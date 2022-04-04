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Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про Бучу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон висловив свою позицію одо жахливих подій у Бучі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Макрон зазначив: "Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з Маріуполем", - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+76
❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:43
+30
Дякуємо, Борис!
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03.04.2022 20:51
+26
саме час подзвонити вольдемару, ще пару годин послухати.
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03.04.2022 20:44
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❗️Джонсон: Я сделаю все, чтобы уморить голодом военную машину Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:

«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
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03.04.2022 20:43 Відповісти
Дякуємо, Борис!
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03.04.2022 20:51 Відповісти
а вы знаете что Борис это внук тюрка который переехал жит в Англию. по крови Он турок. Он когда совершил визит в Турцию посетил деревню дедушки его
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03.04.2022 22:06 Відповісти
Он британец смешанного (в том числе и тюркского) происхождения.

«Считаете ли вы себя при этом шотландцем, ирландцем или валлийцем, подозреваете ли, что ваша бабушка была француженкой или дедушка - русским, были ли ваши родители беглецами из нацистской Германии по причине своего еврейского происхождения - все это не имеет значения»
Хьюитт Карен. «Понять Британию»
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03.04.2022 22:59 Відповісти
может он по крови не турок а турецкоподданный?
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06.04.2022 03:39 Відповісти
настоящий турецкий кров присутствует. вам не кажется по его поступкам. вспыльчивый и смелый среди европейских политиков. как Эрдоган.
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06.04.2022 16:58 Відповісти
це все добре - дайте більше потрібної зброї....
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03.04.2022 21:08 Відповісти
Я только сейчас понял почему бриты вышли из ЕС, подальше от этих лицемеров продажных...
God save the Queen!
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03.04.2022 21:16 Відповісти
в Украине за последние полгода было два президента (Б.Дж. и Дж. Б) и один чтец текстов
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03.04.2022 21:31 Відповісти
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Thank you very so much, dear Boris
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03.04.2022 22:08 Відповісти
макарон, как ты достанешь плешивого из бункера? не трынди. оружие давай.
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03.04.2022 20:44 Відповісти
А самому Макрон з Меркель, Саркозі, Орбаном та іншими відповідати не треба?
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03.04.2022 21:06 Відповісти
Особенно МАКРЕЛЬ !!!
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03.04.2022 21:08 Відповісти
Давай Макарон, позвони деду ***** и поболтай еще часик там с ним, послухай про нацистов в роддоме и музеях... Да, и за газик ******* заплатить за март месяц не забудь, без задержек чтобы!
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03.04.2022 21:11 Відповісти
Франция не так зависима от кацапского гпза как Германия. У них алжирский.
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03.04.2022 21:40 Відповісти
задовбає телефонними дзвінками?
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03.04.2022 21:49 Відповісти
саме час подзвонити вольдемару, ще пару годин послухати.
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03.04.2022 20:44 Відповісти
колискова умиротворяюча від Макрона
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03.04.2022 20:57 Відповісти
Снова позвонит *****?
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03.04.2022 20:45 Відповісти
А ведь это даже не шутка! Это больше на предсказание похоже... снова озабоченно будет звонить.
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03.04.2022 20:49 Відповісти
Так пуйло ему скажет, что это постановочные кадры.
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03.04.2022 22:22 Відповісти
И это тоже не шутка... в принципе так и будет.
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03.04.2022 22:40 Відповісти
Вже так і є:
"В связи с чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче Россия запросила проведение заседания СБ ООН в понедельник, 4 апреля"
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03.04.2022 22:53 Відповісти
Макрон популіст ті всі візити до нациста путіна гра для своїх виборців.
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03.04.2022 20:46 Відповісти
у нас теж були виборці проти армії мови і віри за дороги і пасматрєть в глаза
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03.04.2022 21:07 Відповісти
На мій погляд відмова виборців від програми (Мова.Віра.Армія) і спровокувала путіна на найскорішу реалізацію свого плану по окупації України,з часом це стає все виразніше.
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03.04.2022 21:26 Відповісти
а на мій погляд відмова від цих принципів дала ***** надію

і тільки беззаперечне падіння рейтингів цієї цензоред ****** спонукало ***** до дії,

бо, як кажуть біржові гравці, далі була б повна жопа в лояльності до росії
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03.04.2022 21:45 Відповісти
так , він зрозумів ,що рейтинг зе впав(всі соцдослідження це фіксували) і опозиція мала всі шанси виграти наступні вибори з поверненням закритих програм переозброєння війська.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Мова.Віра.Армія -- не принципи, а прямі обов'язки Президента України, зазначені в Конституції України Розділ 5 Стаття 106.
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03.04.2022 22:58 Відповісти
та ладно )))

с каких пор эта юридическая галиматья стала интересовать выпускника юридического факультета Криворожского института и его избирателей ?
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03.04.2022 23:22 Відповісти
Та знаю я... Бо там нікуя не написано про дороги та інші "великі" будівництва...
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03.04.2022 23:27 Відповісти
та цих навіжених все що завгодно може спровокувати. паркан собі поправиш , пофарбуєш, вони вже чуються ображеними і спровакованими. є тільки один спосіб не провокувати росію. Це лежати з простріленою головою в калюжі власного лайна і крові. такий видок будь-якого русского, навіть путіна задовільнить, тільки от з життям не сумісне.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
Наполеон телефонний той Макарон...
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03.04.2022 21:11 Відповісти
відосіків наснімав і задурив голови насєлєнію

распространьонна ситуація в теперішньому світі
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03.04.2022 21:27 Відповісти
У нього вибори на носі, от і рве дупу й ліпить з себе "миротворця".
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03.04.2022 23:03 Відповісти
⚡️ Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что 4 апреля в стране объявлен день траура в память о погибших мирных жителях Украины.
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03.04.2022 20:47 Відповісти
А 5 апреля продолжит быть прокладкой для обхода санкций для *****
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03.04.2022 20:50 Відповісти
а 6-го апреля развесит по всем кафешкам Молдовы синие и желтые шарики
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Как будто это сильно для Украины что-либо меняет.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
это после того как она санкции отказалась вводить против раши
ох и тварь
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03.04.2022 22:56 Відповісти
Сделай ещё к путлеру на поклон, Эмануэль. Посиди за длинным столом.
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03.04.2022 20:48 Відповісти
А Зеленський що з цього приводу путіну сказав?
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03.04.2022 20:50 Відповісти
Шото новостей нет с переговоров - они запретили СМИ ОБ ЖТОМ ПИСАТЬ ?

а вот словаки сегодня в новостях цитировали « дипломата» АРАХАМИЮ
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03.04.2022 21:11 Відповісти
В ноябре Макрон визжал, что сможет гарантировать суверенитет и безопасность Украины, теперь собрался кого-то наказывать. Что он будеть молоть дальше?
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Дальше обратно позвонит ***** и на коленях будет просить поменьше стрелять. Эх, Де Голль сейчас в гробу переворачивается, смотря на нынешний французский политикум
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03.04.2022 20:55 Відповісти
Мне нравятся эти лживые двуличные европейцы. Утром они оплакивают наших жертв, а вечером кидают ***** денюжку для оплаты всего этого и блокируют нам поставки ППО и наступательного оружия, чтобы это все прекратить. Такое ощущение что им это все нравится
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03.04.2022 20:53 Відповісти
з багатьох причин, їм це подобається.і вигідно.але шоб війна була не на їхній території
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03.04.2022 20:56 Відповісти
Нас уже превратили во второй Афганистан и не все ещё понимают что война на долгие года (хотя я это в первый день вторжения понял). Нам специально не дают оружие, которое поможет выбить тварей в быстрый строк, зато дали оружие, которое не позволяет и оркам захватить больше территорий. В итоге они окопаются и привет Бамбас, только в 10-кратном размере. И санкции ввели настолько пустяковые, что они уже на сейчас спокойно обходятся через Армению, о чем сами расеяни хвастаются. Хотели бы реально развалить РФ - ввели эмбарго и через пол года, максимум год, привет новое правительство и газ в обмен на еду. По статьям аналитиков, Германия при нормировании распределения газа способна 2 года протянуть
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03.04.2022 21:06 Відповісти
CNN пише що їм не вигідно развал рашки
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Макрон )(уйлу ще не звонив? не чули?
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03.04.2022 20:53 Відповісти
Токо с вашей помощью макарон. Иначе им пох на твой висер.
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03.04.2022 20:55 Відповісти
знову буде мікронне занепокоєння
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03.04.2022 20:58 Відповісти
Хотілось би спитать у Мікрона: "КОЛИ ***** доведеться відповідати?"
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03.04.2022 20:59 Відповісти
Ну як коли? Вже, можливо, сьогодні мікрон знову хоробро зателефонує хy@&у та як поговорить з ним, як поговорить.....
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03.04.2022 21:13 Відповісти
Макарон знал за Бучу еще месяц назад.
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Зачем эти жестокие убийства обычных граждан из какой норы ада вы кацапские ублюдки вывезли? Да вас всех на кол сажать нужно что бы подыхали страшно и долго
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03.04.2022 21:03 Відповісти
Макрон: "Путіну доведеться відповідати за злочини у Бучі - я подзвоню йому у 845-й раз"!!!
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03.04.2022 21:03 Відповісти
макрон замордует хуъло своими звонками до смерти!
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03.04.2022 21:04 Відповісти
А почему не ХУТИНУ ? Боишься Макрон его назвать , а то хутиннападет ?
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03.04.2022 21:07 Відповісти
Макарон балабол, он также виноват как и меркельша, австрияки, итальянцы и тд в том что выростили монстра. Они виноваты что ничего не сделали в 2014 году и ***** пошло дальше...
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03.04.2022 21:15 Відповісти
В Мариуполе тысячи жертв. Будут ждать, когда они увидят это? Чтоб сообщить в 100й раз, что ***** заплатит за это?
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03.04.2022 21:16 Відповісти
❗️Каждый виновный будет найден и наказан, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.

«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».

«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
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03.04.2022 21:17 Відповісти
Побалакали і забули. Скоти
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03.04.2022 21:21 Відповісти
Яка це вже пісня омікрона по рахунку ?
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03.04.2022 21:22 Відповісти
***** *******, Надо убивать рашистов. И не надеяться на грёбаных союзников типа франции и германии
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03.04.2022 21:23 Відповісти
Не лише владі.
Джерело ненависті та злоби це так звані престиє русскіє. Вони бажають стерти нас з лиця землі.
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03.04.2022 21:28 Відповісти
Еммануелька забоялась що її згвалтують ?
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03.04.2022 21:31 Відповісти
... тявкнув грозний макарон
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03.04.2022 21:32 Відповісти
Макароша перешуганный ну ты так не бзди уж сильно в своем Елисейском дворце. Для начала утри сопли и победи ле пен на предстоящих выборах. Хотя бы это будет неплохо как для тебя
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Клоун дебильный--зае**шь ***** звонками?
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03.04.2022 22:15 Відповісти
И что, даст Укране танки? Ракеты? Десантные корабли?
Заставит Ашан и Леруа Мерлен уйти с кацапского рынка?
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03.04.2022 22:24 Відповісти
никого не интересует мнение ублюдка-извращенца, путинского ******* микрона!
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03.04.2022 22:41 Відповісти
о-о-о- микрон !!!
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03.04.2022 22:42 Відповісти
ВСЮ ПРЕСТУПНУЮ ВЛАСТЬ ЗАХВАТЧИКА ПОД НАРОДНЫЙ УКРАИНЫ И НА СУД В ГААГЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.04.2022 07:03 Відповісти
Мастера высоких фраз и глубокой озабоченности. А ещё большие любители посредничать с Москвой и богатым опытом получения плюшек на чужой беде. Французики - мерзкие меркантильные сцыкуны.
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04.04.2022 11:03 Відповісти
 
 