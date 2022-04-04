Російській владі доведеться відповідати за ці злочини, - Макрон про Бучу
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Президент Франції Емманюель Макрон висловив свою позицію одо жахливих подій у Бучі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Макрон зазначив: "Зображення, які доходять до нас із Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні вбитих мирних жителів. Моє співчуття жертвам, моя солідарність з українцями. Російській владі доведеться відповідати за ці злочини.
Топ коментарі
+76 A rt fb16bfd9
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+30 And Kansay
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+26 Геннадій Колесник
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил «отвратительные атаки» России на мирных жителей Украины в Буче и Ирпене:
«Подлые нападения России на мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине. Никакое опровержение или дезинформация Кремля не могут скрыть то, что, как мы все знаем, является правдой: Путин в отчаянии, его вторжение терпит неудачу, а решимость Украины никогда не была так сильна.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину Путина. Великобритания была в авангарде поддержки международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Мы не успокоимся, пока не восторжествует правосудие».
«Считаете ли вы себя при этом шотландцем, ирландцем или валлийцем, подозреваете ли, что ваша бабушка была француженкой или дедушка - русским, были ли ваши родители беглецами из нацистской Германии по причине своего еврейского происхождения - все это не имеет значения»
Хьюитт Карен. «Понять Британию»
God save the Queen!
"В связи с чудовищной провокацией украинских радикалов в Буче Россия запросила проведение заседания СБ ООН в понедельник, 4 апреля"
і тільки беззаперечне падіння рейтингів цієї
цензоред****** спонукало ***** до дії,
бо, як кажуть біржові гравці, далі була б повна жопа в лояльності до росії
с каких пор эта юридическая галиматья стала интересовать выпускника юридического факультета Криворожского института и его избирателей ?
распространьонна ситуація в теперішньому світі
ох и тварь
а вот словаки сегодня в новостях цитировали « дипломата» АРАХАМИЮ
Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что каждый виновный в преступлениях против украинцев будет внесен в специальную Книгу палачей.
«Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пора сделать все, чтобы военные преступления русских военных стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан».
«Что российской армии сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Как можно было насиловать женщин на глаз их детей? Что сделал вашей России украинский город Буча? Российские матери, даже если вы растили мародеров, то как они стали палачами? Вы не могли не знать, что внутри у ваших детей. Они лишены всего человеческого. Нет души, нет сердца. Они убивали сознательно и с удовольствием. После того, что они сделали - они заслуживают только смерти», - добавил он.
Джерело ненависті та злоби це так звані престиє русскіє. Вони бажають стерти нас з лиця землі.
Заставит Ашан и Леруа Мерлен уйти с кацапского рынка?