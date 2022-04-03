3 квітня вдалось евакуювати понад 2500 людей, - Верещук
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3 квітня 2022 року гуманітарні коридори спрацювали і вдалось евакуювати 2694 українця в безпечні місця.
Про це доповіла віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців. 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку. Також вдалося пройти блокпости й колоні автобусів, яка із вчорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська", - розповіла міністерка.
Також, Ірина Верещук зазначила, що до міста Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя. З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.
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Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.