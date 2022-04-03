У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук
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Російські окупанти не хочуть визнавати, що викрали декілька сотень цивільних.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо з військовими полоненими все зрозуміло - виходимо, шукаємо списки, підтверджуємо через Червоний Хрест … і готуємось до обміну, то з цивільними величезна проблема. Вони (рашисти. - Ред.) не підтверджують, не хочуть визнавати, що викрали священників, учителів, журналістів, мерів, депутатів, і на сьогодні це дійсно декілька сотень людей, яких треба визволяти", - зазначила вона.
У цьому контексті Верещук згадала про рятувальника Олексія Данченка, якого незаконно затримали окупанти під час евакуації з Гостомеля. За словами Верещук, чоловіка утримували на території склозаводу в одному з населених пунктів Київської області.
"Вони мали його повернути, декілька днів тривали перемовини. Але зараз вони спішно відступали, залишаючи все і всіх. Я щиро сподіваюся, що ми знайдемо його живим", - додала міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Який буде карати те зло, що ми не покараємо на нашій землі.
Навіть після нашої Перемоги ✊💪👍🏼
За всі їхні звірства.
Щоб вони ніколи більше не почувалися безпечно в жодному куточку землі.!!
МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ?
БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА.
ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
Чому ніхто тлумачень не дає: хто фашист і чому? Чи не час?
Я прошу: хто згоден,перейти в постах з маловизначенного "рашисти" на "російські фашисти"
и как явление русизм, русский фашизм
еще русня можно
(это вроде басаев называть начал их так
т.к. "вы называете нас чечня
мы будем называть вас русня")
Де міжнародні організації?
Що знову чекають що рашисти повбивають бранців?