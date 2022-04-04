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Вночі окупанти обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У ніч на 4 квітня російські загарбники обстріляли Нововоронцовку та Мар'янське.

Про це у Телеграмі повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає", - написав Вілкул.

Він зазначив, що раніше було проведено евакуацію з цих населених пунктів до Кривого Рогу.

На ранок 4 квітня ситуація в регіоні повністю контролюється ЗСУ та Військовою адміністрацією.

Також дивіться: Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул

Автор: Наталя Джума
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Треба розміщувати об'яви про винагороду за здану техніку на узбіччях доріг, де є ймовірність прориву орків - замість банерів, дорожніх вказівників тощо.
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04.04.2022 10:20 Відповісти
 
 