"Єдина Росія" пропонує визнати співвітчизниками всіх, хто говорить російською

До Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою. Також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Lb.ua.

Законопроєкт вніс перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Костянтин Затулін з путінської партії "Єдина Росія".

Як зазначається в пояснювальних документах, "законопроєкт усуває недоліки невиправдано широкого тлумачення ключового поняття "співвітчизник". Зокрема, пропонується визнавати співвітчизниками осіб, які "володіють російською мовою <...> і належать до народів, що історично проживають на території Росії", а також тих осіб, "чиї прямі предки народилися чи проживали на території Російської Федерації".

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"При цьому враховується, що за минулі після розпаду СРСР 30 років виросло нове покоління співвітчизників, які не мали громадянства СРСР. У зв'язку з визначенням поняття "співвітчизник" виключено зв'язок з громадянством СРСР", – наголошується у супровідних матеріалах.

Законопроєктом також пропонується уточнити перелік народів, що історично проживають на території Росії. Зокрема, до переліку включено представників білоруського та українського народів, представників корінних нечисленних народів.

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