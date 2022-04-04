Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

У Каховці Херсонської області під час мирного мітингу 3 квітня російські військові захопили щонайменше чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Каховська міська територіальна громада.

Згідно з повідомленнями, загарбники затримали Ігоря Бахура, 1983 р.н.; Олену Бубнову, 1990 р.н.; Юрія Гедзика, 1974 р.н.; Анатолія Качинського, 1985 р.н.

Їх місцезнаходження наразі невідоме.

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Як відомо, на мирному мітингу в Каховці 3 квітня загарбники стріляли по людях, поранивши двох мирних мешканців.

1 квітня озброєні військові рф прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука. Крім того, загарбники призначили "своїх" керівників поліції і водоканалу.

На Херсонщині жителі проводять мирні акції протесту проти російського агресора, загарбники застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські окупанти викрадають жителів області, представників місцевої влади, журналістів.

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