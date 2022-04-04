Сегодня будет проходить эвакуация населения из Мариуполя и Луганщины, - Верещук

Гуманитарные коридоры в понедельник, 4 апреля, будут работать для эвакуации населения из Мариуполя и населённых пунктов Луганщины.

Об этом сообщила сегодня на брифинге вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Маршрут будет работать для частного транспорта", - сказала Верещук.

Она добавила, что 15 автобусов для эвакуации мариупольцев уже выехали из Запорожья в Мариуполь.

Кроме того, Верещук сообщила, что делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с семью автобусами.

По ее словам, также продолжается эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.

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Верещук подчеркнула, что захватчики постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области. Несмотря на это, мужественные полицейские, военные и водители под руководством председателя Луганской областной ВГА продолжают помогать эвакуироваться гражданскому населению.