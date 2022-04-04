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Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади РФ, які скоювали злочини в Бучі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських військовослужбовців, які брали участь у скоєнні військових злочинів у м. Буча Київської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у фейсбуці.

"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 64 окремої мотострілецької бригади, що безпосередньо беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України в м. Буча", - ідеться в повідомленні.

У ГУР МОУ зазначають, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Переглянути список можна за посиланням.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
это конечно всё красиво, но верю только в ВСУ, а виновата вся рф и беларусь тоже, и никому прощения не будет
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04.04.2022 13:24
+26
Який суд? Повинна бути своя операція "Гнів Божий". Яку колись провели ізраїльтяни. Хто не в курсі - Гугл у допомогу.
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04.04.2022 13:25
+26
Украине необходимо создать службу по типу Израильской, чтоб уничтожать нелюдей в росии и по всему миру.
Чтоб твари не только не хвастались своим друзьям и вылупкам, как они "покуражились НА Украине", а наоборот, жидко срались бы оттого, что кто-то узнает об их "подвигах" !!!!!!!
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04.04.2022 13:27
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это конечно всё красиво, но верю только в ВСУ, а виновата вся рф и беларусь тоже, и никому прощения не будет
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04.04.2022 13:24 Відповісти
Тільки смерть усім оркам.
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04.04.2022 13:33 Відповісти
Всем плевать друг на друга. Полтора года назад 9-10 августа белорусы тоже сражались только не против небольшого количества беркута, а без единого лидера или лишнего доллара на поддержку шли на милицию. В том числе и с продавливанием сцепок, и молотовыми. И в результате по ним сразу стреляли и пытали все первые дни, были трупы, которые сами же мусора в экспертизе подводили под суицид или естественную смерть. Что-то я не видел, чтобы в энергодаре люди шли на светошумовые гранаты или стрельбу в воздух, все также убегали, как и белорусы. А что делала Украина в это время, через полгода, год? Покупала битум на сотни миллионов долларов на асфальт, а его продавали его как раз кошельки режима, сам завод получил копейки, на всем нажились посредники. Сигареты без акцизов или с фейковыми спокойно пропускала и зарабатывала вместе. Электроэнергию тоже покупала, тоже миллионы долларов прибыли. Вот и результат налицо. Россия и Беларусь намного сильнее шагнули в плане захвата власти, насилия, пыток и подавления митингов, чем было на Болотной и даже на Майдане. Если США поставят оружие белорусам и россиянам, то те тоже скинут своих упырей. Иначе никак.
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04.04.2022 13:38 Відповісти
а что мы разгоняли ваши митинги?или с наших территорий заходили космонавты которые издевались над вами,убивали,или мы помогали им??или мы должны ради вашей свободы от бульбофюрера взять оружие а не цветы и убивать тех кто посягает на вашу свободу,жизнь,здоровье будущее ваших детей!?мы просим оружие,мы сами убьём тех кто пришёл нас убивать,а вы как были рабами так и остались!страшно умирать за себя,свободу и родных!?в начале всем страшно,не такое будущее мы хотели,но мы идём и боремся!!!
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04.04.2022 13:45 Відповісти
Когда вы снимали обувь, то надо было бросать коктейли. Вы хотели мирно свергнуть чувака, который убивал ещё в 90-х, и за которого вписывается пуйло? Так не работает.
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04.04.2022 13:51 Відповісти
‼️‼️‼️Об этом рассказал секретарь местного горсовета.Жители оккупированной Бучи, что под Киевом, идентифицировали среди военных в городе представителей спецназа Беларуси. Об этом 31 марта в эфире совместного телевизионного проекта Freeдом, который транслировал в YouTube канал УНИАН, рассказал секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский
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04.04.2022 14:19 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/4/2/461802/
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04.04.2022 14:20 Відповісти
Вполне допускаю,что среди существ в Буче в составе российских войск могли быть спецназовцы Беларуси.

Также допускаю,что в форму спецназовцев РБ могли обрядить россиян для того.чтобы еще больше повязать Луку кровью или наоборот,в форму россиян могли обряжать беларусов,чтобы не светить их участие в активных военных действиях.

Полагаю,этот случай должен быть расследован,чтобы прояснить степень вовлеченности лукашенковской Беларуси в войну против Украины на стороне агрессора.
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04.04.2022 17:55 Відповісти
А кто вам построил этот режим, мы???
Нас на Майдане убивали и мы показали с голыми руками кто мы, а вы не смогли. Вот и вся правда.
Не надо сравнивать армию окупанта, чужей страны на танках с зверями, но все таки своими мусорами.
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04.04.2022 14:12 Відповісти
Упыри -это само собой ,они за всё ответят . Но за войну в Украине
несут ответственность не только упыри - это коллективная
ответственность ВСЕХ россиян ,а за пособничество в этой войне
коллективная ответственность ВСЕХ белорусов .
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04.04.2022 14:21 Відповісти
Все вірно, було таке. Живє Беларусь!
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04.04.2022 15:34 Відповісти
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04.04.2022 13:24 Відповісти
Який суд? Повинна бути своя операція "Гнів Божий". Яку колись провели ізраїльтяни. Хто не в курсі - Гугл у допомогу.
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04.04.2022 13:25 Відповісти
Дико плюсую!!!! И вырезать букву Z на лбу, чтоб окружающие знали, за что тварь была казнена!!!!!!
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04.04.2022 13:29 Відповісти
++++++++++💯 відсотків
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04.04.2022 14:08 Відповісти
Давайте адреса их в роиси, там добровольцы в гости придут.
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04.04.2022 13:26 Відповісти
На ФИО і адреси https://gur.gov.ua/content/*******-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-********-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-******************-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
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04.04.2022 20:30 Відповісти
ГУР України-респект.Жоден кацапський вбивця не залишиться не покараним...
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04.04.2022 13:27 Відповісти
Украине необходимо создать службу по типу Израильской, чтоб уничтожать нелюдей в росии и по всему миру.
Чтоб твари не только не хвастались своим друзьям и вылупкам, как они "покуражились НА Украине", а наоборот, жидко срались бы оттого, что кто-то узнает об их "подвигах" !!!!!!!
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04.04.2022 13:27 Відповісти
терпилы ********* отгребают от братьев любовь
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-ukraine/rossijskie-********-iznasilovali-v-belarusi-devushku-izvergi-dejstvuyut-kak-i-v-ukraine.htm
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04.04.2022 13:29 Відповісти
Они должны сдохнуть как собаки. Все до последнего.
Их жены должны быть обявлены шлюхами, а дети - ублюдками.
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04.04.2022 13:40 Відповісти
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОЗМЕЗДИЯ ЗА УБИЙСТВО МИРНЫХ ГРАЖДАН.
СЛАВА УКРАИНЕ!
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04.04.2022 13:43 Відповісти
Нужна легкодоступная база данных, чтобы с любого мобильного можно было определить каждую из этих мразей. Особенно по фото. Мало ли, где-то в той же Турции удастся кого-то вычислить. И приговорить.
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04.04.2022 13:46 Відповісти
Головне, аби ВЖЕ ЗАРАЗ на законодавчому рівні в Україні створили Суди військового трибуналу (в тому числі спеціальний Суд - Трибунал), до компетенції яких віднесли все, що пов'язане з військовиками, бойовими діями, державною зрадою, військовими злочинами, тощо, а "суди" цивільні ПОЗБАВИЛИ права цим займатись! До того ж вкрай необхідно створити організацію на кшталт ізраїльського "Моссаду", яка буде займатись пошуком, затриманням, доставкою в Україну військових злочинців та тих, кого звинувачують у злочинах проти людяності, аби їх судити відкрито Трибуналом. До того ж можливий перегляд нашого ККУ щодо запровадження смертної кари через повішання для "АсвАбАдітєлєй", та запровадження норми, що в разі неможливості доставки злочинців на Суд співробітники служби повинні мати таємні рішення створеного Спеціального Трибуналу на знищення "фігурантів"! Безперечно, всі рішення щодо таких дій потрібно буде утаємничити, а в ЗМІ повинна надходити "інфа" про смерті злочинців від "нещасних випадків". Тим, хто каже, що це "диктатура" та інші нісенітниці, того відсилаю до тіл згвалтованих на очах дітей їхніх матерів та інших жертв двоногих НЕЛЮДЕЙ! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!!
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04.04.2022 13:53 Відповісти
я не помню где читал,но помойму масад перенял эту систему в ОУН-УПА и прекрасно внедрил ее
у себя,так что не надо изобретать велоспед,а создать у нас такое подразделение и преступить
к его задествованию - немедленно! И не одна тварь фашистко-рашисткая и их семьи до
семнадцотого поколения не должны избежать смертельного наказания от имени народа
Украины за содеянные преступления.
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04.04.2022 14:19 Відповісти
отловить всех тварей в рашке по их адресам и также зверски замучать!
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04.04.2022 16:16 Відповісти
***, це в 30 км від того місця де я служив в СА в 1984. Вятское на Амурі, саперна учебка. А Князь - Волконка це мотострелки. Вже тоді це були чмирі кончені з червоними погонами. Здохніть в муках, суки.
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04.04.2022 16:33 Відповісти
Вау ты еще помнишь что красные погоны это зашкват. Но самое позорное это ВВ ( внутренние войска )
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04.04.2022 17:14 Відповісти
У вертухаїв (внутрішні війська совка) погони були трохи іншого відтінку від мотопіхоти. Надивився на те бидло в 87-90 рр в м.кунгур(біля пермі) де було три зони.
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04.04.2022 18:40 Відповісти
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04.04.2022 16:49 Відповісти
577327
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04.04.2022 16:52 Відповісти
ЗНАЙТИ УСІХ І ЗА СИСТЕМОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
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04.04.2022 17:46 Відповісти
Там ведь может быть и хароший кацап. Плохой кацап убивал, а хароший только руки связывал. Вот надо выловить сначала харошего кацапа, что бы он все рассказал, потом выловить плохого кацапа и сжечь обоих.
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04.04.2022 18:00 Відповісти
Ту всі вони що були у Бучі https://gur.gov.ua/content/*******-prestupnyky-neposredstvenno-uchastvuiushchye-v-sovershenyy-********-prestuplenyi-protyv-naroda-ukrayny-v-h-bucha-******************-64-otdelnoi-motostrelkovoi-bryhady-35-oa-vvo.html
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04.04.2022 20:38 Відповісти
 
 