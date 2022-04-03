Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию, сложившуюся после освобождения Киевщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонон написал в твиттере.
Он отметил: "Подлые нападения России на невинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.
Никакое возражение или дезинформация со стороны Кремля не может скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой – Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решительность Украины никогда не была сильнее.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах.
Великобритания была на передовой в поддержке Международного уголовного суда ООН по расследованию зверств, совершенных в Украине, и Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не будет осуществлено".
Пожалуйста, подождите...
А в США ще думають чи накладати санкції на нього чи ні. Якось так((
1. які були в 10 км від Чернобиля звертатися "фон"
2. які були в 1 км - "ваша свєтлость"
3. хто був біля реактору або рив окопи в "Рудому лісі" -- "вашє сіятєльство" !
з книги Бориса Джонсона "Фактор Черчилля". Раджу усім почитати книгу, і ви краще зрозумієте на чому був вихований політик Джонсон.
Прав Британія!
на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....
працюємо... над цим...
І нічого їм зробити не можна.
Те, як британці проводять дні пам'яті скорботи - варте поваги. Вони точно знають як це гинути за свободу на війні і знають як перемагати.
Чого не скажеш про німців, французів і італійців.