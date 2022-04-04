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Росія замінувала в Україні вже близько 80 тисяч квадратних кілометрів, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

Росія збільшує масштаби застосування заборонених протипіхотних мін в Україні і навіть випробує нові зразки цих боєприприпасів.

Про це йдеться у заяві МЗС з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки, передає Цензор.НЕТ.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого проблема мін і вибухонебезпечних залишків війни набула особливої гостроти, хоча РФ забруднювала українську землю останні вісім років поспіль.

У цьому контексті українські дипломати поінформували, що через першу хвилю російської збройної агресії проти України у 2014 році очищення потребувало близько 16 тис. кв. км Луганської та Донецької областей, а сьогодні, за попередніми оцінками, йдеться вже про 80 тис. кв. км території України.

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"В той час, як весь цивілізований світ відмовляється від протипіхотних мін та забороняє їх використання, РФ збільшує масштаби їхнього застосування в Україні та навіть випробує протипіхотні міни нового зразка, такі як ПОМ-3 ("Медальйон") та інші", – заявили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві акцентували, що російські військові масово встановлюють заборонені міжнародним правом міни-пастки, відступаючи, мінують продовольчі об’єкти, приватне житло і трупи людей.

У МЗС закликали українців проявляти максимальну пильність, пам’ятаючи про мінну небезпеку, а світову спільноту – посилити підтримку України, щоб зупинити катастрофічне збільшення кількості жертв мін та вибухонебезпечних предметів у серці Європи.
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04.04.2022 11:45 Відповісти
Ібать, ето сколько на карте?
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04.04.2022 11:45 Відповісти
Ширина - 80 км, длина - 1000 км....
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04.04.2022 11:51 Відповісти
Трохи більше, ніж вся Чехія.
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04.04.2022 11:51 Відповісти
Значить афріка сосе пісюн. Що каже Івропа?
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04.04.2022 11:54 Відповісти
Та да от этих тварей что угодно можно ожидать. Простым людям а особенно детям надо двигаться только после сапёров.
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04.04.2022 11:46 Відповісти
Україні треба починати виготовлення чогось на кшалт "стримуючих переслідування ***********", які не підпадають під конвенцію...
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04.04.2022 11:48 Відповісти
Боярку?
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04.04.2022 13:29 Відповісти
Таке відбувається при кожній війні. І не треба робити широкі круглі очі !!!
А треба розробити швидко стратегію по розмінуванню....******* засоби(всякі там роботизовані машинерії тощо) і навчені люди( навчати треба прямо зараз ).
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04.04.2022 12:20 Відповісти
 
 