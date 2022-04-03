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Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию, сложившуюся после освобождения Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонон написал в твиттере.

Он отметил: "Подлые нападения России на невинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Никакое возражение или дезинформация со стороны Кремля не может скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой – Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решительность Украины никогда не была сильнее.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах.

Великобритания была на передовой в поддержке Международного уголовного суда ООН по расследованию зверств, совершенных в Украине, и Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не будет осуществлено".

Также читайте: Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о Буче
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Топ комментарии
+140
Дякуємо, пане Джонсон.
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03.04.2022 21:58
+95
Здоровья Вам, г-н премьер министр. И Боже храни королеву
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03.04.2022 21:58
+84
А цей чоловік із ЯЙЦЯМИ. Особисто я йому вірю.
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03.04.2022 22:00
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Дякуємо, пане Джонсон.
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03.04.2022 21:58 Ответить
А цей чоловік із ЯЙЦЯМИ. Особисто я йому вірю.
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03.04.2022 22:00 Ответить
Поддерживаю. И главное отвечать за свои слова.
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03.04.2022 22:01 Ответить
спасибо братьям бритам за помощь в трудное время. Никогда не забудем
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03.04.2022 23:08 Ответить
Здоровья Вам, г-н премьер министр. И Боже храни королеву
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03.04.2022 21:58 Ответить
Гуманніше заморити кацапів ракетами Трайдент-2 з термоядерними боєголовками ...Голодом довго морити прийдеться.Вони звикли нічого не жерти..або просрочку.
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03.04.2022 23:09 Ответить
Борис, ти правий
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03.04.2022 21:58 Ответить
Джонсон это тот человек которому можно верить.
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03.04.2022 21:59 Ответить
Thanks, Boris
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03.04.2022 21:59 Ответить
Наш парень!
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03.04.2022 21:59 Ответить
Джонсон - почесний Бандерівець!
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03.04.2022 22:00 Ответить
Після перемоги обов'язково треба буде зробити проспект імені Бориса Джонсона в Києві.
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03.04.2022 22:34 Ответить
От він якраз найбільше заслуговує на Нобелівську премію миру, а не якісь там капітулянти перед вбивцею століття і найжорстокішим тираном планети
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04.04.2022 01:22 Ответить
Тварь путин достоин только скорой мучительной смерті.
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03.04.2022 22:01 Ответить
Нее....эта крыса бункерная должна сдыхать доооолго и ооочень мучительно
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03.04.2022 22:31 Ответить
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03.04.2022 22:01 Ответить
а что Макароша, уже на телефоне??? звонить будет???
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03.04.2022 22:01 Ответить
он ногти маникюрит. Не отвлекайте.
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03.04.2022 22:37 Ответить
накрасит ногти - и щучкой нырнет в постельку к молодухе раскрасавице
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04.04.2022 17:52 Ответить
Дайте нам зброю яку просять військові і ми це зробимо самі
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03.04.2022 22:01 Ответить
Пока у пуйла есть возможность жахнуть ядерными зарядами по нам, мы несможем победить без помощи. Санкции и влияние топ держав должны происходить до тех пор, пока режим пуйла не снесут или ненастанет полное банкротство страны, когда они и оружия своего лишатся. А воевать на нашей земле можно сколько угодно, русурсов у москалей на это хватит, только люди то каждый день наши гибнут. Так что мнгое зависит от Англии, Сша и остального мира.
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03.04.2022 22:08 Ответить
! THANKS !
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03.04.2022 22:02 Ответить
Я впевнений, що Британія - кращий друг України, ніж США. США допомагають дуже багато, велика подяка їм. Але Британія робить це швидше, без зайвої бюрократії
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03.04.2022 22:03 Ответить
Хамство Зеленського по відношенню до Байдена не могло не дати наслідків.
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03.04.2022 22:32 Ответить
Абрамовича в Британії вже два тижні як розділи до нитки.

А в США ще думають чи накладати санкції на нього чи ні. Якось так((
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03.04.2022 22:45 Ответить
Новий анекдот на Московії що до орків-ветеранів :

1. які були в 10 км від Чернобиля звертатися "фон"
2. які були в 1 км - "ваша свєтлость"
3. хто був біля реактору або рив окопи в "Рудому лісі" -- "вашє сіятєльство" !
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03.04.2022 22:03 Ответить
У Бориса Джонсона кумир В.Черчіль, навіть книгу про нього написав. Це видно з його вчинків, нам пощастило з партнером.
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03.04.2022 22:03 Ответить
Ваша правда, пощастило, дякувати Богові.
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03.04.2022 22:33 Ответить
"Я убежден, что каждый из вас восстанет и низвергнет меня с моего места, допусти я хоть на миг возможность переговоров или капитуляции. Если долгой истории нашего острова суждено пресечься, то пусть это случится лишь тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь своей кровью." слова Черчіля про можливі перемовини з Гітлером...
з книги Бориса Джонсона "Фактор Черчилля". Раджу усім почитати книгу, і ви краще зрозумієте на чому був вихований політик Джонсон.
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03.04.2022 22:47 Ответить
Борис знає кому цю книгу потрібно подарувати
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04.04.2022 01:28 Ответить
👏 аплодирую стоя!
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03.04.2022 22:03 Ответить
Дружба і справжнє братерство пізнається в біді! 🇬🇧🇺🇦
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03.04.2022 22:03 Ответить
Добре, що є такі союзники!
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03.04.2022 22:03 Ответить
Чому Гітлеру ніхто мирову не пропунував🤔не морив голодом його військову машину🤷🏻
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03.04.2022 22:04 Ответить
потому что у гитлера не было ЯО
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03.04.2022 22:33 Ответить
Борис то е справжнiй щирий козак
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03.04.2022 22:04 Ответить
Дякую Борисе! Ви першими,поставилии оборонне озброєння,що рятує Країну.
Прав Британія!
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03.04.2022 22:04 Ответить
fait to glory.
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03.04.2022 22:05 Ответить
Джонсоне, так тримати!
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03.04.2022 22:05 Ответить
Which EU countries have exported weapons to Russia, despite the embargo.
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03.04.2022 22:05 Ответить
"любі друзі" путіна і раSSії....

на жаль в німеччині багато адептів руSSкого міра, завербованих чекістами... в яких "діди ваївалі"....

працюємо... над цим...
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03.04.2022 22:15 Ответить
Британці справжні друзі Украіни ,була б така позиція в Німечини і Франціі можливо кривавий кат побоявся нападати.
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03.04.2022 22:07 Ответить
Цей світ від остаточного зпідлення утримує лише англосаксонська п'ятірка.
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03.04.2022 22:08 Ответить
Вот, куда надо вступать Украине - в Британский Союз (страны, входящие в Королевство Великобритания), а не в этот сраный ЕС, где немало скрытых сателлитов рассеи. Но пока в Украине не будет НАСТОЯЩЕГО президента, это не достижимо...
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03.04.2022 22:09 Ответить
Если украинцы справятся с коррупцией то с Украиной захотят быть все цивилизованные страны включая и Германию и Францию. Мы сможем сами выбирать кого захотим.
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03.04.2022 22:17 Ответить
ну тоді треба вчтити англійську. А я в школі попав в клас з вивченням французьської.
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03.04.2022 22:47 Ответить
Эх вот так бы всем миром против чмошника кацапского .. какая жизнь бы была ..
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03.04.2022 22:11 Ответить
Але ж, дякувати Богові, так і є: весь прогресивний світ з нами. Хто як може. Дуже їм всім дякую.
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03.04.2022 22:31 Ответить
Давайте наступательное вооружение, фрицы отказались давать свои бронемашины, Надежда на британцев, по колониям пособирайте, там же у вас много всего.
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03.04.2022 22:13 Ответить
что Бидон квакнет?
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03.04.2022 22:13 Ответить
Боже храни Королеву !!!!
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03.04.2022 22:14 Ответить
Та й кацапи нехай здихають.
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03.04.2022 22:15 Ответить
Борька, а КАК на тебя все гнали из-за Брекзита... А Сейчас Борька просто ТУПО ЛУЧШИЙ! Боже Храни Королеву
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03.04.2022 22:17 Ответить
Борис Джонсон - син Стенлі Джонсона, племінника останнього міністра внутрішніх справ убитої Османської імперії Алі Кемаля. Бориса Джонсона, зятя Алі Кемаля, останнього міністра Османської імперії, якого лінчували як зрадника, кинули в політику, відклавши журналістську кар'єру, як і його дід. Борис Джонсон, який розпочав свою кампанію в Північному Лондоні, де інтенсивно живуть турки, коли його обрали мером Лондона в 2008 році, каже: «У мене в жилах тече турецька кров».
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03.04.2022 22:17 Ответить
So mote it be !
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03.04.2022 22:18 Ответить
На бы Такого Прем'єра-міністра
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03.04.2022 22:21 Ответить
Путлер хоче втягнути у війну Європу,щоб хворому раком .уйлу зробити самогубство шляхом знищення людства!(((
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03.04.2022 22:21 Ответить
Аби наша сволота не сунула палки в колеса, це я про Портнова, Єрмака, Татарова та ін.
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03.04.2022 22:23 Ответить
Це якась напасть. Ці портнови і татарови.
І нічого їм зробити не можна.
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03.04.2022 22:38 Ответить
Thanks!!!
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03.04.2022 22:27 Ответить
Це слова гідного наступника великого Вінстона Черчилля!
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03.04.2022 22:28 Ответить
Лишь бы наши агорхимики- капитулянты все не пересрали.
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03.04.2022 22:29 Ответить
Чувак за місяць зробив для оборони України більше, ніж 2 президенти за 8 років ))
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03.04.2022 22:32 Ответить
Не гони, порох восстанавливал армию, Зе вообще никуя, даже генерала Марченко умудрился посадить
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03.04.2022 22:53 Ответить
Дякуємо шановному пану Прем'єр-міністру Б. Джонсону і В. Британії за підтримку України в цей важкий для нас час. Як влучно сказано, правосуддя має бути здійснено.
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03.04.2022 22:35 Ответить
Жму руку и люто плюсую!
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03.04.2022 22:37 Ответить
Британський народ дуже сильно постраждав в ході двох воєн.
Те, як британці проводять дні пам'яті скорботи - варте поваги. Вони точно знають як це гинути за свободу на війні і знають як перемагати.
Чого не скажеш про німців, французів і італійців.
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03.04.2022 22:42 Ответить
Джонсон 💪
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03.04.2022 22:48 Ответить
Борис,ти прав.
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03.04.2022 22:50 Ответить
Дякуємо друже! Найкращий наш помічник!
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03.04.2022 22:51 Ответить
Боже храни Англию и пана Джонсона!
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03.04.2022 22:52 Ответить
Борис (Великобритания) может помогать быстро и без бюрократии, потому, что страна вышла из ЕС.
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04.04.2022 01:01 Ответить
"Борис, ты прав!"
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04.04.2022 04:25 Ответить
в Буче были молодые буряты и русские, склонные к педофилии и садизму в массовых масштабах
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04.04.2022 08:13 Ответить
 
 