Ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, - Епіфаній
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що ідеологія "русского мира" є тим самим, чим є ідеологія нацизму, тому має бути відкинута та засуджена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Епіфаній написав у Твіттері.
"Ідеологія "русского міра" є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини", - написав Єпіфаній у твіттері.
На його думку, творцями цієї злочинної ідеології є глава Московського патріархату Кірілл Гундяєв та його поплічники.
"Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, а й відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу", - додав предстоятель.
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МПЦ -САТАНИ СЛУГА!
Украинцы знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
Путину проще уничтожить целую нацию, чем принять горькую правду !
Путина и всех причастных, в срочном порядке, нужно заочно арестовать. Что бы ни один не смог уехать в нормальную страну. Что бы их сразу задерживали и в Гаагу !
P.S. (Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
И говорят "а какая разница?" Типа Бог то один.
Может и один, да его "представители" на земле очень разные.
Есть такие как Епифаний,
а есть такие как Гундяев, который благословляет россиян на убийство украинцев.
https://df.news/2022/03/22/na-25j-den-vijny-ochilnyk-upts-mp-zhaduie-moskovskoho-patriarkha-iak-haspadina-nasheho/
Один из ФСБешников восхваляет другого на территории Украины!
И это в то время, когда под руководством ФСБ параши разрушают Украину!
Украинцев убивают, а они как зомби ползут в РПЦ ФСБ!!! Люди очнитесь! Ваш поход в РПЦ - предательство Украины
Эти приходы подчиняются Константинополю и не имеют отношения к Русской православной церкви.
Ох не к добру для паханата еще в ноябре сказал митрополит Сотирий об РПЦ "Эти их действия доставляют радость лишь антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все думающие люди глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями",
65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.
От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.
https://tverezo.info/post/category/officially
У Ясногородці така історія була - московський поп вивів орків прямо у тил нашого блок-посту. У результаті всі наші загинули.