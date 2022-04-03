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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул

рф

Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул заявив про обстріл міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у вечірньому зведенні у телеграмі.

"Окупанти вперше обстріляли цивільні об'єкти у периметрі Кривого Рогу – в Інгулецькому районі. Орки стріляли із "Смерчів", забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Жертв не було", - йдеться в повідомленні.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані окупантами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу уходьте і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - сказав Вілкул.

Також читайте: Батько і син під Кривим Рогом підірвалися на ворожому касетному боєприпасі, які самі принесли у дім

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1348) обстріл (28274)


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Топ коментарі
+17
Маячня - це відвериий сєпар і ворог України вілкул при владі.
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03.04.2022 07:16
+16
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 06:43
+9
Я ніколи не був прихильником Вілкулів, але зараз не той час щоб з лайном його змішувати, веде він себе добре, далі буде видно.
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03.04.2022 06:50
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Це за минулу добу "новина ", не треба сіяти паніку.
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03.04.2022 06:34 Відповісти
Вони стріляють кожну ніч,не вибираючи цілі і по всіх містах України, навіть далеких від лінії фронту. Мої рідні чують і бачать хвости ракет кожну ніч,поки ,що всі вони не досягли міста. Тривога звучить всю ніч,нажаль,але вони не ідуть в сховище,вірять ППО. Бережіть себе і Україну
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03.04.2022 08:57 Відповісти
а какие меры предпринимаются для того, чтобы обнаружить кочующую группу кацапских ********** со "смерчами" и уничтожить их? дальность стрельбы известна... просто в последнее время вилкул стал работать совинформбюро - просто информировать... а может надо заняться поиском и уничтожением группы?
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03.04.2022 06:34 Відповісти
Орки з окупованої частини Херсонщини гатили, треба їх звідти вибивати, але ж навряд чи це Вілкул вирішує.
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03.04.2022 06:38 Відповісти
А особистість вілкула на державній посаді під час війни тебе не хвилює?
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03.04.2022 06:45 Відповісти
Я ніколи не був прихильником Вілкулів, але зараз не той час щоб з лайном його змішувати, веде він себе добре, далі буде видно.
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03.04.2022 06:50 Відповісти
А далі може бути піздно.
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03.04.2022 07:03 Відповісти
Не треба маячню писати.
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03.04.2022 07:09 Відповісти
Маячня - це відвериий сєпар і ворог України вілкул при владі.
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03.04.2022 07:16 Відповісти
Він зараз по три рази Слава Україні каже, звичайно, я не можу напевно казати що у нього в голові, але здати місто йому ніхто не дасть у жодному випадку.
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03.04.2022 07:30 Відповісти
Далі буде мер, і тисяча твоїм батькам раз в рік, щоб прикрити свої крадіжки. Доведено віками, люди не міняються.
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03.04.2022 08:25 Відповісти
Тяжко ему. Стульев несколько, а место, которым сидят одно
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03.04.2022 12:56 Відповісти
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 06:43 Відповісти
Новини по 2 колі йдуть?
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03.04.2022 06:48 Відповісти
рьігівське лайно перефарбувалося вже?
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03.04.2022 06:52 Відповісти
Скоро ещё Штепа начнёт выступать в защиту украины
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03.04.2022 07:04 Відповісти
Наразі, Вілкул вирішує зовсім інші питання -забезпечення хлопців, захисні споруди, та інше, у військові плани він не лізе зовсім. На цей час зі своїми обов'язками він справляється.
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03.04.2022 07:16 Відповісти
Та да, ми зрозуміли, хужє нє будєт.
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03.04.2022 07:42 Відповісти
Вілкул огидна кацапська гнида,багатолітній колаборант москвофашистів.
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03.04.2022 07:38 Відповісти
Вілкул дуже радий. Чому він ще не в труні?
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03.04.2022 07:55 Відповісти
Дальність польоту ракети Смерч максимальна - 90 км. Але з таких установок не стріляють з переднього краю. Тобто сучі москалі вже зовсім поряд з Кривим Рогом.
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03.04.2022 08:04 Відповісти
Рашисти вже більше тижня 40км від Кривого Рогу, а ви не знали? Давно про це говорять.
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03.04.2022 10:02 Відповісти
обстріл був проведений з лівого берега Дніпра з Бережанки. яка під Енергодаром
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03.04.2022 11:02 Відповісти
Відстань по прямій - 82,2 км. Так можливо для Смерчу. Но це якась дурна пальба.
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03.04.2022 11:11 Відповісти
Де конкретно кажуть про це? На мапі, що на цензорі, москалі далеченько.
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03.04.2022 11:12 Відповісти
Про цю новину - у який раз вже?
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03.04.2022 08:08 Відповісти
До речі, як там поживає у Кривому Розі зіркове сімейство зеленського старшого? Певно батяня ЗЕ очолює місцеву тероборону, а його мамаша - готує їжу захисникам міста? Чи може вони давно втікли з міста в Іспанію, мотивуючи це тим що це не їх війна?!!
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03.04.2022 08:54 Відповісти
вілкула послухати, то ,,их там нет,, откуда ж воно дострелило?
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03.04.2022 08:56 Відповісти
 
 