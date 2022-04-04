Моравецький про різанину в Бучі: Це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи. Потрібно негайно розірвати всі торгівельні відносини з РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до керівництва ЄС з вимогою скликати засідання Ради Європи.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Різанина в Бучі – це більше, ніж тривожний дзвінок для Європи та світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя, про базові та загальнолюдські цінності. ЄС має конфіскувати всі російські активи в своїх західних банках, а також російських олігархів. Треба негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією. Європейські гроші повинні припинити текти до Кремля", - наголосив він.
За словами Моравецького, Україна має отримати більше озброєння, з яким вона зможе захищати жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших міст.
"Це наш політичний і моральний обов'язок. Досить хибних жестів та тактики уникнення. Досить!" - зазначив польський прем'єр.
Моравецький закликає негайно організувати засідання Євроради, на якому Польща ініціюватиме розгляд воєнних злочинів РФ і запровадження санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
-------------------------------------------------
Koлишня гoлoвнa прoкyрoркa OOН Kaрлa Дeль Пoнтe cкaзaлa, щo cвiтoвa cпiльнoтa повинна видaти oрдeр нa aрeшт крeмлiвcькoгo диктaтoрa. Вoнa цe пoяcнилa тим, щo Пyтiн винeн y вiйcькoвих злoчинaх нa тeритoрiї Укрaїни.
Дeль Пoнтe бyлa гoлoвoю трибyнaлiв щoдo вoєнних злoчинiв y Рyaндi тa кoлишнiй Югocлaвiї. Toмy вoнa пoрiвнялa тeрoр, який чинять рociяни, iз нaйжaхливiшими пoдiями, якi бyли в цих крaїнaх.
Eкcпрoкyрoркa OOН прo цe гoвoрилa в oднoмy з нaйвiдoмiших швeйцaрcьких видaнь. Maтeрiaл oприлюднили 2 квiтняє
Якi вiйcькoвi злoчини в Укрaїнi виoкрeмилa Kaрлa Дeль Пoнтe:
-нaпaди нa мирних житeлiв;
-рyйнyвaння цивiльних бyдiвeль;
-знищeння цiлих ciл;
-мacoвi пoхoвaння.
Вoнa cкaзaлa, щo вci з цих злoчинiв нeoбхiднo рoзcлiдyвaти. Aджe тiльки цe дoпoмoжe притягнyти винних дo вiдпoвiдaльнocтi.
----------------------------------
K
Тарасенко Анатолій 03.04.2022
якщо чесно - то мене не здивували ( жахнули але не здивували) всі ті злодіяння кацапів що нині стають відомими після їхнього драпу - вся історія взаємовідносин українців з ними - суцільна кров кров і кров) - хто цікавився історією хоча б двох нападів мацкви на україну у 1919 -20 роках все це знає як і те що русня творила в західній україні з борцями за незалежність - якщо комусь українців не жаль то за приклад можуть згадати зрадницький розстріл 30 тисяч полонених польських офіцерів у катині - так що весь світогляд кацапні - грабунок і вбивства і насолода від цих збочень :
а ось що мене дивувало - так це менталітет мільйонів прихильників руцького міру в україні - те як вони запопадливо тягнули його в нашу країну під гаслом "путін пріді" безперестанно руйнуючи основи державності піддаючи на книпи все українське вип"ячуючи з гордістю якусь міфічність руцької душі - і ось тепер не знають як прикрити враз її оголене гниле нутро
вся загадковість і ницість якого яскраво відображена у телефонному дзвінку салдатіка з-під чернігова додому під саратов:
" дорогая - я тут кроме всего подобрал обувь для нашего ребьонка нємножко ношеная но красівая синего цвєта польская" ...
---------------------------------
P.S. так само, як пан Анатолій, я теж трохи звернувся до історії. І знаєте, що вийшло? Путін має віддати наказ про ліквідацію або висилку у віддалені райони ВСІХ учасників спеціальної воєнної операції в Україні тому, що вони бачили інше життя і несуть небезпеку для "атєчєства": кого не вбили в Україні - вб"ють у Росії.