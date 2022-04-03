3 апреля удалось эвакуировать более 2500 человек, - Верещук
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3 апреля 2022 гуманитарные коридоры сработали и удалось эвакуировать 2694 украинца в безопасные места.
Об этом доложила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте до Запорожья доехали 469 мариупольцев. 10 автобусов, эвакуировавших сегодня из города Бердянск 408 мариупольцев, сейчас проходят Васильевку. Также удалось пройти блокпосты и колоннк автобусов, которая со вчерашнего дня удерживалась российскими военными. Это более 350 человек из Мариуполя и Бердянска", - рассказала министр.
Также Ирина Верещук отметила, что в город Мангуш сегодня доехали 7 автобусов в сопровождении делегации Международного Комитета Красного Креста. Ведутся переговоры, чтобы они продолжили движение в Мариуполь. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области удалось эвакуировать 1467 человек.
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Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.