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Вилкул Александр (466) война (47211) Кривой Рог (1144) обстрел (20395)

Оккупанты обстреляли Кривой Рог из "Смерчей", - Вилкул

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Глава Криворожского ОВА Александр Вилкул заявил об обстреле города российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в вечерней сводке в телеграме.

"Оккупанты впервые обстреляли гражданские объекты в периметре Кривого Рога – в Ингулецком районе. Орки стреляли из "Смерчей", запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами. Жертв не было", - говорится в сообщении.

Глава городской военной администрации обратил внимание, что применяемые оккупантами запрещенные кассетные боеприпасы могут взрываться в течение 40 часов и призвал быть максимально осторожными.

"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2, 5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните по телефону 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались рекомендаций и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - сказал Вилкул.

Также читайте: Оккупанты атаковали Одессу с воздуха
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Топ комментарии
+17
Маячня - це відвериий сєпар і ворог України вілкул при владі.
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03.04.2022 07:16
+16
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 06:43
+9
Я ніколи не був прихильником Вілкулів, але зараз не той час щоб з лайном його змішувати, веде він себе добре, далі буде видно.
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03.04.2022 06:50
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Це за минулу добу "новина ", не треба сіяти паніку.
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03.04.2022 06:34 Ответить
Вони стріляють кожну ніч,не вибираючи цілі і по всіх містах України, навіть далеких від лінії фронту. Мої рідні чують і бачать хвости ракет кожну ніч,поки ,що всі вони не досягли міста. Тривога звучить всю ніч,нажаль,але вони не ідуть в сховище,вірять ППО. Бережіть себе і Україну
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03.04.2022 08:57 Ответить
а какие меры предпринимаются для того, чтобы обнаружить кочующую группу кацапских ********** со "смерчами" и уничтожить их? дальность стрельбы известна... просто в последнее время вилкул стал работать совинформбюро - просто информировать... а может надо заняться поиском и уничтожением группы?
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03.04.2022 06:34 Ответить
Орки з окупованої частини Херсонщини гатили, треба їх звідти вибивати, але ж навряд чи це Вілкул вирішує.
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03.04.2022 06:38 Ответить
А особистість вілкула на державній посаді під час війни тебе не хвилює?
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03.04.2022 06:45 Ответить
Я ніколи не був прихильником Вілкулів, але зараз не той час щоб з лайном його змішувати, веде він себе добре, далі буде видно.
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03.04.2022 06:50 Ответить
А далі може бути піздно.
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03.04.2022 07:03 Ответить
Не треба маячню писати.
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03.04.2022 07:09 Ответить
Маячня - це відвериий сєпар і ворог України вілкул при владі.
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03.04.2022 07:16 Ответить
Він зараз по три рази Слава Україні каже, звичайно, я не можу напевно казати що у нього в голові, але здати місто йому ніхто не дасть у жодному випадку.
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03.04.2022 07:30 Ответить
Далі буде мер, і тисяча твоїм батькам раз в рік, щоб прикрити свої крадіжки. Доведено віками, люди не міняються.
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03.04.2022 08:25 Ответить
Тяжко ему. Стульев несколько, а место, которым сидят одно
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03.04.2022 12:56 Ответить
Бывший прокурор по военным преступлениям Карла Дель Понте призывает Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Путина.
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03.04.2022 06:43 Ответить
Новини по 2 колі йдуть?
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03.04.2022 06:48 Ответить
рьігівське лайно перефарбувалося вже?
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03.04.2022 06:52 Ответить
Скоро ещё Штепа начнёт выступать в защиту украины
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03.04.2022 07:04 Ответить
Наразі, Вілкул вирішує зовсім інші питання -забезпечення хлопців, захисні споруди, та інше, у військові плани він не лізе зовсім. На цей час зі своїми обов'язками він справляється.
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03.04.2022 07:16 Ответить
Та да, ми зрозуміли, хужє нє будєт.
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03.04.2022 07:42 Ответить
Вілкул огидна кацапська гнида,багатолітній колаборант москвофашистів.
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03.04.2022 07:38 Ответить
Вілкул дуже радий. Чому він ще не в труні?
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03.04.2022 07:55 Ответить
Дальність польоту ракети Смерч максимальна - 90 км. Але з таких установок не стріляють з переднього краю. Тобто сучі москалі вже зовсім поряд з Кривим Рогом.
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03.04.2022 08:04 Ответить
Рашисти вже більше тижня 40км від Кривого Рогу, а ви не знали? Давно про це говорять.
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03.04.2022 10:02 Ответить
обстріл був проведений з лівого берега Дніпра з Бережанки. яка під Енергодаром
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03.04.2022 11:02 Ответить
Відстань по прямій - 82,2 км. Так можливо для Смерчу. Но це якась дурна пальба.
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03.04.2022 11:11 Ответить
Де конкретно кажуть про це? На мапі, що на цензорі, москалі далеченько.
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03.04.2022 11:12 Ответить
Про цю новину - у який раз вже?
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03.04.2022 08:08 Ответить
До речі, як там поживає у Кривому Розі зіркове сімейство зеленського старшого? Певно батяня ЗЕ очолює місцеву тероборону, а його мамаша - готує їжу захисникам міста? Чи може вони давно втікли з міста в Іспанію, мотивуючи це тим що це не їх війна?!!
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03.04.2022 08:54 Ответить
вілкула послухати, то ,,их там нет,, откуда ж воно дострелило?
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03.04.2022 08:56 Ответить
 
 