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Сьогодні відбуватиметься евакуація населення із Маріуполя та Луганщини, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Гуманітарні коридори у понеділок, 4 квітня, працюватимуть для евакуації населення з Маріуполя та населених пунктів Луганщини.

Про це повідомила на сьогодні брифінгу віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні працюватиме гуманітарний коридор з Маріуполя до Запоріжжя. Маршрут працюватиме для приватного транспорту", - сказала Верещук.

Вона додала, що 15 автобусів для евакуації маріупольців уже виїхали із Запоріжжя до Маріуполя.

Крім того, Верещук повідомила, що делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста планує продовжити рух до Маріуполя з міста Мангуш разом із сімома автобусами.

За її словами, також продовжується евакуація людей з міст Сєверодонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та с. Нижнє Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 квітня вдалось евакуювати понад 2500 людей, - Верещук

Верещук наголосила, що загарбники постійно порушують режим тиші та обстрілюють гуманітарні колони на Луганщині. Попри це, мужні поліцейські, військові та водії під керівництвом голови Луганської обласної ВЦА продовжують допомагати евакуюватись цивільному населенню.

Автор: Ірина Дашківська
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їб..й червоний хрест.
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:21 Відповісти
Я не знаю.... Этот пиар помогает эвакуации? Если нет, то может поменьше пиара и выступлений по тв побольше дел?
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04.04.2022 10:44 Відповісти
 
 