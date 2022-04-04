Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про Бучу

Президент Франції Емманюель Макрон висловив свою позицію одо жахливих подій у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Макрон зазначив: "Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини.

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