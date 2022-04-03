Окупанти обстріляли Кривий Ріг зі "Смерчів", - Вілкул

Глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул заявив про обстріл міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у вечірньому зведенні у телеграмі.

"Окупанти вперше обстріляли цивільні об'єкти у периметрі Кривого Рогу – в Інгулецькому районі. Орки стріляли із "Смерчів", забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами. Жертв не було", - йдеться в повідомленні.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані окупантами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу уходьте і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - сказав Вілкул.

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