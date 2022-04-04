Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які скоювали злочини в Бучі
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у м. Буча Київської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у фейсбуці.
"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади, що безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча", - ідеться в повідомленні.
У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Переглянути список можна за посиланням.
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Также допускаю,что в форму спецназовцев РБ могли обрядить россиян для того.чтобы еще больше повязать Луку кровью или наоборот,в форму россиян могли обряжать беларусов,чтобы не светить их участие в активных военных действиях.
Полагаю,этот случай должен быть расследован,чтобы прояснить степень вовлеченности лукашенковской Беларуси в войну против Украины на стороне агрессора.
Нас на Майдане убивали и мы показали с голыми руками кто мы, а вы не смогли. Вот и вся правда.
Не надо сравнивать армию окупанта, чужей страны на танках с зверями, но все таки своими мусорами.
несут ответственность не только упыри - это коллективная
ответственность ВСЕХ россиян ,а за пособничество в этой войне
коллективная ответственность ВСЕХ белорусов .
Чтоб твари не только не хвастались своим друзьям и вылупкам, как они "покуражились НА Украине", а наоборот, жидко срались бы оттого, что кто-то узнает об их "подвигах" !!!!!!!
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/rossijskie-********-iznasilovali-v-belarusi-devushku-izvergi-dejstvuyut-kak-i-v-ukraine.htm
Их жены должны быть обявлены шлюхами, а дети - ублюдками.
СЛАВА УКРАИНЕ!
у себя,так что не надо изобретать велоспед,а создать у нас такое подразделение и преступить
к его задествованию - немедленно! И не одна тварь фашистко-рашисткая и их семьи до
семнадцотого поколения не должны избежать смертельного наказания от имени народа
Украины за содеянные преступления.
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!