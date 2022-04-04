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Польща запропонувала ЄС запровадити санкції проти членів партії "Єдина Росія"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,санкції

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пропонує Європейському союзу запровадити санкції проти всіх членів партії "Єдина Росія". За його словами, необхідно будь-якими способами зупинити російську військову машину в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на natemat.pl.

За його словами, має бути створена міжнародна комісія для розслідування та оцінки злочинів президента Росії Володимира Путіна в Україні.

"Ми запропонували Європейській раді санкції проти членів путінської партії, радикальний план відмови від російського газу, нафти та вугілля", - наголосив Моравецький.

Зазначимо, згідно з інформацією з відкритих джерел, членами партії "Єдина Росія" є понад 2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить російською

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Полякам-черговий респект...
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04.04.2022 11:50
+5
Молодці полякі, луплять як система залпового вогню, по площині. Наступний крок, проти всіх росіян.
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04.04.2022 11:55
+4
Це було ДЕШЕВО і ефективно! Поляки справжні БРАТИ нам!
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04.04.2022 11:55
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Ще не запровадили? після визнання парашинских?
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04.04.2022 11:50 Відповісти
Полякам-черговий респект...
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04.04.2022 11:50 Відповісти
Там партия ****** Расия 83процета.
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04.04.2022 11:53 Відповісти
Ото й нехай там сидять в раші. А то чурків воювати, а москвичі по всьому світу?
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04.04.2022 11:58 Відповісти
Потрібні списки партії. Повідомте Anonymous.
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04.04.2022 11:54 Відповісти
Всі депутати місцевих органів є у відкритих джерелах.
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04.04.2022 11:56 Відповісти
По-перше, не всі, по-друге, замахаєшся шукати і складати. Централізований список - швидко і достовірно.
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04.04.2022 12:05 Відповісти
Молодці полякі, луплять як система залпового вогню, по площині. Наступний крок, проти всіх росіян.
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04.04.2022 11:55 Відповісти
Це було ДЕШЕВО і ефективно! Поляки справжні БРАТИ нам!
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04.04.2022 11:55 Відповісти
Хренасе дешево, 2 млн оркорил перевіряти на наявність нерухомості і рахунків за кордоном.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
треба санкціі проти усіх лапотніков.
з члєнами та без..
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04.04.2022 12:00 Відповісти
 
 