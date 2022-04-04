Польща запропонувала ЄС запровадити санкції проти членів партії "Єдина Росія"
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на natemat.pl.
За його словами, має бути створена міжнародна комісія для розслідування та оцінки злочинів президента Росії Володимира Путіна в Україні.
"Ми запропонували Європейській раді санкції проти членів путінської партії, радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля", - наголосив Моравецький.
Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, членами партії "Єдина Росія" є понад 2 млн осіб.
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