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США рішуче засуджують звірства кремлівських сил у Бучі. Ми домагаємося відповідальності для винних, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,вбивство

США рішуче засуджують очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні.

Про це повідомив у твітері державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо очевидні звірства кремлівських сил у Бучі та в усій Україні. Ми домагаємося відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, документуючи та ділячись інформацією, щоб притягнути до відповідальності винних", - зауважив Блінкен.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Найбільшим і адекватним покаранням за ці злочини буде поставка важкого, особливо ракетного озброєння і літаків. Все інше - "бла-бла-бла". Хоча і за надану допомогу теж дякуємо.
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04.04.2022 10:01
+10
21 век центр Европы. И ни кто кроме Украины не может остановить ипанутого нового гитллера. Какой-то сюр.
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04.04.2022 10:03
+7
Так рішуче ж засуджують. Це все міняє. ***** в паніці.
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04.04.2022 10:11
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і як же ви тої відповідальності домагаєтесь і сподіваєтеся домогтися?
а оте засудження - мало гріє, м'яко кажучи..., хіба би десь засунути, у відповідну шпаринку...
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04.04.2022 10:00 Відповісти
Так рішуче ж засуджують. Це все міняє. ***** в паніці.
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04.04.2022 10:11 Відповісти
"Gdyby Ukraińcy nie stanęli sami twardo do walki, nie zbudowali wcześniej zdolnej do skutecznego stawienia oporu armii, nikt by placem nie kiwnął. Słyszelibyśmy tylko cienkie popiskiwania obozu oburzonej prasy" - Качинський.
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04.04.2022 10:00 Відповісти
То правда. Хоча армію, сильну озброєнням таки побудувати не встигли. Важку зброю нам заміняє сильний дух і суто українська винахідливість.
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04.04.2022 10:04 Відповісти
Дух головніший, зброю можна купити, доставити, відтрофеїти у ворога це все важко і краще мати свою але Дух не купиш, не відтрофеїш, і не доставиш по лендлізу.
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04.04.2022 10:14 Відповісти
Так не продають.
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04.04.2022 10:31 Відповісти
если бы не продавали - ВСУ сражались бы дубинками и с луками со стрелами.
А у нас, спасибо союзникам, достаточно ништяков.
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04.04.2022 11:10 Відповісти
Тому і тримаємсь попри всі прогнози сухих математиків, ненависть ватанів і неадекватність декого з власних керівників. "Дух, що тіло рве до бою!" (с)
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04.04.2022 10:48 Відповісти
Найбільшим і адекватним покаранням за ці злочини буде поставка важкого, особливо ракетного озброєння і літаків. Все інше - "бла-бла-бла". Хоча і за надану допомогу теж дякуємо.
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04.04.2022 10:01 Відповісти
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:03 Відповісти
21 век центр Европы. И ни кто кроме Украины не может остановить ипанутого нового гитллера. Какой-то сюр.
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04.04.2022 10:03 Відповісти
ви знаєте.. теж над тим міркував...Цілий цивілізований світ не може зупинити одного )(уйла в бункері...абсурд ХХІ століття
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04.04.2022 10:09 Відповісти
потому что ненавидим кацапов только мы, только для нас они экзицстенциальный враг, другие с ним *торгуются*. а от Украины кацапу нужно только полное подчинение, больше предложить нечего, а мы отказались подчиниться, значит война на убой
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04.04.2022 10:09 Відповісти
по ходу братишки нам можуть тільки смерть запропонувати як не моральну в їх борделях, так значить фізичну на їх війнах і на їх стройках ясна справа як завжди вялікіх.
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04.04.2022 10:13 Відповісти
на 100% влучний коментар. ***** 20 років йшов до завоювання Білорусі та України . Білорусь йому далась. Це його справа всього життя. Причому йому потрібен СРСР не часів Брєжнєва ,а часів сталіна.
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04.04.2022 10:24 Відповісти
ХУТИНУ нужна Украина БЕЗ ЛЮДЕЙ. Он своих дикарей завезёт , назовёт их славянами и будет пользоваться украинской историей древнего Киева.

он хочет подменить этнос

так что война до полного разгрома кацапов !!
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04.04.2022 10:54 Відповісти
Тому що це не один путо! Це 140 млн рашистів які треба знищити. І так, це свого часу світу прийшлося зробити з німцямм, але в наш час вбивати цих тварюк ніхто не буде. Не ті цінності
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04.04.2022 10:14 Відповісти
Значить треба зробити так, щоб вони самі себе повбивали максимально - революції, територіальні війни з чечнею, сибіром і т.п.
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04.04.2022 10:22 Відповісти
Путин, как гопник высокой квалификации, заметил отсутствие половых признаков между ног у западных политиков и умело этим воспользовался. Если бы не героический украинский народ, начиная с президента и до бойца теробороны, вчера вступившего в строй, то он бы, пожалуй, многого бы добился. Сомнений в вашей победе не может быть никаких, царство небесное всем невинно убиенным, но беспокоит вот что : по справедливости всё политическое устройство Европы отныне должно быть пересмотрено с учётом того, что на целом континенте украинцы волею судеб оказались одним единственным народом, который голыми руками готов и рвёт глотки ордам-неандертальцам. Все союзы, политические и военные, должны создаваться и возглавляться представителями Украины и вести свою политику учитывая, в первую очередь, украинские интересы, хотя бы потому, что народ в состоянии защитить себя сами, и, естественно, поможет и другим в этом нуждающимся. Это уже не нуждающаяся в доказательстве аксиома, так же, как и та, что угроза современному миру может исходить только от лишнехромосомных. Так вот, нужно как-то не дать прожжённым европейским политиканам воспользоваться вашей победой, а она, эта победа, неминуема. Не украинской армии тянуться до НАТОвских стандартов, это НАТО должно биться за право приглашать украинских военных инструкторами.К сожалению, храбрый воин не значит искусный политик.
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04.04.2022 10:59 Відповісти
Путин, как гопник высокой квалификации, заметил отсутствие половых признаков между ног у западных политиков и умело этим воспользовался.
**********
І смішно, і сумно. Але це факт!
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04.04.2022 17:20 Відповісти
Та хіба ж тільки Буча?!!! Прокинулись!
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04.04.2022 10:03 Відповісти
Буча перша, де вже не вдасться сказати "Єта всьо постановка, голлівуд помагає снимать фільміки, детей просто пилью прісипалі", пам"ятаєте що ублюдок чуркін казав про Алєппо?
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04.04.2022 10:17 Відповісти
Продолжение по ходу освобождения городов!
Скоро и ракетами обеспечивать будут👊💥
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04.04.2022 10:27 Відповісти
ну все. оркам не дадуть візи у США.
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04.04.2022 10:06 Відповісти
Нужно что то делать с путинским режимом, иначе это будет продолжаться долго
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04.04.2022 10:06 Відповісти
Невже ви досі вірите що це режим коїть? Чи може це сам путо крав, гвалтував та вбивав? Їх 140 млн треба вбити!
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04.04.2022 10:16 Відповісти
правильно! уйдёт один путен, через 5 лет придёт другой. похоже, это не тот случай, когда они стоят спасения даже если среди них найдётся хоть один праведник, ихтамнет.
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04.04.2022 11:04 Відповісти
да, нужно, как в Мариуполе. только это им поможет
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04.04.2022 11:05 Відповісти
та проявіть вже те шалене занепокоєння зі всією люттю
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04.04.2022 10:06 Відповісти
🤮
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04.04.2022 10:09 Відповісти
Важко назвати кремлівськими силами сотні тисяч кацапських бузувірів, котрі в московському кремлі просто не помістяться.
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04.04.2022 10:09 Відповісти
Опять,обеспокоились
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04.04.2022 10:10 Відповісти
Дайте зброю, ту, що ми просимо і до відповідальності цих падлюк ми самі притягнемо. Але ж ви - гаранти будапештського меморандуму. Так?
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04.04.2022 10:10 Відповісти
цікаво скільки паперів вже там написано з засудженням і виразами озабоченності? мабуть не один том...
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04.04.2022 10:11 Відповісти
Зараз всі вирази і засудження в твіттерах та фейсбуках публікують. А там Ctrl+C, Ctrl+V набагато простіше застосувати.
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04.04.2022 10:18 Відповісти
США рішуче засуджують ? Від обеспокоєнниє перейшли до
рішуче засуджують ? І продовжують спостерігати як на смертельних гладіаторських боях ...
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04.04.2022 10:11 Відповісти
Те саме вони всі казали коли літал збили у 2014. Минуло 8 років. Хоч одного покарали?
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04.04.2022 10:12 Відповісти
ЦЕ ЦИНІЗМ, ЯКЩО НЕ ПОКАРАЄТЕ ТОГО, ЩО НАПРАВИВ ЦИХ ОРКІВ НА УКРАЇНУ!
ЗБИТТЯ МН-17 ВЖЕ 7 РОКІВ НІЯК НЕ ЗАСУДИТЕ!
ЧЕКАЄТЕ СМЕРТІ УКРАЇНИ, А ТОДІ СУД БУДЕ!
О, НІ!
ХТО ВИ Є?!
ПОКАРАННЯ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС МАЄ БУТИ МИТТЄВИМ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
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04.04.2022 10:12 Відповісти
В США живёт немало не только деток идейных вдохновителей этих зверств, но и сами вдохновители типа казачьих атаманов, etc. Там живут даже прямые участники пропагандистских шоу, например клуша игравшая Обаму в блевотной передаче "международная пилорама". Такое впечатление, что США и другие страны не проверяют кому они дают внж. Я уже не говорю о агентах ФСБ-КГБ-ГРУ и подобных рашистских спецлужб, которые живут на пенсии в США. А как известно бывших гэбешников не бывает. Например, они не хило так коррумпировали Стрелковую Ассоциацию США и ведут другую деятельность.
США пора почистить свою страну от орков а не выражать и осуждать. Пора открывать второй сезон охоты на ведьм, тем более что рашистских ведьм в странах Запада что-то уж слишком много стало.
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04.04.2022 10:15 Відповісти
дуже добре сказав Блінкен!

а що там з Boeing MH 17, який збили руSSкі терористи в липні 2014...??!

можна ЩЕ 10-15 років почекати на правосуддя ...
а жертвам від цього НЕ легше і НЕ тяжче...
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04.04.2022 10:20 Відповісти
Блінкін - говорящая голова, але мені здається, що в нього свая голова імєєтся
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04.04.2022 10:22 Відповісти
Введуть заборону на експорт кедрових горіхів.
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04.04.2022 10:45 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала...
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04.04.2022 10:55 Відповісти
На этом кто возмущения и соболезнования помощи Украина не ждите. У них впереди африканци и арабы им они задницы вылизывают. Слава Украине!
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04.04.2022 13:06 Відповісти
 
 