Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина, - Джонсон о Буче

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию, сложившуюся после освобождения Киевщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонон написал в твиттере.

Он отметил: "Подлые нападения России на невинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине.

Никакое возражение или дезинформация со стороны Кремля не может скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой – Путин в отчаянии, его вторжение проваливается, а решительность Украины никогда не была сильнее.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также усиливаем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах.

Великобритания была на передовой в поддержке Международного уголовного суда ООН по расследованию зверств, совершенных в Украине, и Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей – мы не успокоимся, пока правосудие не будет осуществлено".

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