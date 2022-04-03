В плену рашистов находятся несколько сотен гражданских, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты не хотят признавать, что похитили несколько сотен гражданских.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если с военными пленными все понятно – выходим, ищем списки, подтверждаем через Красный Крест… и готовимся к обмену, то с гражданскими огромная проблема. Они (рашисты. - Ред.) не подтверждают, не хотят признавать, что похитили священников, учителей, журналистов, мэров, депутатов, и на сегодняшний день это действительно несколько сотен людей, которых нужно освобождать", - отметила она.
В этом контексте Верещук вспомнила о спасателе Алексее Данченко, которого незаконно задержали оккупанты во время эвакуации из Гостомеля. По словам Верещук, мужчину удерживали на территории стеклозавода в одном из населенных пунктов Киевской области.
"Они должны были его вернуть, несколько дней продолжались переговоры. Но сейчас они спешно отступали, оставляя все и всех. Я искренне надеюсь, что мы найдем его живым", - добавила министр.
Пожалуйста, подождите...
Який буде карати те зло, що ми не покараємо на нашій землі.
Навіть після нашої Перемоги ✊💪👍🏼
За всі їхні звірства.
Щоб вони ніколи більше не почувалися безпечно в жодному куточку землі.!!
МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ?
БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА.
ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
Чому ніхто тлумачень не дає: хто фашист і чому? Чи не час?
Я прошу: хто згоден,перейти в постах з маловизначенного "рашисти" на "російські фашисти"
и как явление русизм, русский фашизм
еще русня можно
(это вроде басаев называть начал их так
т.к. "вы называете нас чечня
мы будем называть вас русня")
Де міжнародні організації?
Що знову чекають що рашисти повбивають бранців?