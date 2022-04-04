Джонсон переконуватиме канцлера Німеччини Шольца запровадити нові санкції проти Росії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон хоче переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца ввести додаткові санкції проти Росії. Розмову про санкції передбачається продовжити в рамках візиту канцлера до Лондона.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Британський прем'єр-міністр має намір закликати посилити дипломатичний, економічний і військовий тиск на Росію.

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