Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії
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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.
Топ коментарі
+12 Василий СПРУТ
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+10 Lvbnhj
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+9 Joshua Merlin
показати весь коментар04.04.2022 07:01
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Это не сложно сделать. Нефть перевозится танкерами. Какая им разница везти нефть танкером из россии или из арабских стран?
А если договориться с ираном и венесуэлой - то они просто зальют мир нефтью.
Страны мира по запасам нефти:
https://ru.wikipedia.org/wiki
Если на россию наложить полное эмбарго - цена на нефть вырастет только на 12%.
https://ru.wikipedia.org/wiki
А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!
Там каждый день! А тут 1 раз за 39 дней войны! И как тут можно нормально воевать?
Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за газ, на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"
https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
Северный поток же построили. Этот газопровод бы бы такой же протяженности.
путін же побудував північний потік 2 через Балтійське море.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Это возможно, правда при помощи топора