"Единая Россия" предлагает признать соотечественниками всех, кто говорит по-русски

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком. Также предлагается уточнить список народов, исторически проживающих на территории России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой Lb.ua.

Законопроект внес первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Константин Затулин из путинской партии "Единая Россия".

Как отмечается в пояснительных документах, "законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия "соотечественник". В частности, предлагается признавать соотечественниками лиц, владеющих русским языком <...> и принадлежащих к народам, исторически проживающим на территории России", а также тех лиц, "чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации".

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"При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В связи с определением понятия "соотечественник" исключена связь с гражданством СССР", - отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроектом также предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, представителей коренных малочисленных народов.