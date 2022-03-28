"Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить російською
До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.
Законопроєкт вніс перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін з путінської партії "Єдина Росія".
Як зазначається в пояснювальних документах, "законопроєкт усуває недоліки невиправдано широкого тлумачення ключового поняття "співвітчизник". Зокрема, пропонується визнавати співвітчизниками осіб, які "володіють російською мовою <...> і належать до народів, що історично проживають на території Росії", а також тих осіб, "чиї прямі предки народилися чи проживали на території Російської Федерації".
"При цьому враховується, що за минулі після розпаду СРСР 30 років виросло нове покоління співвітчизників, які не мали громадянства СРСР. У зв'язку з визначенням поняття "співвітчизник" виключено зв'язок з громадянством СРСР", – наголошується у супровідних матеріалах.
Законопроєктом також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії. Зокрема, до переліку включено представників білоруського та українського народів, представників корінних нечисленних народів.
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"Больной сыт под себя, поедает собственные фекалии, пытается подружиться и завести диалог с унитазом, предлагает признать соотечественниками всех кто знает русский язык"...
Парашкіноїдам ніде не раді !
Бандеру ненавидять московіти так як і Порошенка. Бандеру поливають грязюкою як тільки можна і
на Пороха більше 100 справ завели , зараз війна а вони продовжують його обгаджувати. Я не порохобот , але бачу що Україна ще раз наступить на граблі. Не можна гратись такими речами . Скільки трагедій , яких можна було уникнути. Якщо проаналізувати всі події від Пороха до початку війни то можна зробити сумні висновки. І якщо не думати головою то ще один раз мабуть буде останній. Ще хочу сказати перестаньте наїзжати на Захід , Вони всетаки багато чого знають і бачать і всерівно нам допомагають і мабуть не без участі того ж Пороха.
Еще надо гаварить па мацковски ...
Ось це опозиція справжня -- Масяня !
Боженька такої народності не створював.
тоді Сингапур получиться частина Великобританії? І сша частина Великобританії?
Хотя, есть другой вариант - если исключить мат и тюремный жаргон то это уже не их язык. Так что идут вселд за своим кораблём.
Язик у собаки, у свині, корови, ...., поэтому дальше на московском язИке: "ПНХ, уЗький кАрабель иди *****!!!"
США-Канада, Мексика виникли, коли туди до тубільців-індіанців, які жили ще у племінному устрої висадилися цивілізовані англійці, французи, іспанці. Україна була цивілізованішою за Московію (Ломоносов учився у Могилянці перед виїздом на Захід), московським послам на переяславській раді потрібен був перекладач. У 17 столітті московською тут ніхто не розмовляв. А далі пішла силова заміна української на московською шляхом заборон, переселення. Тому російськомовні - це співробітники русифікаторів типу Валуєва - вони собою підтверджують правильність такої політики, як жертви, які виправдовують дії ката. А жертва ніколи не має високого статусу. Світу не цікава копія Росії, їм цікаве національне, унікальне українське обличчя. А Донбас із Кримом відверто у масі зневажали українську державність, культуру, мову. Навіть новини дивилися по роств. Тому мусять тепер лікуватися в операційній. Те саме московський патріархат, який любив московського патріарха, мусить сьогодні ламатися, що потім зрослося по-правильному.