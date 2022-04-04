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США рішуче засуджують звірства кремлівських сил у Бучі. Ми домагаємося відповідальності для винних, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
США рішуче засуджують очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні.
Про це повідомив у твітері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні. Ми домагаємося відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та ділячись інформацією, щоб притягнути до відповідальності винних", - зауважив Блінкен.
Топ коментарі
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар04.04.2022 10:01
+10 Саша Пончик
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+7 Garry Grant
показати весь коментар04.04.2022 10:11
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Будь ласка, зачекайте...
а оте засудження - мало гріє, м'яко кажучи..., хіба би десь засунути, у відповідну шпаринку...
А у нас, спасибо союзникам, достаточно ништяков.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
он хочет подменить этнос
так что война до полного разгрома кацапов !!
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І смішно, і сумно. Але це факт!
Скоро и ракетами обеспечивать будут👊💥
рішуче засуджують ? І продовжують спостерігати як на смертельних гладіаторських боях ...
ЗБИТТЯ МН-17 ВЖЕ 7 РОКІВ НІЯК НЕ ЗАСУДИТЕ!
ЧЕКАЄТЕ СМЕРТІ УКРАЇНИ, А ТОДІ СУД БУДЕ!
О, НІ!
ХТО ВИ Є?!
ПОКАРАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС МАЄ БУТИ МИТТЄВИМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
США пора почистить свою страну от орков а не выражать и осуждать. Пора открывать второй сезон охоты на ведьм, тем более что рашистских ведьм в странах Запада что-то уж слишком много стало.
а що там з Boeing MH 17, який збили руSSкі терористи в липні 2014...??!
можна ЩЕ 10-15 років почекати на правосуддя ...
а жертвам від цього НЕ легше і НЕ тяжче...