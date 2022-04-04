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Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

Читайте також: США запровадять проти РФ додаткові санкції, - Держдепартамент

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Борис Джонсон не нужно стесняться нужно надавать подсрачников швабу
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04.04.2022 06:44
+10
Доброго ранку бандерівці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
Слава нації
Смерть москалям
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04.04.2022 06:54
+9
а ще до США та Великобританії - Канаду та Австралію... тому що франція та німеччина виявились просто дешевим лайном в усьому...
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04.04.2022 07:01
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Борис Джонсон не нужно стесняться нужно надавать подсрачников швабу
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04.04.2022 06:44 Відповісти
А не пішов би шольц нахєр! Щоб його ще умовляти ? Той , хто не підтримує народ України в цій боротьбі- той значить підтримує х@йла!… І українці роблять висновки..🤬🤬
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04.04.2022 06:44 Відповісти
Если европе трудно отказаться от российского газа, можно было бы для начала добиться от европы хотя бы эмбарго не нефть.

Это не сложно сделать. Нефть перевозится танкерами. Какая им разница везти нефть танкером из россии или из арабских стран?

А если договориться с ираном и венесуэлой - то они просто зальют мир нефтью.

Страны мира по запасам нефти:

https://ru.wikipedia.org/wiki
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04.04.2022 06:45 Відповісти
А як тоді Щольц обійме посаду у раді Грязьпрому на пенсії.
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04.04.2022 06:47 Відповісти
грязьпрому вже не буде.
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04.04.2022 09:00 Відповісти
А если взять по добыче. То российская доля добычи в мире всего 12%.

Если на россию наложить полное эмбарго - цена на нефть вырастет только на 12%.

https://ru.wikipedia.org/wiki
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04.04.2022 06:49 Відповісти
А якщо дати пи.. .Венесуелі саудітам та іншим , то ********* буде в дупі.!?
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04.04.2022 07:05 Відповісти
Ще й переконувати потрібно...
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04.04.2022 06:46 Відповісти
Германия каждый день переводит россии 1 млрд. долларов, как оплату за газ!

А Украине Европа один раз только выделила помощи в 1 млрд. долларов, на оборону!

Там каждый день! А тут 1 раз за 39 дней войны! И как тут можно нормально воевать?

Российские политики сами говорят в эфирах пропагандистских передач, что "нам нужны деньги из Европы за газ, на эти деньги мы сможем интенсифицировать военную операцию в Украине!"

https://www.tiktok.com/@visioneer_/video/7082068294181735685
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04.04.2022 06:46 Відповісти
Його не переконувати, його ******* треба. Чергу це чмо в газмяс зайняв.
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04.04.2022 06:47 Відповісти
але зробити це можна тільки в рамках міжнародних відносин бла-бла-бла.
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04.04.2022 09:02 Відповісти
Почему они не хотят с Катара построить газопровод?

Северный поток же построили. Этот газопровод бы бы такой же протяженности.

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04.04.2022 06:53 Відповісти
Не стабильный Ирак, хотели через Иорданию и Сирию в свое время, но тут пуйло решил помочь ассаду и все, ни Сирии, ни газопровода
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04.04.2022 07:34 Відповісти
Можна через Саудівську Аравію, Єгипет і Середземне море.

путін же побудував північний потік 2 через Балтійське море.

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04.04.2022 08:12 Відповісти
але рашка стабільна, стабільно ***...та.
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04.04.2022 09:01 Відповісти
Доброго ранку бандерівці.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
....
Слава нації
Смерть москалям
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04.04.2022 06:54 Відповісти
я зараз думаю, навіщо нам союз з ЄС. це союз слабких імпотентів. нам краще було б створити союз з Британією і США.
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04.04.2022 06:55 Відповісти
а ще до США та Великобританії - Канаду та Австралію... тому що франція та німеччина виявились просто дешевим лайном в усьому...
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04.04.2022 07:01 Відповісти
уявляю )(уйло нападає на Польщу.через білорусь, а Німеччина каже а ми будем торгувати бо нам вигідно торгувати..а Угорщина каже ами не вводимо санкції...думаєте що за Польщу стось буде воювати..чи за ті Балтійські країни які на карті кіт наплакав..
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04.04.2022 08:32 Відповісти
і Польша з Прибалтикою.
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04.04.2022 09:03 Відповісти
Коли війна пройде, Францію запитають: "А що ти робив під час війни?", Германію запитають: "А що ти робив під час війни?"
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04.04.2022 06:56 Відповісти
а оне гордо ответят - сопли жевали...
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04.04.2022 07:46 Відповісти
подивіться автопробіг в німеччині і перестаньте вірити фріцам. московити хвалились , що коли в другу світову вони насилували німецьких жінок , то там більшість уже московити а московити це самі бачите що.
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04.04.2022 07:39 Відповісти
Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії
Это возможно, правда при помощи топора
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04.04.2022 07:43 Відповісти
соціал демократи в дії, як колись влучно про них сказав володька ленін -проститутки. Вони вже сто років лобизаються з рашкою. Крисьониш хотів створити вісь Бонн-Москва-Пекін. Поляки заважають з українцями. Сікорський признавався, що крисьониш ще у 2008 році пропонував розділити Україну по картах середньовіччя. А фрау піддакувала, стара бездітна курва комсомольська -мій Вольдемар мій Вольдемар....
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04.04.2022 07:51 Відповісти
в 2008 році навіть карту в інтернеті був найшов. як Україну хотять розділити на три частини...ціла стпття була московії...тоді всі у нас посміялись..--та как жє,єто ?всьо відумкі,міжебратья..
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04.04.2022 08:37 Відповісти
Потрібно завалити канцелярію Шольца фото з Бучі, нехай дивиться
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04.04.2022 08:45 Відповісти
Думаю вони уже подивилися.
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04.04.2022 09:36 Відповісти
ШОльц НІКОЛИ не піде на відмову від російської нафти та газу. Навіть коли росія почне сипати бомби та ракети на їх міста Німеччина буде платити за російський газ та нафту, за ці гроші путлер буде купляти бомби та сипати їх на німецькі міста.
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04.04.2022 09:51 Відповісти
Німмечина друзі русофашистів, проти них самих вже треба вводити санкції
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04.04.2022 11:57 Відповісти
 
 