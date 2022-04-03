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У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія

Російські окупанти не хочуть визнавати, що викрали декілька сотень цивільних.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо з військовими полоненими все зрозуміло - виходимо, шукаємо списки, підтверджуємо через Червоний Хрест … і готуємось до обміну, то з цивільними величезна проблема. Вони (рашисти. - Ред.) не підтверджують, не хочуть визнавати, що викрали священників, учителів, журналістів, мерів, депутатів, і на сьогодні це дійсно декілька сотень людей, яких треба визволяти", - зазначила вона.

У цьому контексті Верещук згадала про рятувальника Олексія Данченка, якого незаконно затримали окупанти під час евакуації з Гостомеля. За словами Верещук, чоловіка утримували на території склозаводу в одному з населених пунктів Київської області.

"Вони мали його повернути, декілька днів тривали перемовини. Але зараз вони спішно відступали, залишаючи все і всіх. Я щиро сподіваюся, що ми знайдемо його живим", - додала міністр.

Також читайте: Полонених нацгвардійців з ЧАЕС окупанти морять голодом та не дають води, - "Енергоатом"

Автор: Богдан Гуньковський
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Нам треба наш аналог Моссаду.

Який буде карати те зло, що ми не покараємо на нашій землі.
Навіть після нашої Перемоги ✊💪👍🏼
За всі їхні звірства.
Щоб вони ніколи більше не почувалися безпечно в жодному куточку землі.!!
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03.04.2022 20:16 Відповісти
шо там с пилотами? отдали пилотов которых нельзя было отдавать?
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03.04.2022 20:17 Відповісти
Та не в полоні, тупа ти курка Вони заручники в терористів...
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03.04.2022 20:18 Відповісти
ЛЮДИ, ВЖЕ НЕ ЗНАЮ, КУДИ ПИСАТИ. МИ ПОШИРЮЄМО ФОТО З БУЧІ ТА ІРПЕНЯ У СОЦМЕРЕЖАХ В КРАЇНАХ ЄС. ЧЕРЕЗ НАШИХ ДРУЖИН, ЯКІ ПОЇХАЛИ В ЕВАКУАЦІЮ.
МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ?
БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА.
ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
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03.04.2022 20:19 Відповісти
ну так какие проблемы, сколько орков в плену меняйте
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03.04.2022 20:23 Відповісти
А чому завжди кажуть "рашисти"? Це російські фашисти. Фашизм -це соціальне і юридичне поняття.Кацапи нас нацистами вісім років обзивають.І прийшли воювать щоб наз зничтожити.
Чому ніхто тлумачень не дає: хто фашист і чому? Чи не час?
Я прошу: хто згоден,перейти в постах з маловизначенного "рашисти" на "російські фашисти"
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03.04.2022 20:40 Відповісти
дудаев вроде называл еще их рашистами
и как явление русизм, русский фашизм
еще русня можно
(это вроде басаев называть начал их так
т.к. "вы называете нас чечня
мы будем называть вас русня")
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03.04.2022 20:46 Відповісти
Ніяких фашистів на Москві зроду не було, нема і бути не може, бо фашизм то є питомо італійська, европейска ідеологія, котра не може бути застосована до печерного суспільства камяної доби яким наразі є москва.
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03.04.2022 21:24 Відповісти
Так,Італія- зародила фашизм другої світової.Але в розумінні соціально філософському,"на інші часи" я ніколи не забуваю чотирнадцять ознак фашизму згідно Умберто Еко.Десять чи одинадцять з яких проявились в росії.
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Россїя то є українська назва України що побутовала в XVI-XVII ст. допоки не була привласнена Москвою. Отже, жодної ознаки фашизму в ній нема.
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03.04.2022 23:37 Відповісти
Чого зараз мочать європі*ори Шольц і Макрон?
Де міжнародні організації?
Що знову чекають що рашисти повбивають бранців?
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03.04.2022 21:00 Відповісти
 
 