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Каховка (107) мітинг (729)

Агресори викрали чотирьох учасників мирного мітингу в Каховці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

У Каховці Херсонської області під час мирного мітингу 3 квітня російські військові захопили щонайменше чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці Каховська міська територіальна громада.

Згідно з повідомленнями, загарбники затримали Ігоря Бахура, 1983 р.н.; Олену Бубнову, 1990 р.н.; Юрія Гедзика, 1974 р.н.; Анатолія Качинського, 1985 р.н.

Їх місцезнаходження наразі невідоме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстоке поводження з мирними мешканцями - це воєнний злочин. ООН має це розслідувати, - Денісова про мітинги у Херсоні та Каховці

Як відомо, на мирному мітингу в Каховці 3 квітня загарбники стріляли по людях, поранивши двох мирних мешканців.

1 квітня озброєні військові рф прийшли на засідання міськвиконкому Каховки і призначили "керувати" містом Павла Філіпчука. Крім того, загарбники призначили "своїх" керівників поліції і водоканалу.

На Херсонщині жителі проводять мирні акції протесту проти російського агресора, загарбники застосовують силу та зброю проти людей, є поранені та затримані. Також російські окупанти викрадають жителів області, представників місцевої влади, журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці Каховки вийшли на мітинг. Окупанти відкрили вогонь по мирних людях. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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От,з цього приводу,хотілось би звернутись до херсонців:час мирних мітингів минув. Вам потрібно,насамперед,вижити. На мітингу оркам простіше ідентифікувати активістів, потім їх вивезти в невідомому напрямку(насправді, відомому). Кацапи це робили в Криму, Донецьку, Луганську, під Київом
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04.04.2022 01:45 Відповісти
100% .
Мирні ці мітинги нічого не дадуть! Тільки втрата Патріотів! Рашиссти навмисно спочатку не активно проводились щоб ідентифікувати активних Українців а потім будуть викладати, катувати й вбивати!!!
Припиніть ці мітинги- ходіть прсміхайтеся їм а у ночі ріжте горлянки, будьте хітрійші!
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04.04.2022 01:55 Відповісти
тут только партизанщина. одного зарезал забрал оружие и на охоту. только так.
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04.04.2022 03:09 Відповісти
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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04.04.2022 09:18 Відповісти
 
 