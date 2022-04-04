Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці
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У Каховці Херсонської області під час мирного мітингу 3 квітня російські військові захопили щонайменше чотирьох людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Каховська міська територіальна громада.
Згідно з повідомленнями, загарбники затримали Ігоря Бахура, 1983 р.н.; Олену Бубнову, 1990 р.н.; Юрія Гедзика, 1974 р.н.; Анатолія Качинського, 1985 р.н.
Їх місцезнаходження наразі невідоме.
Як відомо, на мирному мітингу в Каховці 3 квітня загарбники стріляли по людях, поранивши двох мирних мешканців.
1 квітня озброєні військові рф прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука. Крім того, загарбники призначили "своїх" керівників поліції і водоканалу.
На Херсонщині жителі проводять мирні акції протесту проти російського агресора, загарбники застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські окупанти викрадають жителів області, представників місцевої влади, журналістів.
Будь ласка, зачекайте...
Мирні ці мітинги нічого не дадуть! Тільки втрата Патріотів! Рашиссти навмисно спочатку не активно проводились щоб ідентифікувати активних Українців а потім будуть викладати, катувати й вбивати!!!
Припиніть ці мітинги- ходіть прсміхайтеся їм а у ночі ріжте горлянки, будьте хітрійші!