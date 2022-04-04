Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна, - Джонсон про Бучу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував ситуацію, яка склалася після звільнення Київщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Джонон написав у твіттері.

Він зазаначив: "Підлі напади Росії на невинних мирних жителів в Ірпіні та Бучі є ще одним доказом того, що Путін та його армія вчиняють військові злочини в Україні.

Жодне заперечення чи дезінформація з боку Кремля не може приховати те, що, як ми всі знаємо, є правдою – Путін у розпачі, його вторгнення провалюється, а рішучість України ніколи не була сильнішою.

Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги на місцях.

Велика Британія була на передовій у підтримці Міжнародного кримінального суду ООН у розслідування звірств, скоєних в Україні, і Домінік Рааб санкціонував додаткову фінансову підтримку та залучення спеціалістів-розслідувачів – ми не заспокоїмося, поки правосуддя не буде здійнено".

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