка, зачекайте...
А в США ще думають чи накладати санкції на нього чи ні. Якось так((
1. які були в 10 км від Чернобиля звертатися "фон"
2. які були в 1 км - "ваша свєтлость"
3. хто був біля реактору або рив окопи в "Рудому лісі" -- "вашє сіятєльство" !
з книги Бориса Джонсона "Фактор Черчилля". Раджу усім почитати книгу, і ви краще зрозумієте на чому був вихований політик Джонсон.
Прав Британія!
на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....
працюємо... над цим...
І нічого їм зробити не можна.
Те, як британці проводять дні пам'яті скорботи - варте поваги. Вони точно знають як це гинути за свободу на війні і знають як перемагати.
Чого не скажеш про німців, французів і італійців.