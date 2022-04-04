Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о Буче

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою позицию об ужасных событиях в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Макрон отметил: "Снимки, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мои соболезнования жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ