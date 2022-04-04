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Ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, - Епіфаній

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

епіфаній

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, тому має бути відкинута та засуджена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав у Твіттері.

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"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини", - написав Єпіфаній у твіттері.

На його думку, творцями цієї злочинної ідеології є глава Московського патріархату Кірілл Гундяєв та його поплічники.

"Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, а й відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - додав предстоятель.

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Топ коментарі
+13
Епіфанію,справжноьму українському священнику-респект.А гундяй-слуга сатани,як і всі кацапські вбивці...У РПЦ святості стільки-скільки у шльондри цноти...
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04.04.2022 11:53
+6
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 11:59
+4
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я!
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04.04.2022 12:26
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Епіфанію,справжноьму українському священнику-респект.А гундяй-слуга сатани,як і всі кацапські вбивці...У РПЦ святості стільки-скільки у шльондри цноти...
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04.04.2022 11:53 Відповісти
Однозначно и бесповоротно. Карфа.. тьфу, кремль должен быть разрушен.
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04.04.2022 11:54 Відповісти
ГУНДЯ-СЕКТА КГБ!
МПЦ -САТАНИ СЛУГА!
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04.04.2022 11:56 Відповісти
Секта гундяя в Україні досі почувається господарем. Її відвідує значна частина українських політиків і майже вся верхівка.
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04.04.2022 11:58 Відповісти
Вот они поддерживают в Украине фашистский русский мир
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04.04.2022 12:34 Відповісти
Вони і ті, хто поширює мову окупанта в Україні.
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04.04.2022 13:00 Відповісти
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно несовместимые вещи.

Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.

Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !

Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !

P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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04.04.2022 11:59 Відповісти
Українці це всі вже абсолютно зрозуміли.
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04.04.2022 12:02 Відповісти
Далеко не все. Многие продолжают продолжают ходить в эту сатанинскую церковь, которая есть подразделением ФСБ.

И говорят "а какая разница?" Типа Бог то один.

Может и один, да его "представители" на земле очень разные.
Есть такие как Епифаний,
а есть такие как Гундяев, который благословляет россиян на убийство украинцев.
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04.04.2022 12:43 Відповісти
НА 25Й ДЕНЬ ВІЙНИ ОЧІЛЬНИК УПЦ МП ЗГАДУЄ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХА, ЯК "ГАСПАДІНА НАШЕГО"

https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/

Один из ФСБешников восхваляет другого на территории Украины!

И это в то время, когда под руководством ФСБ параши разрушают Украину!

Украинцев убивают, а они как зомби ползут в РПЦ ФСБ!!! Люди очнитесь! Ваш поход в РПЦ - предательство Украины
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04.04.2022 12:52 Відповісти
А значить що треба з цим робити? Правильно-воювати з цим і рухати фронт в напрямку Москви до повного знищення її як Берліну і розділення нацистської території РФ на багато національних країн з кордонами по їх етнічних землях. Сподіваюся що у нас є науковці і історики, які вже здатні намалювати таку карту і оприлюднити її. А також пора вже артикулювати питання про те, що росіянин - це НЕ національність, це ідеологія!!!! Це і є відповідь на питання- що робити з РФ.
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04.04.2022 12:01 Відповісти
МФ, себто Московської Федераціі. Адже на Москві нема жодного квадратного метра історичної Россїи.
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04.04.2022 13:36 Відповісти
Синод Вселенского патриархата упразднил экзархат русских приходов в Западной Европе. Такое решение было принято во вторник, 27 ноября 2018 года.
Эти приходы подчиняются Константинополю и не имеют отношения к Русской православной церкви.
Ох не к добру для паханата еще в ноябре сказал митрополит Сотирий об РПЦ ​"Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями",
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04.04.2022 12:11 Відповісти
Ідеологія "русского мира" чи рашизму має бути заборонена як і нациська пропаганда ,а в Украіні має повністю бути викорінена ,ми памятаєм хто поширював цю злочину ідеологію всякі (бондаренко ,єгорова ,шуфрич ,гордон ,співак ,медвечук ,бистряков ,лазарєв ,червоненко,влащенко бужанський ,шевченко ) та інша мерзота ,чому вони на волі ?
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04.04.2022 12:17 Відповісти
Концепция «русского мира» - ересь

65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.

От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.

https://tverezo.info/post/category/officially
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04.04.2022 14:27 Відповісти
ДЕ-РУ-СИ-ФІ-КА-ЦІ-Я!
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04.04.2022 12:26 Відповісти
Це не нацизм а чорти.
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04.04.2022 12:35 Відповісти
Дивно , що терористично-диверсійна організація гундяєва досі не заборонена в Україні . Нелюди з московської церкви продовжують безкарно нищити наш народ і державу .
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04.04.2022 12:38 Відповісти
Оце дійсно я не розумію, чому в нас досі не заборонили московський патріархат. Вже чув багато історій із сусідніх сіл києво-святошинського, що московські попи показували оркам якісь грунтові дороги, через які ті заходили в села.
У Ясногородці така історія була - московський поп вивів орків прямо у тил нашого блок-посту. У результаті всі наші загинули.
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04.04.2022 12:45 Відповісти
Епіфанію, ти правий на 100, я підтримую тебе і нашу Церкву.
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04.04.2022 12:42 Відповісти
Россияне всю историю считали себя, как гитлеровская Германия, высшей расой, а уж москвичи - это вообще отдельная тема - там психоз запредельный. А тут какая то Украина не хочет им подчиняться - ату её!
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04.04.2022 12:42 Відповісти
 
 