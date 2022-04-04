Понад 500 мирних жителів евакуйовано з Кремінної та Лисичанська, - Гайдай
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Із обстрілюваних міст Кремінна та Лисичанськ на Луганщині евакуйовані понад 500 мирних жителів.
Про це керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуація продовжується. Намагаємося вивезти людей з Попасної, ще раз із Гірської громади. Із Лисичанська забрали 380 осіб та повернемося ще. Крім того, 136 жителів Кремінної вже прямують до залізничних вокзалів Донеччини", - написав очільник області.
Він нагадав, що 4 квітня зранку ще евакуювали 22 жителів Рубіжного, а також 117 – Гірського та Золотого.
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