Росія замінувала в Україні вже близько 80 тисяч квадратних кілометрів, - МЗС

Росія збільшує масштаби застосування заборонених протипіхотних мін в Україні і навіть випробує нові зразки цих боєприприпасів.

Про це йдеться у заяві МЗС з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча РФ забруднювала українську землю останні вісім років поспіль.

У цьому контексті українські дипломати поінформували, що через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очищення потребувало близько 16 тис. кв. км Луганської та Донецької областей, а сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тис. кв. км території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водії проїздять через заміновану окупантами ділянку дороги поблизу Бородянки. ВIДЕО

"В той час, як весь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх використання, РФ збільшує масштаби їхнього застосування в Україні та навіть випробує протипіхотні міни нового зразка, такі як ПОМ-3 ("Медальйон") та інші", – заявили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи, мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.

У МЗС закликали українців проявляти максимальну пильність, пам’ятаючи про мінну небезпеку, а світову спільноту – посилити підтримку України, щоб зупинити катастрофічне збільшення кількості жертв мін та вибухонебезпечних предметів у серці Європи.