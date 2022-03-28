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"Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить російською

язык,митинг

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Законопроєкт вніс перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін з путінської партії "Єдина Росія".

Як зазначається в пояснювальних документах, "законопроєкт усуває недоліки невиправдано широкого тлумачення ключового поняття "співвітчизник". Зокрема, пропонується визнавати співвітчизниками осіб, які "володіють російською мовою <...> і належать до народів, що історично проживають на території Росії", а також тих осіб, "чиї прямі предки народилися чи проживали на території Російської Федерації".

Читайте: Окупанти роблять все, щоб російська мова асоціювалась із вбивствами, самі ж проводять "дерусифікацію", - Зеленський

"При цьому враховується, що за минулі після розпаду СРСР 30 років виросло нове покоління співвітчизників, які не мали громадянства СРСР. У зв'язку з визначенням поняття "співвітчизник" виключено зв'язок з громадянством СРСР", – наголошується у супровідних матеріалах.

Законопроєктом також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії. Зокрема, до переліку включено представників білоруського та українського народів, представників корінних нечисленних народів.

Також читайте: У Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською мовою, - мер Федоров

Автор: 

Держдума (734) Інша Росія (6) Єдина Росія (144) законопроєкт (3583) Затулін Костянтин (36) росія (65002) російська мова (304)


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Топ коментарі
+91
пошли на...уй.
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28.03.2022 15:41
+62
И даром не нужна такая отчизна. Пусть рабы в ней живут.
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28.03.2022 15:42
+51
Ну,я володію російською мовою. Где можно повесить этого затулина?
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28.03.2022 15:42
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У мокши немає мови. У них "ізік". От цікаво. якщо людина на "ізіке" знає тільки "Русский корабль, пошел *****" , то це можна вважати співвітчизником?
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28.03.2022 16:08 Відповісти
Я говорю по русски, хотя мой родной язык грузинский, но при этом в гробу я вас видел потомков геббельса! И да, Украина вас крестила, Украина вас и отпоёт!
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28.03.2022 16:09 Відповісти
Рускою ти не говориш точно, бо єдиний відомий з літописів рускъıи язъıкъ то є українська мова.
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28.03.2022 16:12 Відповісти
მაშინ ეხლა მიპასუხე ქართულად და გავაგრძელოდ საუბარი...
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28.03.2022 16:36 Відповісти
There is another language in other Georgia.
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28.03.2022 16:42 Відповісти
Bevor du etwas *********, es wäre angebracht den Kopf einzuschalten! Viele grüße..
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28.03.2022 16:48 Відповісти
Можна собі уявити, з яким акцентом лопоче ся гірська мавпа.
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29.03.2022 03:08 Відповісти
И в завершение, отмечусь еще несколькими словами: прежде чем что-то, кому-то, ставить в претензию, было-бы неплохо понимать, кому, а главное, зачем, ставить что-то в претензию...
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28.03.2022 16:53 Відповісти
So wie es scheint, verstehst du keine menschliche Sprache, deswegen sag ich dir so damit du es wirklich verstehst: JUST FUCK OFF..
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Просьби і мольби розгляду не підлягають, мавпо.
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29.03.2022 02:33 Відповісти
Мавпі було вже повідомлено, що московська балачка не є руским язиком, а відтак не містить слів.
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29.03.2022 03:11 Відповісти
через десять лет русских не останется - они все начнут рассказывать, какие они чудь, меря, мокша или какая другая замыгола...
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28.03.2022 16:11 Відповісти
Частина з них раптово виявлять, що вони вихідці з України. 😕
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28.03.2022 18:50 Відповісти
Это да. Вангую - через два года наша миграционная служба потонет в запросах о воссоединения семей с их кацапскими частями - сёстры, братья, племянники ...
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28.03.2022 19:21 Відповісти
Знов маячня якась.
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28.03.2022 16:12 Відповісти
Это походу запись из какого-то медицинского документа...
"Больной сыт под себя, поедает собственные фекалии, пытается подружиться и завести диалог с унитазом, предлагает признать соотечественниками всех кто знает русский язык"...
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28.03.2022 16:13 Відповісти
Очень хочу этих "*******" соотечественно за шею подержать двумя руками, минут по пять каждого. Тогда по настоящему и окончательно "породнимся".
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28.03.2022 16:15 Відповісти
Крим російський тому - що там розмовляють російською мовою (Д.Трамп).
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28.03.2022 16:19 Відповісти
"Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить
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28.03.2022 16:20 Відповісти
Все, відмовляюся від рашкоязика, хоча пишу на мові повільніше!!!
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28.03.2022 16:21 Відповісти
так она не признает а заставит всех быть рассеянами кто па руски гаварит ) Даже если это будут африканцы ).
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28.03.2022 16:23 Відповісти
У меня папугай, говорит по-русски, ему можна пасспорт РэФэ?
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28.03.2022 16:23 Відповісти
Я думаю, папуга Вам цього не пробачить.
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29.03.2022 00:10 Відповісти
трясця курво мать! доведеться переходити на рідну мову солов'їну...
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28.03.2022 16:23 Відповісти
Путлер - нацист-збоченець: то третий рейх-рим, то православный московский халифат, то москворотый кучерявый, немножко темнокожий, славянин пушкин .. рабссия вперде!
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28.03.2022 16:23 Відповісти
Тепер кожен російськомовний несе загрозу для України, бо ***** може його прийти рятувати.
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28.03.2022 16:25 Відповісти
С рождения говорю на русском языке, но такие соотечественники мне ***** не нужны.
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28.03.2022 16:26 Відповісти
А для чого ти говориш державною мовою російської федерації?
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28.03.2022 16:31 Відповісти
Русский язык - это не собственность РФ и тем более путинцев.
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28.03.2022 16:33 Відповісти
Могу и на немецком. Многие меня поймут?
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28.03.2022 19:13 Відповісти
Рашка тебе не спитає- згоден ти чи ні вважати себе " соотечественником". Чи прийде в німмеччину захищати?- Якщо виживе,то прийде, бо вже зараз включно з біженцями там повно русскоговорящих. Вчии українську! Чи просто забудь россійську - врятуєш своїх дітей.
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28.03.2022 17:31 Відповісти
Россия представляет собою ужасное зрелище страны, где, нет не только никаких гарантий для личности,чести и собственности,но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации служебных воров и грабителей. / Изписьма Белинского к Гоголю15.07.1847г/
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28.03.2022 16:27 Відповісти
Так а можна попросити маму "росии" в цілому? Бо я знаю що є - "росийська *********", до того була - РСФСР, до того була - " всерабсийская империя", до того була - московія, а до того - улус Золотої Орди.
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28.03.2022 16:27 Відповісти
ссср пропустив.
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28.03.2022 16:33 Відповісти
Молдованам повезло
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28.03.2022 16:29 Відповісти
http://detaly.co.il/yakov-kedmi-bolshe-ne-poyavitsya-na-iton-tv/ Якова Кедми выгнали с ITON-TV



Парашкіноїдам ніде не раді !
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28.03.2022 16:31 Відповісти
Ну що російськомовні "адепти какая разніца на каком язике главное что би на русскам" як справи? Виходить таки мова має значення. Ну давайте, розповідайте казки про русский язик не пренадлежит рассеи. А от для росіян, на відміну від вас, мова має значення. Можете тепер поплакатись.
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28.03.2022 16:31 Відповісти
Ну це логічно... Як і логічно "Армія, Мова, Віра"...
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28.03.2022 16:32 Відповісти
Якщо народ це зрозуміє томоже щось зміниться. Я тут читав що якесь не поважає Бандеру.
Бандеру ненавидять московіти так як і Порошенка. Бандеру поливають грязюкою як тільки можна і
на Пороха більше 100 справ завели , зараз війна а вони продовжують його обгаджувати. Я не порохобот , але бачу що Україна ще раз наступить на граблі. Не можна гратись такими речами . Скільки трагедій , яких можна було уникнути. Якщо проаналізувати всі події від Пороха до початку війни то можна зробити сумні висновки. І якщо не думати головою то ще один раз мабуть буде останній. Ще хочу сказати перестаньте наїзжати на Захід , Вони всетаки багато чого знають і бачать і всерівно нам допомагають і мабуть не без участі того ж Пороха.
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28.03.2022 17:23 Відповісти
Як вони ненавидять Порошенка, якщо він виростив Медведчука з 1,5% в "українського вибору" до 20% і зробив його українським олігархом? Порошенко взяв на себе відповідальність за Іловайськ, який, з його подачі, "став" приводом до Мінська. Напередодні котла до нього лише Бутусов два рази приходив у кабінет пояснюючи, що потрібно не наступати, а відступати, оскільки зовсім не було ресурсів для цього і рос. формування зайшли на територію. А скільки інших те саме говорили? А з погляду тотальної корупції-мародерства - він взагалі агент Москви. І щодо нього остання застосувала давній гебістський прийом - прикриття свого агента, тобто, котять бочку, що він поганий. Але треба дивитися, не на емоції і хто, що каже, а на справи.
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28.03.2022 20:55 Відповісти
...та зразу на МОБІЛІЗАЦІЮ!
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28.03.2022 16:33 Відповісти
Хм.. не забудьте про тих хто "хрюкає".
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28.03.2022 16:34 Відповісти
А всіх хто говорить англійською - англійцями???
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28.03.2022 16:34 Відповісти
На це я можу їм відповісти російською: "Кацапы, идите нах!"
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28.03.2022 16:35 Відповісти
россія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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28.03.2022 16:35 Відповісти
сралін говорив нєт чєловєка - нєт проблєм .. Тож можна його перефразувати > нєт росіі - нєт проблєм . .
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28.03.2022 16:46 Відповісти
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого ещё не достаточно, чтобы называться русским. (с) Жванецкий

Еще надо гаварить па мацковски ...
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28.03.2022 16:36 Відповісти
Идут стопами третьего рейха.
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28.03.2022 16:37 Відповісти
Они просто идиоты. На пятую колонну России и раньше смотрели с осторожностью. Приходя с таким заявлением сейчас эти придурки открывает охотничий сезон на пророссийскую вату везде.
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28.03.2022 16:42 Відповісти
Издайте сборник украинского мата и никто в Европе больше никогда не будет говорить по-русски
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28.03.2022 16:43 Відповісти
Лучше всех дипилов признать руССкими..
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28.03.2022 16:43 Відповісти
А если я могу изъясняться на английском, немецком, русском, украинском - тогда как? При том, что отец - немец. Чей я при этом соотечественник? Что за хрень они несут! Скорее бы уже там кремлёвские колокола к ***@ям поосыпались!
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28.03.2022 16:48 Відповісти
Беларусам пара запісвацца ліцьвінамі.
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28.03.2022 16:50 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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28.03.2022 16:51 Відповісти
Англия должна срочно признать американцев, канадцев и всех кто знает английский, англичанами. Не забудИм нИ прАстим
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28.03.2022 16:53 Відповісти
на чистом рузьке языге скажу- русский язык,иди на ***
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28.03.2022 16:56 Відповісти
оце і какая разніца! А вобще пашлі *****.
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28.03.2022 16:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kzx_N8AJiKw Масяня. Эпизод 160. Вакидзаси


Ось це опозиція справжня -- Масяня !
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28.03.2022 16:57 Відповісти
Ще ніхто не проводив українізацію так швидку, як ті дебіли из госдуми
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28.03.2022 16:59 Відповісти
Спочатку дайте розяснення прикметнику *руській*, це що !! ???
Боженька такої народності не створював.
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28.03.2022 17:04 Відповісти
Тобто всх тих російськомовних котрих росія вже вбила в Україні і ще збирається вбити.Тамбовський вовк вам співвітчизник.Співвітчизники херові ви суки залишили російськомовних людей як і україномовних без дому роботи друзів і родичів.ви зруйнували їм життя івбили їх дітей а тепер лізете у спввітчизникиПішла ваша вітчизна разом з аами за кораблем
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28.03.2022 17:04 Відповісти
Вот,вот. Собирайте парашкоговорящих во всем мире. Чего пристали к одной Украине? Считаю этого урода призвать к международному суду. Теперь ни один нормальный человек не будет учить язык убийц
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28.03.2022 17:07 Відповісти
Офигевшие наглые твари, за других они решать собрались что кому родина.....
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28.03.2022 17:28 Відповісти
Г-ну Затуллину. А не пошел-бы ты нагуй , "добрый молодец" вместе со своим гусским языком. Уе%ок ,плять!
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28.03.2022 17:34 Відповісти
Пусть идут вслед за своим кораблем. Нехай краще вважають, що ті, хто володіє українською, це бандери й вороги рашки!
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28.03.2022 18:00 Відповісти
а при чому тут мова до кордонів країни?

тоді Сингапур получиться частина Великобританії? І сша частина Великобританії?
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28.03.2022 18:00 Відповісти
Вибачте, але Ви помилились, бо увімкнули логіку там, де на неї справляють велику потребу.
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28.03.2022 18:30 Відповісти
Справді не розумієш, чи дурника включив? США-Канада виникли, коли туди до тубільців-індіанців, які жили ще у племінному устрої висадилися цивілізовані англійці, французи. Таке подібне і Сингапур. Україна була цивілізованішою за Московію (Ломоносов учився у Могилянці перед виїздом на Захід), московським послам на переяславській раді потрібен був перекладач. У 17 столітті московською тут ніхто не розмовляв. А далі пішла силова заміна української на московською шляхом заборон, переселення. Тому російськомовні - це співробітники русифікаторів типу Валуєва - вони собою підтверджують правильність такої політики, як жертви, які виправдовують дії ката. А жертва ніколи не має високого статусу. Світу не цікава копія Росії, їм цікаве національне, унікальне українське обличчя. А Донбас із Кримом відверто у масі зневажали українську державність, культуру, мову. Навіть новини дивилися по роств. Тому мусять тепер лікуватися в операційній. Те саме московський патріархат, який любив московського патріарха, мусить сьогодні ламатися, що потім зрослося по-правильному.
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28.03.2022 20:34 Відповісти
а! от чому вони хочуть, щоб Україна зробила російську мову другою державною!
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28.03.2022 18:01 Відповісти
більших дураків, ніж росіяни, я ніколи не бачив!
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28.03.2022 18:01 Відповісти
Похоже придётся прекратить пользоватся "ихним" языком. Лучше на раскалённый кол сесть чем стать "соотечественником" орды.

Хотя, есть другой вариант - если исключить мат и тюремный жаргон то это уже не их язык. Так что идут вселд за своим кораблём.
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28.03.2022 18:12 Відповісти
Я нарадодився в Україні, навчався в російській школі, університеті, більшість моїх знайомих спілкується(валися) на московському язІкЄ.
Язик у собаки, у свині, корови, ...., поэтому дальше на московском язИке: "ПНХ, уЗький кАрабель иди *****!!!"
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28.03.2022 18:15 Відповісти
"Русский" - не національність, бо відповідає не на питання "хто"?. а на питання "який".
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28.03.2022 18:33 Відповісти
Тільки не "який?", а "чий?"
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28.03.2022 19:01 Відповісти
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28.03.2022 18:57 Відповісти
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28.03.2022 18:59 Відповісти
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28.03.2022 19:01 Відповісти
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28.03.2022 19:17 Відповісти
Яким ідіотом треба бути, аби таке пропонувати. Адже тоді, за москальською логікою, американці, австралійці - це співвітчизники англійців! Або мексиканці, аргентинці, болівійці, кубинці, чилійці.... - це співвітчизники іспанців?! Москалі не розуміють, що середньовіччя давно скінчилось і людина, якою б мовою вона не володіла, не обов'язково має бути і не зобов'яана бути громадянином країни походження мови!

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28.03.2022 20:01 Відповісти
Ну ідіот - ви, якщо не розумієте. Російська лобіювалася Путіним на законодавчому рівні від часу його приходу до влади. Обклали Україну російським інформаційним і культурним продуктом. Його спічрайтери написали його дружині, що межі Росії - це межі російської мови, що стало програмою, стратегією.
США-Канада, Мексика виникли, коли туди до тубільців-індіанців, які жили ще у племінному устрої висадилися цивілізовані англійці, французи, іспанці. Україна була цивілізованішою за Московію (Ломоносов учився у Могилянці перед виїздом на Захід), московським послам на переяславській раді потрібен був перекладач. У 17 столітті московською тут ніхто не розмовляв. А далі пішла силова заміна української на московською шляхом заборон, переселення. Тому російськомовні - це співробітники русифікаторів типу Валуєва - вони собою підтверджують правильність такої політики, як жертви, які виправдовують дії ката. А жертва ніколи не має високого статусу. Світу не цікава копія Росії, їм цікаве національне, унікальне українське обличчя. А Донбас із Кримом відверто у масі зневажали українську державність, культуру, мову. Навіть новини дивилися по роств. Тому мусять тепер лікуватися в операційній. Те саме московський патріархат, який любив московського патріарха, мусить сьогодні ламатися, що потім зрослося по-правильному.
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28.03.2022 20:42 Відповісти
сейчас привезут пару тысяч соотечественников из сирии и ливии, главное чтобы выучили "путлер капут" и могут паспорт получать с двуглавым петухом
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28.03.2022 20:25 Відповісти
я казах русскоговорящий, гоните сюда свой паспорт с курицей, потом буду участвовать в создании тнр, башнр, калмыкнр и т.д.
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28.03.2022 20:33 Відповісти
Я говорю и думаю на русском! Но вместе с тем в гробу я видала такого соотечественника. Они отчаянно пытаются найти тех, кому нужен «русский мир»… но после всех доблестей рашистской армии все что им светит, это пойт в направлении русского военного корабля!
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19.04.2022 19:16 Відповісти
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