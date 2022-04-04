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Российским властям придется отвечать за эти преступления, - Макрон о Буче

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

макрон,путін

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою позицию об ужасных событиях в Буче.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Макрон отметил: "Снимки, которые доходят до нас из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни убитых мирных жителей. Мои соболезнования жертвам, моя солидарность с украинцами. Российским властям придется отвечать за эти преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни один житель Бучи не пострадал за время пребывания там российских войск. Это провокация киевского режима, - Минобороны РФ
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Топ комментарии
+76
❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:43
+30
Дякуємо, Борис!
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03.04.2022 20:51
+26
саме час подзвонити вольдемару, ще пару годин послухати.
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03.04.2022 20:44
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❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:43 Ответить
Дякуємо, Борис!
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03.04.2022 20:51 Ответить
а вы знаете что Борис это внук тюрка который переехал жит в Англию. по крови Он турок. Он когда совершил визит в Турцию посетил деревню дедушки его
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03.04.2022 22:06 Ответить
Он британец смешанного (в том числе и тюркского) происхождения.

«Считаете ли вы себя при этом шотландцем, ирландцем или валлийцем, подозреваете ли, что ваша бабушка была француженкой или дедушка - русским, были ли ваши родители беглецами из нацистской Германии по причине своего еврейского происхождения - все это не имеет значения»
Хьюитт Карен. «Понять Британию»
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03.04.2022 22:59 Ответить
может он по крови не турок а турецкоподданный?
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06.04.2022 03:39 Ответить
настоящий турецкий кров присутствует. вам не кажется по его поступкам. вспыльчивый и смелый среди европейских политиков. как Эрдоган.
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06.04.2022 16:58 Ответить
це все добре - дайте більше потрібної зброї....
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03.04.2022 21:08 Ответить
Я только сейчас понял почему бриты вышли из ЕС, подальше от этих лицемеров продажных...
God save the Queen!
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03.04.2022 21:16 Ответить
в Украине за последние полгода было два президента (Б.Дж. и Дж. Б) и один чтец текстов
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03.04.2022 21:31 Ответить
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03.04.2022 21:17 Ответить
Thank you very so much, dear Boris
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03.04.2022 22:08 Ответить
макарон, как ты достанешь плешивого из бункера? не трынди. оружие давай.
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03.04.2022 20:44 Ответить
А самому Макрон з Меркель, Саркозі, Орбаном та іншими відповідати не треба?
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03.04.2022 21:06 Ответить
Особенно МАКРЕЛЬ !!!
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03.04.2022 21:08 Ответить
Давай Макарон, позвони деду ***** и поболтай еще часик там с ним, послухай про нацистов в роддоме и музеях... Да, и за газик ******* заплатить за март месяц не забудь, без задержек чтобы!
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03.04.2022 21:11 Ответить
Франция не так зависима от кацапского гпза как Германия. У них алжирский.
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03.04.2022 21:40 Ответить
задовбає телефонними дзвінками?
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03.04.2022 21:49 Ответить
саме час подзвонити вольдемару, ще пару годин послухати.
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03.04.2022 20:44 Ответить
колискова умиротворяюча від Макрона
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03.04.2022 20:57 Ответить
Снова позвонит *****?
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03.04.2022 20:45 Ответить
А ведь это даже не шутка! Это больше на предсказание похоже... снова озабоченно будет звонить.
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03.04.2022 20:49 Ответить
Так пуйло ему скажет, что это постановочные кадры.
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03.04.2022 22:22 Ответить
И это тоже не шутка... в принципе так и будет.
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03.04.2022 22:40 Ответить
Вже так і є:
"В связи с чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче Россия запросила проведение заседания СБ ООН в понедельник, 4 апреля"
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03.04.2022 22:53 Ответить
Макрон популіст ті всі візити до нациста путіна гра для своїх виборців.
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03.04.2022 20:46 Ответить
у нас теж були виборці проти армії мови і віри за дороги і пасматрєть в глаза
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03.04.2022 21:07 Ответить
На мій погляд відмова виборців від програми (Мова.Віра.Армія) і спровокувала путіна на найскорішу реалізацію свого плану по окупації України,з часом це стає все виразніше.
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03.04.2022 21:26 Ответить
а на мій погляд відмова від цих принципів дала ***** надію

і тільки беззаперечне падіння рейтингів цієї цензоред ****** спонукало ***** до дії,

бо, як кажуть біржові гравці, далі була б повна жопа в лояльності до росії
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03.04.2022 21:45 Ответить
так , він зрозумів ,що рейтинг зе впав(всі соцдослідження це фіксували) і опозиція мала всі шанси виграти наступні вибори з поверненням закритих програм переозброєння війська.
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03.04.2022 21:58 Ответить
Мова.Віра.Армія -- не принципи, а прямі обов'язки Президента України, зазначені в Конституції України Розділ 5 Стаття 106.
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03.04.2022 22:58 Ответить
та ладно )))

с каких пор эта юридическая галиматья стала интересовать выпускника юридического факультета Криворожского института и его избирателей ?
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03.04.2022 23:22 Ответить
Та знаю я... Бо там нікуя не написано про дороги та інші "великі" будівництва...
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03.04.2022 23:27 Ответить
та цих навіжених все що завгодно може спровокувати. паркан собі поправиш , пофарбуєш, вони вже чуються ображеними і спровакованими. є тільки один спосіб не провокувати росію. Це лежати з простріленою головою в калюжі власного лайна і крові. такий видок будь-якого русского, навіть путіна задовільнить, тільки от з життям не сумісне.
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03.04.2022 21:52 Ответить
Наполеон телефонний той Макарон...
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03.04.2022 21:11 Ответить
відосіків наснімав і задурив голови насєлєнію

распространьонна ситуація в теперішньому світі
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03.04.2022 21:27 Ответить
У нього вибори на носі, от і рве дупу й ліпить з себе "миротворця".
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03.04.2022 23:03 Ответить
⚡️ Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что 4 апреля в стране объявлен день траура в память о погибших мирных жителях Украины.
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03.04.2022 20:47 Ответить
А 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций для *****
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03.04.2022 20:50 Ответить
а 6-го апреля развесит по всем кафешкам Молдовы синие и желтые шарики
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03.04.2022 21:28 Ответить
Как будто это сильно для Украины что-либо меняет.
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03.04.2022 22:23 Ответить
это после того как она санкции отказалась вводить против раши
ох и тварь
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03.04.2022 22:56 Ответить
Сделай ещё к путлеру на поклон, Эмануэль. Посиди за длинным столом.
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03.04.2022 20:48 Ответить
А Зеленський що з цього приводу путіну сказав?
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03.04.2022 20:50 Ответить
Шото новостей нет с переговоров - они запретили СМИ ОБ ЖТОМ ПИСАТЬ ?

а вот словаки сегодня в новостях цитировали « дипломата» АРАХАМИЮ
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03.04.2022 21:11 Ответить
В ноябре Макрон визжал, что сможет гарантировать суверенитет и безопасность Украины, теперь собрался кого-то наказывать. Что он будеть молоть дальше?
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03.04.2022 20:53 Ответить
Дальше обратно позвонит ***** и на коленях будет просить поменьше стрелять. Эх, Де Голль сейчас в гробу переворачивается, смотря на нынешний французский политикум
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03.04.2022 20:55 Ответить
Мне нравятся эти лживые двуличные европейцы. Утром они оплакивают наших жертв, а вечером кидают ***** денюжку для оплаты всего этого и блокируют нам поставки ППО и наступательного оружия, чтобы это все прекратить. Такое ощущение что им это все нравится
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03.04.2022 20:53 Ответить
з багатьох причин, їм це подобається.і вигідно.але шоб війна була не на їхній території
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03.04.2022 20:56 Ответить
Нас уже превратили во второй Афганистан и не все ещё понимают что война на долгие года (хотя я это в первый день вторжения понял). Нам специально не дают оружие, которое поможет выбить тварей в быстрый строк, зато дали оружие, которое не позволяет и оркам захватить больше территорий. В итоге они окопаются и привет Бамбас, только в 10-кратном размере. И санкции ввели настолько пустяковые, что они уже на сейчас спокойно обходятся через Армению, о чем сами расеяни хвастаются. Хотели бы реально развалить РФ - ввели эмбарго и через пол года, максимум год, привет новое правительство и газ в обмен на еду. По статьям аналитиков, Германия при нормировании распределения газа способна 2 года протянуть
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03.04.2022 21:06 Ответить
CNN пише що їм не вигідно развал рашки
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03.04.2022 22:11 Ответить
Макрон )(уйлу ще не звонив? не чули?
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03.04.2022 20:53 Ответить
Токо с вашей помощью макарон. Иначе им пох на твой висер.
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03.04.2022 20:55 Ответить
знову буде мікронне занепокоєння
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03.04.2022 20:58 Ответить
Хотілось би спитать у Мікрона: "КОЛИ ***** доведеться відповідати?"
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03.04.2022 20:59 Ответить
Ну як коли? Вже, можливо, сьогодні мікрон знову хоробро зателефонує хy@&у та як поговорить з ним, як поговорить.....
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03.04.2022 21:13 Ответить
Макарон знал за Бучу еще месяц назад.
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03.04.2022 21:03 Ответить
Зачем эти жестокие убийства обычных граждан из какой норы ада вы кацапские ублюдки вывезли? Да вас всех на кол сажать нужно что бы подыхали страшно и долго
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03.04.2022 21:03 Ответить
Макрон: "Путіну доведеться відповідати за злочини у Бучі - я подзвоню йому у 845-й раз"!!!
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03.04.2022 21:03 Ответить
макрон замордует хуъло своими звонками до смерти!
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03.04.2022 21:04 Ответить
А почему не ХУТИНУ ? Боишься Макрон его назвать , а то хутиннападет ?
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03.04.2022 21:07 Ответить
Макарон балабол, он также виноват как и меркельша, австрияки, итальянцы и тд в том что выростили монстра. Они виноваты что ничего не сделали в 2014 году и ***** пошло дальше...
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03.04.2022 21:15 Ответить
В Мариуполе тысячи жертв. Будут ждать, когда они увидят это? Чтоб сообщить в 100й раз, что ***** заплатит за это?
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03.04.2022 21:16 Ответить
❗️Каждый виновный будет найден и наказан, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.

«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».

«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
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03.04.2022 21:17 Ответить
Побалакали і забули. Скоти
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03.04.2022 21:21 Ответить
Яка це вже пісня омікрона по рахунку ?
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03.04.2022 21:22 Ответить
***** *******, Надо убивать рашистов. И не надеяться на грёбаных союзников типа франции и германии
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03.04.2022 21:23 Ответить
Не лише владі.
Джерело ненависті та злоби це так звані престиє русскіє. Вони бажають стерти нас з лиця землі.
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03.04.2022 21:28 Ответить
Еммануелька забоялась що її згвалтують ?
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03.04.2022 21:31 Ответить
... тявкнув грозний макарон
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03.04.2022 21:32 Ответить
Макароша перешуганный ну ты так не бзди уж сильно в своем Елисейском дворце. Для начала утри сопли и победи ле пен на предстоящих выборах. Хотя бы это будет неплохо как для тебя
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03.04.2022 22:13 Ответить
Клоун дебильный--зае**шь ***** звонками?
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03.04.2022 22:15 Ответить
И что, даст Укране танки? Ракеты? Десантные корабли?
Заставит Ашан и Леруа Мерлен уйти с кацапского рынка?
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03.04.2022 22:24 Ответить
никого не интересует мнение ублюдка-извращенца, путинского ******* микрона!
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03.04.2022 22:41 Ответить
о-о-о- микрон !!!
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03.04.2022 22:42 Ответить
ВСЮ ПРЕСТУПНУЮ ВЛАСТЬ ЗАХВАТЧИКА ПОД НАРОДНЫЙ УКРАИНЫ И НА СУД В ГААГЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.04.2022 07:03 Ответить
Мастера высоких фраз и глубокой озабоченности. А ещё большие любители посредничать с Москвой и богатым опытом получения плюшек на чужой беде. Французики - мерзкие меркантильные сцыкуны.
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04.04.2022 11:03 Ответить
 
 