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Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою російського вторгнення, - розвідка Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою вторгнення РФ, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з території Росії на територію окупованого Криму.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"У Маріуполі тривають важкі бої, оскільки російські війська намагаються захопити місто. Місто продовжує зазнавати інтенсивних невибіркових ударів, але українські сили тримають стійкий опір, зберігаючи контроль у центральних районах. Маріуполь майже напевно є ключовою метою російського вторгнення, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії до окупованої території Криму", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Solsky Wasyl
показати весь коментар04.04.2022 00:43
+10 PREDATOR PREDATOR
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+8 Small Jerboa
показати весь коментар04.04.2022 00:41
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Є прориви у напряму Бердянську, 2-3 дні буде ясно.
Не "ключовою", а ОСТАННЬОЮ метою, яку вони ще надіються мабуть достигнути!
Всі інші мети їхнього вторгнення вже зпущени до унітазу.
надіються - сподіваються.
достигнути - досягнути.
зпущени - злиті.
Та і там і навіть по російській мові у мене завжди був "трояк з натягом".
Ну ні як "не йшла гуманітарка".
С Киевом обосрались, теперь все силы кинут на полный захват луганской и донецкой областей - вот тут будет главная и кровавая битва этой войны.
Так что пока будут снабжать оружием и деньгами нас,фюреру не будет корридора ни под каким соусом.
Да и судя по всему у рашкинской разворованной армии большие проблемы с техникой -замечены уже в войсках уралы бензиновые и газ 66 ,танки без динамической защиты,древние БТР и БМП-что говорит об исчерпании новой техники
https://deepstatemap.live/#6/49.438/32.053
Про "сухопутний коридор" йдеться вже 8 років.
Слава Україні!!!
А з готелю, в самому Чорнобилі «друга армія» світу вкрала сервізи, вилки, ложки, тарілки.
Фашистські бомжі перед тим, як піти, змусили співробітників Чорнобильської АЕС підписати акт прийому-передачі станції. Також вони пограбували її.
А старший серед росіян на прізвище Якушев (з позивним "Дев'янистий") погрожував забрати працівників до Білорусі.
Про це в ефірі заявив глава Держагентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко.#Березовий сік#