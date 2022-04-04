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Моравецький про різанину в Бучі: Це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи. Потрібно негайно розірвати всі торгівельні відносини з РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівництва ЄС з вимогою скликати засідання Ради Європи.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Різанина в Бучі – це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності. ЄС має конфіскувати всі російські активи в своїх західних банках, а також російських олігархів. Треба негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією. Європейські гроші повинні припинити текти до Кремля", - наголосив він.

За словами Моравецького, Україна має отримати більше озброєння, з яким вона зможе захищати жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст.

"Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить хибних жестів та тактики уникнення. Досить!" - зазначив польський прем'єр.

Моравецький закликає негайно організувати засідання Євроради, на якому Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження санкцій.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
розірвати всі відносини, а не про мир з вибл..ми домовлятися, ось так. Про мир росія буде здатна згадати тільки тоді коли він їй самій знадобиться, тобто коли їй гайки будуть, а до того часу то без сенсу.
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04.04.2022 01:18
+15
Абсолютно правильно , сказал пан Моравецький 😡
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04.04.2022 01:19
+13
Пілот літака, збитого сьогодні під Ізюмом, затриманий! Тільки спробуйте його обміняти...
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04.04.2022 01:20
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розірвати всі відносини, а не про мир з вибл..ми домовлятися, ось так. Про мир росія буде здатна згадати тільки тоді коли він їй самій знадобиться, тобто коли їй гайки будуть, а до того часу то без сенсу.
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04.04.2022 01:18 Відповісти
Абсолютно правильно , сказал пан Моравецький 😡
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04.04.2022 01:19 Відповісти
Пілот літака, збитого сьогодні під Ізюмом, затриманий! Тільки спробуйте його обміняти...
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04.04.2022 01:20 Відповісти
Да поломать ему руки и ноги и на обмен..
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04.04.2022 01:24 Відповісти
Обов'язково обміняють. Зе-шобла це прикриття *****. Гааги не буде, скоріш, тому що всі ключові свідки відпущені.
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04.04.2022 01:25 Відповісти
Могли просто пристрелити при затриманні.
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04.04.2022 01:29 Відповісти
Достаточно разбить молотком кисти рук и на обмен.
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04.04.2022 01:32 Відповісти
Вырезать нацисткому убийце его любимыйZ на его е**ле,через глаза. Что бы су*а жил в темноте до конца жизни
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04.04.2022 01:37 Відповісти
Завезти його в Бучу .Поставити коло убитих цивільних І нехай спробує збрехати. А потім ****** до пояса ноги бензином і підпалити. Садист повинен сам спіймати кайф
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04.04.2022 01:42 Відповісти
Чи є інфа звідки ця мразота? Щось офіціоз мовчить якось дивно. І люся не афішує як вперші дні війни.До чого бце? Нє хотім дрочіть *****?
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04.04.2022 01:51 Відповісти
Фейс ддобре розгледіти погано. На перший погляд ніби років22-25. Може желторотік-курсант?
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04.04.2022 01:58 Відповісти
Ну які 25? Там за 40 видно добре, що доросла падла... На ******** винищувачах має бути десь підполковник, років 20 стаж пілотування - 100% ще у Сирії був масовим вбивцею
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04.04.2022 03:49 Відповісти
падло ще й озимину топче ! ноги б поламав ...
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04.04.2022 01:55 Відповісти
Да за бучи и Мариуполь пусть издеваются над ним как хотят
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04.04.2022 10:12 Відповісти
Обговорюйте там в своєму ЄС та робіть вже щось суттєве. Бо коли розкриється правда про те, що російські військові творять в Маріуполі, мабуть доведеться розпускати ООН та РазБез.
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04.04.2022 01:21 Відповісти
Вони вже захопили Маріуполь? Коли? Я пропустив.... :/
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04.04.2022 01:22 Відповісти
Околиці за ними. І там страшні речі відбуваються.
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04.04.2022 01:24 Відповісти
Добре хочь хтось у ЄС має сміливість й не продався за криваві гроші сина сатани *****!
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04.04.2022 01:21 Відповісти
А може перемовини, ні?
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04.04.2022 01:22 Відповісти
Польща, ви це розумієте, а деяким вашим товаришам-тварям по ЄС на це насрати, ну наприклад, штурбанфюрерам Меркелям та багато інших, ви про них все знаєте.
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04.04.2022 01:22 Відповісти
Ніхто не буде більше боротись за тебе ніж ти. А у випадку з зе, достатньо нічого не робити і ти вже більше зробиш за всю теперішню владу.
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04.04.2022 01:27 Відповісти
Я бачив в телеграмі фото закатованої дівчинки зі зв'язаними руками, з Гостомеля, яка лежала на інших трупах. В Маріуполі ще більше вбитих і закатованих, набагато більше.
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04.04.2022 01:26 Відповісти
Знаєте чому рус ня викрадає і вивозить до себе дітей, а кадировці їх просто розстрілюють? Діти були зґвалтовані. Повідомлення від лікарів, які надали допомогу групі дівчаток, яких вдалося врятувати. Найстаршій 10 років
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04.04.2022 03:38 Відповісти
Я не розумію як після таких речей можна і далі торгувати з рашистами. Для мене вся ситуація це сюр. Уявіть сидіти в радбезі оон і казати це все фейк, і що саме образливе інші члени нічого з цим не роблять. Скільки ще потрібно вбити Українців 10, 60, 100 тис. Скільки ще?
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04.04.2022 01:28 Відповісти
Так перекрийте хоча б сухопутні кордон з білоруссю для руху фур, бо санкції без цього не подіють.
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04.04.2022 01:29 Відповісти
ЕС как организация, оказался полностью не дееспособным. Например сейчас опять шваль переизбрала орбана. А у швали есть право вето на любое решение ЕС.
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04.04.2022 01:30 Відповісти
так зелені якраз і хочуть у саме таку ЄС. Звідки Британія вийшла. А ось у НАТО вони не намагаються. аби рашу не дратувати. Бог з ним, тим НАТО у яке орбани нас не приймуть. Якщо у нас буде союз із співдружністю та США, Польщею та Країнами Прибалтики, то вже нормально. А якщо ще Білорусь перевиховати, як колись післягітлерівську Германію перевиховували поділивши на зони впливу, то раші однозначно писець.
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04.04.2022 02:31 Відповісти
Ну попри все, я досі вірю, що в Білорусі є надія. Хоча б тому, що за кордоном білоруси в більшості адекватні нормальні люди, на відміну від кацапів
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04.04.2022 03:54 Відповісти
"Рада безпеки ООН повинна виключити Росію із організації або саморозпуститись. Якщо після публікації жахливих фотознімків зі звільнених міст України це не буде зроблено, розпускати потрібно саму ООН. Підтримка злочинців це теж злочин, і за це має бути відповідальність", - заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
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Koлишня гoлoвнa прoкyрoркa OOН Kaрлa Дeль Пoнтe cкaзaлa, щo cвiтoвa cпiльнoтa повинна видaти oрдeр нa aрeшт крeмлiвcькoгo диктaтoрa. Вoнa цe пoяcнилa тим, щo Пyтiн винeн y вiйcькoвих злoчинaх нa тeритoрiї Укрaїни.
Дeль Пoнтe бyлa гoлoвoю трибyнaлiв щoдo вoєнних злoчинiв y Рyaндi тa кoлишнiй Югocлaвiї. Toмy вoнa пoрiвнялa тeрoр, який чинять рociяни, iз нaйжaхливiшими пoдiями, якi бyли в цих крaїнaх.
Eкcпрoкyрoркa OOН прo цe гoвoрилa в oднoмy з нaйвiдoмiших швeйцaрcьких видaнь. Maтeрiaл oприлюднили 2 квiтняє
Якi вiйcькoвi злoчини в Укрaїнi виoкрeмилa Kaрлa Дeль Пoнтe:
-нaпaди нa мирних житeлiв;
-рyйнyвaння цивiльних бyдiвeль;
-знищeння цiлих ciл;
-мacoвi пoхoвaння.
Вoнa cкaзaлa, щo вci з цих злoчинiв нeoбхiднo рoзcлiдyвaти. Aджe тiльки цe дoпoмoжe притягнyти винних дo вiдпoвiдaльнocтi.
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K
Тарасенко Анатолій 03.04.2022
якщо чесно - то мене не здивували ( жахнули але не здивували) всі ті злодіяння кацапів що нині стають відомими після їхнього драпу - вся історія взаємовідносин українців з ними - суцільна кров кров і кров) - хто цікавився історією хоча б двох нападів мацкви на україну у 1919 -20 роках все це знає як і те що русня творила в західній україні з борцями за незалежність - якщо комусь українців не жаль то за приклад можуть згадати зрадницький розстріл 30 тисяч полонених польських офіцерів у катині - так що весь світогляд кацапні - грабунок і вбивства і насолода від цих збочень :
а ось що мене дивувало - так це менталітет мільйонів прихильників руцького міру в україні - те як вони запопадливо тягнули його в нашу країну під гаслом "путін пріді" безперестанно руйнуючи основи державності піддаючи на книпи все українське вип"ячуючи з гордістю якусь міфічність руцької душі - і ось тепер не знають як прикрити враз її оголене гниле нутро
вся загадковість і ницість якого яскраво відображена у телефонному дзвінку салдатіка з-під чернігова додому під саратов:
" дорогая - я тут кроме всего подобрал обувь для нашего ребьонка нємножко ношеная но красівая синего цвєта польская" ...
---------------------------------
P.S. так само, як пан Анатолій, я теж трохи звернувся до історії. І знаєте, що вийшло? Путін має віддати наказ про ліквідацію або висилку у віддалені райони ВСІХ учасників спеціальної воєнної операції в Україні тому, що вони бачили інше життя і несуть небезпеку для "атєчєства": кого не вбили в Україні - вб"ють у Росії.

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04.04.2022 03:33 Відповісти
 
 