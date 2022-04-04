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ЄБРР припинить фінансування усіх проєктів у Росії та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ебрр

Рада керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку проголосувала за зупинення фінансування усіх проєктів у РФ та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

"Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів банку офіційно та негайно зупиняється. Це означає, що в жодній із країн не може бути проєктів із фінансовою участю банку або діяльності в межах технічного співробітництва. Крім того, ЄБРР залишає за собою право на зупинення або повне припинення вибірки коштів за існуючими проєктами", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що ЄБРР перебуває у процесі закриття своїх представництв у Москві та Мінську.

"Сумно, що ми змушені робити подібні кроки після стількох років співпраці з обома країнами. Проте війна з Україною, розв'язана Росією, не залишила нам іншого вибору, окрім засудження цих дій, і не лише на словах. Подібна реакція також потрібна, щоб обидві країни чітко розуміли, що вони підірвали цінності, важливі як для нашого інституту, так і для всієї міжнародної спільноти", - цитує пресслужба президента ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Йшов другий місяць знищення українців, України.
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04.04.2022 13:42
+2
Дивно. Ніби була новина про це ще в перші дні війни. З першого разу не вийшло? Як і всі "пекельні" санкції Європи, після яких прибутки росії тільки збільшуються?
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04.04.2022 13:46
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Йшов другий місяць знищення українців, України.
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04.04.2022 13:42 Відповісти
Краще пізніше-аніж ніколи...
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04.04.2022 13:43 Відповісти
Плюс!
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04.04.2022 13:43 Відповісти
Дивно. Ніби була новина про це ще в перші дні війни. З першого разу не вийшло? Як і всі "пекельні" санкції Європи, після яких прибутки росії тільки збільшуються?
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04.04.2022 13:46 Відповісти
Думаю, це просто ще один крок. Спочатку вони закрили доступ до нових проектів. Тепер припиняють фінансування існуючих. На наступному вимагатимуть негайного і дострокового повернення коштів і т.д.
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04.04.2022 18:12 Відповісти
та невже?
скільки Буч ще має бути явлено світу, щоб він зрозумів, що скажених собак не лікують?

і то, прости Господи, скажена собака - істота винна лише у тому, що її вкусив хтось хворий на сказ

раша набагато гірше
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04.04.2022 13:48 Відповісти
Уявляю які кирпичі зараз відклада бацька шо не поліз в Україну
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04.04.2022 13:49 Відповісти
Логіка в європейських товтосумів бюрократів,недостатню мирних українців закатовано і вбито щоб ми відмовились від благ в яких зараз живемо,жочемо їсти і пити як до 24 лютого.А ну за Бучу треба нарешті ввести санкції,я так поняв уроди чекають до повного закриття рашки тоість ембарго і т д,коли побачуть портал в Маріуполь,а до того часу ще недостатню вони побачили!!!Особливо немчура і сітро!Уроди!
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04.04.2022 13:57 Відповісти
Ну не сцуки , припинять бл@ді , потрібно було ще 8 років тому припинити , а краще з 2008 року .Дерьмократія .
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04.04.2022 14:07 Відповісти
Заголовок брехливий. **** заявив, що сумує за співпрацею з терористами і продовжить фінансувати проекти, які вже існують.
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04.04.2022 14:21 Відповісти
потом. когда нибудь. может быть.
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04.04.2022 14:24 Відповісти
Та чого? Не соромтесь! Відбудуйте нфтобазу в Бєлгороді...
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04.04.2022 14:42 Відповісти
 
 