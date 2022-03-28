"Единая Россия" предлагает признать соотечественниками всех, кто говорит по-русски
В Госдуму РФ внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком. Также предлагается уточнить список народов, исторически проживающих на территории России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой Lb.ua.
Законопроект внес первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Константин Затулин из путинской партии "Единая Россия".
Как отмечается в пояснительных документах, "законопроект устраняет недостатки неоправданно широкого толкования ключевого понятия "соотечественник". В частности, предлагается признавать соотечественниками лиц, владеющих русским языком <...> и принадлежащих к народам, исторически проживающим на территории России", а также тех лиц, "чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации".
"При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В связи с определением понятия "соотечественник" исключена связь с гражданством СССР", - отмечается в сопроводительных материалах.
Законопроектом также предлагается уточнить перечень народов, исторически проживающих на территории России. В частности, в перечень включены представители белорусского и украинского народов, представителей коренных малочисленных народов.
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"Больной сыт под себя, поедает собственные фекалии, пытается подружиться и завести диалог с унитазом, предлагает признать соотечественниками всех кто знает русский язык"...
Парашкіноїдам ніде не раді !
Бандеру ненавидять московіти так як і Порошенка. Бандеру поливають грязюкою як тільки можна і
на Пороха більше 100 справ завели , зараз війна а вони продовжують його обгаджувати. Я не порохобот , але бачу що Україна ще раз наступить на граблі. Не можна гратись такими речами . Скільки трагедій , яких можна було уникнути. Якщо проаналізувати всі події від Пороха до початку війни то можна зробити сумні висновки. І якщо не думати головою то ще один раз мабуть буде останній. Ще хочу сказати перестаньте наїзжати на Захід , Вони всетаки багато чого знають і бачать і всерівно нам допомагають і мабуть не без участі того ж Пороха.
Еще надо гаварить па мацковски ...
Ось це опозиція справжня -- Масяня !
Боженька такої народності не створював.
тоді Сингапур получиться частина Великобританії? І сша частина Великобританії?
Хотя, есть другой вариант - если исключить мат и тюремный жаргон то это уже не их язык. Так что идут вселд за своим кораблём.
Язик у собаки, у свині, корови, ...., поэтому дальше на московском язИке: "ПНХ, уЗький кАрабель иди *****!!!"
США-Канада, Мексика виникли, коли туди до тубільців-індіанців, які жили ще у племінному устрої висадилися цивілізовані англійці, французи, іспанці. Україна була цивілізованішою за Московію (Ломоносов учився у Могилянці перед виїздом на Захід), московським послам на переяславській раді потрібен був перекладач. У 17 столітті московською тут ніхто не розмовляв. А далі пішла силова заміна української на московською шляхом заборон, переселення. Тому російськомовні - це співробітники русифікаторів типу Валуєва - вони собою підтверджують правильність такої політики, як жертви, які виправдовують дії ката. А жертва ніколи не має високого статусу. Світу не цікава копія Росії, їм цікаве національне, унікальне українське обличчя. А Донбас із Кримом відверто у масі зневажали українську державність, культуру, мову. Навіть новини дивилися по роств. Тому мусять тепер лікуватися в операційній. Те саме московський патріархат, який любив московського патріарха, мусить сьогодні ламатися, що потім зрослося по-правильному.