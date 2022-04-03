УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15830 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 335 10
Верещук (606) гуманітарний коридор (169)

3 квітня вдалось евакуювати понад 2500 людей, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

3 квітня 2022 року гуманітарні коридори спрацювали і вдалось евакуювати 2694 українця в безпечні місця.

Про це доповіла віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 469 маріупольців. 10 автобусів, які евакуювали сьогодні з міста Бердянськ 408 маріупольців, зараз проходять Василівку.  Також вдалося пройти блокпости й колоні автобусів, яка із вчорашнього дня утримувалася російськими військовими. Це понад 350 людей з Маріуполя та Бердянська", - розповіла міністерка.

Також, Ірина Верещук зазначила, що до міста Мангуш сьогодні доїхали 7 автобусів у супроводі делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ведуться перемовини, щоб вони завтра продовжили рух до Маріуполя.  З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 467 людей.

Також читайте: У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Ну это же так легко, захотел освободить, щёлкнул пальчиком, и противник пропал с территории, да?
Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
показати весь коментар
03.04.2022 22:58
+1
Зачем кидать дезинформацию? Общаюсь с военными, нету ещё никаких Гарпунов. То Англия ещё думает давать или не давать
показати весь коментар
03.04.2022 23:00
+1
Их и так уже дырявили! *****-патрушев-фсб взрывали дома в 1999 и что? они дальше голосуют за тиранию!
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.
показати весь коментар
03.04.2022 23:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Британские противокорабельные Гарпуны уже в Одессе. Дальность 200 км.👍
показати весь коментар
03.04.2022 22:36 Відповісти
Серьезно??
показати весь коментар
03.04.2022 22:37 Відповісти
Зачем кидать дезинформацию? Общаюсь с военными, нету ещё никаких Гарпунов. То Англия ещё думает давать или не давать
показати весь коментар
03.04.2022 23:00 Відповісти
Да. да.сам прочел инфу. они только хотят рассмотреть это предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
показати весь коментар
03.04.2022 23:06 Відповісти
Освободите хотя бы Херсон ни говоря уже о Мелитополе Что бы не было этого дикого потока беженцев
показати весь коментар
03.04.2022 22:44 Відповісти
Ну это же так легко, захотел освободить, щёлкнул пальчиком, и противник пропал с территории, да?
Американцы Фаллуджу брали 2 недели (как раз аналог Херсона по размеру). Так то американцы с их передовой техникой против бедуинов в тапочках. И город был в пустыне, заходи с любой стороны. И перевес в силе был десятикратный. При этом город был пустой и можно было не волноваться за мирняк. А тут Херсон с одним единственным заездом, против хоть и тупорылой, но вооруженной армией. И пока что ЛС и техники на том направлении в разы больше нашей. Ты представляешь какие там потери будут? Или ты в первых рядах на освобождение стоишь, что так рвешься? Ну и к самому Херсону надо ещё дойти, мы только на границе областей.
показати весь коментар
03.04.2022 22:58 Відповісти
Их и так уже дырявили! *****-патрушев-фсб взрывали дома в 1999 и что? они дальше голосуют за тиранию!
*****.фсб убили Немцова .единственного человека кто мог сделать лаптей счастливыми и гордыми во всем мире .но зачем им быть свободными и миролюбивыми с соседями.им вяличае по тв и как они всех покоряют.уничтожают.
показати весь коментар
03.04.2022 23:02 Відповісти
👍
показати весь коментар
03.04.2022 23:03 Відповісти
Просто залишу тут
показати весь коментар
03.04.2022 22:59 Відповісти
 
 