РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16903 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
2 536 3
война (47249) Луганщина (6251) Мариуполь (5561) эвакуация (1759) гуманитарный коридор (116)

Сегодня будет проходить эвакуация населения из Мариуполя и Луганщины, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

Гуманитарные коридоры в понедельник, 4 апреля, будут работать для эвакуации населения из Мариуполя и населённых пунктов Луганщины.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет работать для частного транспорта", - сказала Верещук.

Она добавила, что 15 автобусов для эвакуации мариупольцев уже выехали из Запорожья в Мариуполь.

Кроме того, Верещук сообщила, что делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с семью автобусами.

По ее словам, также продолжается эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.

Читайте: 3 апреля удалось эвакуировать более 2500 человек, - Верещук

Верещук подчеркнула, что захватчики постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством председателя Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
їб..й червоний хрест.
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
показать весь комментарий
04.04.2022 10:21 Ответить
Я не знаю.... Этот пиар помогает эвакуации? Если нет, то может поменьше пиара и выступлений по тв побольше дел?
показать весь комментарий
04.04.2022 10:44 Ответить
 
 