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Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою російського вторгнення, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою вторгнення РФ, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з території Росії на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі тривають важкі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили тримають стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованої території Криму", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
розстрільні списки, 45000 пакетів, крематорії і стройка в сибіру хиба однозначно говорить, що вони знали що не буде жодних квітів, про квіткі вони могли голову своїм строковикам хиба забивати і то не довго.
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04.04.2022 00:43
+10
Мета, це вся Україна.
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04.04.2022 00:39
+8
Брити звиняйте, але ви - ДУРНІ!
Не "ключовою", а ОСТАННЬОЮ метою, яку вони ще надіються мабуть достигнути!
Всі інші мети їхнього вторгнення вже зпущени до унітазу.
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04.04.2022 00:41
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з повагою до британців шо за бред а до Києва чого лізли
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04.04.2022 00:37 Відповісти
Думали что будут встречать с цветами, а когда пошла арта, что им начало головы отрывать, поняли, что не смогут захватить и сбежали.
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04.04.2022 00:39 Відповісти
розстрільні списки, 45000 пакетів, крематорії і стройка в сибіру хиба однозначно говорить, що вони знали що не буде жодних квітів, про квіткі вони могли голову своїм строковикам хиба забивати і то не довго.
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04.04.2022 00:43 Відповісти
Пакеты то для нас готовились... Кацапы собирались убить примерно такое количество украинцев - это протестующие, политики, военные, гражданские деятели.
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04.04.2022 08:49 Відповісти
то не брєд, на Сході у них власне таке завдання мінімум було. І нам тепер треба наступальне обладнання, яке нам можуть дати тільки на Заході, то ж, якщо вони вже усвідомили що ключовою метою рашкі був Маріупіль, то най дають наступальне озбр.. обладнання якнайшибчей.
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Мета, це вся Україна.
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04.04.2022 00:39 Відповісти
Вся Україна їм потрібна, а не тільки Маріуполь.
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04.04.2022 00:39 Відповісти
Что там за взрывы в Херсоне сейчас?
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04.04.2022 00:40 Відповісти
То я горохового супа поел ,простите за шум
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Где читаешь?
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04.04.2022 00:44 Відповісти
Цензор же, в телеге только
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04.04.2022 00:47 Відповісти
Можливо, чергові паранормальні явища у Чорнобаївському трикутнику...)
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04.04.2022 00:49 Відповісти
Кстати, а ВСУ с этим свинособачим "коридором" собирается что-то делать?
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04.04.2022 00:40 Відповісти
Б'ємося.
Є прориви у напряму Бердянську, 2-3 дні буде ясно.
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04.04.2022 00:43 Відповісти
Брити звиняйте, але ви - ДУРНІ!
Не "ключовою", а ОСТАННЬОЮ метою, яку вони ще надіються мабуть достигнути!
Всі інші мети їхнього вторгнення вже зпущени до унітазу.
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04.04.2022 00:41 Відповісти
З повагою до Small Jerboa.
надіються - сподіваються.
достигнути - досягнути.
зпущени - злиті.
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04.04.2022 01:07 Відповісти
Ну звиняйте, я навчався колись давно у російській школі.
Та і там і навіть по російській мові у мене завжди був "трояк з натягом".
Ну ні як "не йшла гуманітарка".
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04.04.2022 01:19 Відповісти
Давно всім відомо, що головна ціль кацапів - південь України, а саме Маруполь. Щоб з"єднатись по суходолу з Донецьком. Тільки тепер доперли???
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04.04.2022 00:41 Відповісти
Саме так 100%
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04.04.2022 00:45 Відповісти
Що їм дає цей вузький коридор ,який легко перерубується ?
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04.04.2022 00:49 Відповісти
Вода в Крим, а коридор щоб бути впевненими, що коли міст розвалиться, сполучення збережеться.
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04.04.2022 00:53 Відповісти
А як вони цей коридор утримуватимуть?! Хіба що наші "переговорники" виручать.
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04.04.2022 00:59 Відповісти
Легко вони його можуть утримувати - так само як і Крим, Луганськ, Донецьк. Зброї в них дохіра, а захід шукають ядерною жопою всім. Фактично в них задача проста - тероризувати слабших за них. Тому вони поки по рилу добре не получать, то не заспокояться...
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04.04.2022 01:05 Відповісти
Именно.
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04.04.2022 00:50 Відповісти
Необходимость коридора не такая большая. Мост уже есть и коридор никакой роли почти не играет. Ну и широкий коридор уже есть, независимо от Мариуполя возле моря.
С Киевом обосрались, теперь все силы кинут на полный захват луганской и донецкой областей - вот тут будет главная и кровавая битва этой войны.
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04.04.2022 00:52 Відповісти
Я такой дурной дичи про Мариуполь ещё не слышал-какой коридор в Крым,там голая степь,которая простреливается навылет и получить Мариуполь и юг пуйло может только по договору и никак иначе,а захватит ли он его или нет то дело десятое-не будет договора,не будет корридора
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04.04.2022 00:52 Відповісти
Договір питання часу і можливостей.
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04.04.2022 00:56 Відповісти
Возможно,но судя по поведению Британии и чуть меньше США-взят конкретный курс на ослабление Рашки,Китая и ЕС-а по ним всем бумерангом прилетает от конфликта в Украине.
Так что пока будут снабжать оружием и деньгами нас,фюреру не будет корридора ни под каким соусом.
Да и судя по всему у рашкинской разворованной армии большие проблемы с техникой -замечены уже в войсках уралы бензиновые и газ 66 ,танки без динамической защиты,древние БТР и БМП-что говорит об исчерпании новой техники
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04.04.2022 01:14 Відповісти
Так, у пуйла вся надія на українських гниляків з оточення Ze.
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04.04.2022 01:00 Відповісти
Можливо ще до нападу договорився за південь. Щось дуже просто зайшли з Криму. +Розмінування виходу з Криму...
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04.04.2022 01:00 Відповісти
Ви не чули, що зеля позбавив генеральського звання генерала СБУ Наумова?! Який розпорядився розмінувати Чонгар, і який з початком вторгнення кудись втік, і якого сам зеля й призначав на посаду.
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04.04.2022 09:37 Відповісти
Загалом - вони хотіли відрізати нас від моря і з"єднатись з придністров"ям, Донецьком.
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04.04.2022 01:11 Відповісти
Ага , "зєднатися" вузенькою смужкою суші довжиною під 1000 км. Прямо таки чудо-план , таваріщ Жуков... Не натягуйте сову на глобус , пошкодуйте птаха. В нього і так очі великі ...
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04.04.2022 01:21 Відповісти
В голові у вас смужка. Не вживайте більше ніж потрібно і все буде гуд!
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04.04.2022 01:41 Відповісти
Менше ,ніж потрібно теж не можна.
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04.04.2022 01:55 Відповісти
Не погоджуюсь.Нічого там не прострілюється.Гляньте на карту оперативної обстановки-вони нєхілий кусок відкусили.Як зариються-хрєн так просто їх викурити.
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
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04.04.2022 02:31 Відповісти
Британська розвідка давно визнана найкращою в світі
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04.04.2022 00:50 Відповісти
Як і британські вчені .
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04.04.2022 01:16 Відповісти
Не пойму, почему Запад не дает нам вооружение с помощью которого можно было бы деблокировать Мариуполь. Это низко с их стороны.
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04.04.2022 00:58 Відповісти
Может потому, что кто то этим озаботился только после вторжения?
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04.04.2022 01:05 Відповісти
Вони Британці? Мабуть вони Естонці...
Про "сухопутний коридор" йдеться вже 8 років.
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04.04.2022 01:01 Відповісти
Нє, британська розвідка це відстій, всіх інтересує куди подіти Ізраїль після скасування дотацій на його існування. Вирішили, що українці це ті ж палестинці, дарма шо з могилянською академією.
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04.04.2022 01:03 Відповісти
youtube.com/watch?v=krpyY1icTIM
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04.04.2022 01:17 Відповісти
Шановні не гоніть на бритів. Те що написано на цензорі це неточності перекладу. Насправді брити праві на всі 100%. Вони говорять про ключову роль Маріуполя у пробитті сухопутного коридору на Крим. Москальня не може це зробити через нелюдський героїзм наших хлопців. І кров з носа треба зробити все можливе і неможливе для розблокування Маріуполя. Вірю що це відбувається саме зараз. Інакше не може бути.
Слава Україні!!!
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04.04.2022 01:30 Відповісти
Жодна розвідка світу не могла передбачи, що метою захоплення ЧАЕС було просто її "обчистити", забравши навіть чайники та кавоварки.
А з готелю, в самому Чорнобилі «друга армія» світу вкрала сервізи, вилки, ложки, тарілки.
Фашистські бомжі перед тим, як піти, змусили співробітників Чорнобильської АЕС підписати акт прийому-передачі станції. Також вони пограбували її.
А старший серед росіян на прізвище Якушев (з позивним "Дев'янистий") погрожував забрати працівників до Білорусі.
Про це в ефірі заявив глава Держагентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.#Березовий сік#
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04.04.2022 04:45 Відповісти
щось розвідка Британії знає те що й ми ..Казали ключовим був Київ а я вважав ,що Київ був обманним маневром , щоб віддвернути увагу сили та засоби ЗСУ для захисту столиці ..А ім потрібна проста ціль ..Це карта новох...єсосії Луганська ,Донецька і аж до Одесси для зьєднання с ПМР ..Муженко здається заявляв що сухопутний коридор при окупації ворогу буде важко втримати .
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04.04.2022 06:11 Відповісти
 
 