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Для відновлення України потрібні будуть сотні мільярдів доларів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наполягає на необхідності формування плану відновлення України після війни, що потребуватиме сотень мільярдів доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За таких руйнувань, за такої ситуація, яка є зараз, Україні без плану відновлення неможливо буде існувати в майбутньому", - сказав глава уряду.

За його словами, робота над так званим планом Маршалла 2.0 триває.

Шмигаль наголосив, що вже зараз треба інвентаризувати усі втрати, розуміти, скільки це коштує.

"Просто прагматична вартість втраченої інфраструктури, домівок, взагалі усіх активів, які ми втрачаємо. Далі треба розуміти звідки брати гроші, я про це вже згадував. Оце і буде той фонд відновлення держави, з якого ми будемо робити все: відновлювати інфраструктуру, відновлювати житло. Очевидно, що це великі гроші. Це сотні мільярдів доларів, які потрібні будуть для того, щоб просто привести країну в той вигляд, в якому вона була до початку повномасштабної збройної агресії", - наголосив прем’єр-міністр.

Також читайте: Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
бл...ь зелена мразота вже ділить кому скільки. спочатку переможемо а потім відбудову вже набудували 3.14дари дороги. що зсу якби на захід без зброї було б.
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04.04.2022 14:27
+9
зебіли вже хочуть закінчити війну за будь-яким сценарієм. Бо для них відкати на відбудові - це зараз найголовніше.
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04.04.2022 14:29
+9
каломойський навариться і на цьому?
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04.04.2022 14:30
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Напружує відсутність слова "репарації" від нашої влади.
Сьогодні мінінфраструктури випуска з нашої акваторії 9 кацапських кораблі
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04.04.2022 14:27 Відповісти
Зрада!

Україна відновлюватиметься з трьох джерел - репарації, майно РФ та допомога партнерів, - Шмигаль

Не напружуйся після кожного слова влади.
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04.04.2022 14:40 Відповісти
а чего бросаться словами? "репарации" надо еще установить, для этого виновник должен по сути проиграть
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04.04.2022 14:41 Відповісти
А Бєня Коломойській скільки отримає? 50%?
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04.04.2022 14:51 Відповісти
бл...ь зелена мразота вже ділить кому скільки. спочатку переможемо а потім відбудову вже набудували 3.14дари дороги. що зсу якби на захід без зброї було б.
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04.04.2022 14:27 Відповісти
зебіли вже хочуть закінчити війну за будь-яким сценарієм. Бо для них відкати на відбудові - це зараз найголовніше.
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04.04.2022 14:29 Відповісти
каломойський навариться і на цьому?
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04.04.2022 14:30 Відповісти
Шмыга, спрашивай за бабло у бородатой бабушки зеледента.
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04.04.2022 14:32 Відповісти
Потрібна буде і нова влада, без великого крадівництва. Краще обрати з тих, хто був на фронті. А усіх папередніков на звалище! Усіх до одного.
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04.04.2022 14:32 Відповісти
Нет больше проблем, кроме как делить шкуру не убитого медведя? Военная экономика налажена и работает? Война только началась, а они уже начинают распил "Большого восстановления"! Может целесообразнее говорить об "источниках финансирования" ВСУ и ВПК?
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04.04.2022 14:33 Відповісти
Точно, зачем заниматься нынешней военной экономикой Украины, когда можно ежедневно кукарекать о несуществующих Ленд-Лизах и Планах Маршалла и главное, шаловливые ручки уже аж чешутся в предвкушении будущих попилов. Хотя боюсь, Запад просто так дербануть не даст, уже наелись досыта этих наших многолетних обещалок о реформах
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04.04.2022 14:43 Відповісти
IKEA на днях отказалась от закупок украинской древесины (в т.ч. фанеры, ДВП/ДСП). Под предлогом "в условиях войны не можем проверить законность происхождения".
Ассоциация компаний занимающихся деревообработкой обратилась в Министерство экономики Украины с просьбой помочь разобраться с этим вопросом, т.к. IKEA - это 25% их объемов продаж.
Минэкономики послало ассоциацию: Помочь ничем не можем. Вот это, *****, Шмыгаля не волнует?
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04.04.2022 15:09 Відповісти
Зелі ніхто такі гроші не дасть і це факт. Все зразу стає очевидним якщо подумати чому за каденції цього утирка США так і не призначили посла в Україну. Україну поважають підтримають, а от 95 квартал ні, але їх підтримують багато корисних ідіотів здається 73%.
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04.04.2022 14:33 Відповісти
На мій погляд ніхто нічого відновлювати не буде, нікому це не потрібно, вкладати гроші в країну, на яку в любий момент може напасти РФ і зруйнувати ніхто не буде, вивезуть звідси людей-біженців по максимуму і залишать агросектор, більше нічого тут працювати не буде...
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04.04.2022 14:36 Відповісти
Зе-мародери вже збудилися в очікуванні деребана.Не буду вважати цю війну закінченою допоки всі Зе-виродки не будуть сидіти на великі сроки за зраду України,знищення економіки,знищення армії.Бодай би тим тварюкам вдавитися людськими грошима і тим горем,що вони принесли Україні.
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04.04.2022 14:39 Відповісти
так відбодовувати потрібно і негайно комунальні об'єкти та житло, та спочатку перемога і очищення влади від тих хто кричав що ні якої війни не буде, звернув війскові проєкти і будував дороги для загарбників, втік від війни на західні рубежі держави чи за кордон, хто рік щось шукав в бульках путлера, а потім міжнародний фонд буде спрямовувати кошти під конкретні плани розбудови держави чи відшкодування збитків, і все через "прозоре" чи кращу програму
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04.04.2022 14:44 Відповісти
А цей вже мільярди рахує, мля. Тут війна в самому розпалі, а він все мільярди на відновлення країни до кучі зводить на калькуляторі тихими вечорами. Переживає, щоб бабло повз нього не промайнуло.
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04.04.2022 14:46 Відповісти
ЗЕбіли вже позиціонують себе переможцями Мордору. Шмигалясте опудало зробило заяву про те, що після військового стану одразу введуть надзвичайний... Ця шкодлива аморальна та брехлива зграя розуміє, що в українців до неї дуже багато питань, а тому буде намагатися за всяку ціну придушити народні волевиявлення, а тим паче не допустити позачергових виборів та прихід до влади патріотів України.
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04.04.2022 14:57 Відповісти
ми і самі відбудуємо..ви країну не здайте.не продайте.ато щось цим *******...а люди бачать.не простять
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04.04.2022 15:25 Відповісти
все что было своровано на строительстве дорог вернете Шмыгаль.
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04.04.2022 15:41 Відповісти
Всі крім Шмигаля знають де 5,5 ярдів можна взяти-відсудити.Чи просто не можна ?
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04.04.2022 15:49 Відповісти
Незабаром-"Байден,де наші гроші?"
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04.04.2022 15:51 Відповісти
Велике відновлеництво!
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04.04.2022 15:59 Відповісти
Главное Шмигалям не давать, пусть страны-доноры нанимают свои конторы
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04.04.2022 16:01 Відповісти
Шмыгаль плохо считаешь.С учетом нашей коррупции (только тсс) убытки должны составить не менее 10 - 19трлн евро. И то может не хватить.Не забыть и пожизненую компенсацию за каждого погибшего,за пытки, моральный ущерб, отстройка производств и частного сектора с мебелью и до последней элитной собаки и племенного хорька.
И все это умножить на 10.
Ущерб желательно считать с 2014года.

ps: Поляки при вывозе военки с ГДР содрали только за использование ждороги миллиарды долларов, при ходе в ЕС около 120млрд$ - посоветуйся с ними.Они умеют жестко считать и выбивать деньги с кого хочешь.
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04.04.2022 16:13 Відповісти
Зевлада ще за попереднє не відсиділа.
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04.04.2022 16:29 Відповісти
Портібні дуже дешеві кредити для бізнесу.
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04.04.2022 17:06 Відповісти
Потрібно будувати новітні бізнес кластери, центри...
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04.04.2022 17:08 Відповісти
Бери більше довбой..бе.Більше дадуть більше спи..дите.Завів дятел єкономіку в прірву і не застрелився,не повісився.Таких ще в купелі топити треба.
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05.06.2022 17:08 Відповісти
 
 