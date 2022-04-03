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Верещук (471) гуманитарный коридор (116)

3 апреля удалось эвакуировать более 2500 человек, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

3 апреля 2022 гуманитарные коридоры сработали и удалось эвакуировать 2694 украинца в безопасные места.

Об этом доложила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 469 мариупольцев. 10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку. Также удалось пройти блокпосты и колоннк автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска", - рассказала министр.

Также Ирина Верещук отметила, что в город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В плену рашистов находятся несколько сотен гражданских, - Верещук
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Топ комментарии
+1
Ну это же так легко, захотел освободить, щёлкнул пальчиком, и противник пропал с территории, да?
Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
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03.04.2022 22:58
+1
Зачем кидать дезинформацию? Общаюсь с военными, нету ещё никаких Гарпунов. То Англия ещё думает давать или не давать
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03.04.2022 23:00
+1
Их и так уже дырявили! *****-патрушев-фсб взрывали дома в 1999 и что? они дальше голосуют за тиранию!
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.
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03.04.2022 23:02
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Британские противокорабельные Гарпуны уже в Одессе. Дальность 200 км.👍
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03.04.2022 22:36 Ответить
Серьезно??
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03.04.2022 22:37 Ответить
Зачем кидать дезинформацию? Общаюсь с военными, нету ещё никаких Гарпунов. То Англия ещё думает давать или не давать
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03.04.2022 23:00 Ответить
Да. да.сам прочел инфу. они только хотят рассмотреть это предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
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03.04.2022 23:06 Ответить
Освободите хотя бы Херсон ни говоря уже о Мелитополе Что бы не было этого дикого потока беженцев
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03.04.2022 22:44 Ответить
Ну это же так легко, захотел освободить, щёлкнул пальчиком, и противник пропал с территории, да?
Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
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03.04.2022 22:58 Ответить
Их и так уже дырявили! *****-патрушев-фсб взрывали дома в 1999 и что? они дальше голосуют за тиранию!
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.
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03.04.2022 23:02 Ответить
👍
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03.04.2022 23:03 Ответить
Просто залишу тут
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03.04.2022 22:59 Ответить
 
 