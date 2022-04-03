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В плену рашистов находятся несколько сотен гражданских, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія

Российские оккупанты не хотят признавать, что похитили несколько сотен гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если с военными пленными все понятно – выходим, ищем списки, подтверждаем через Красный Крест… и готовимся к обмену, то с гражданскими огромная проблема. Они (рашисты. - Ред.) не подтверждают, не хотят признавать, что похитили священников, учителей, журналистов, мэров, депутатов, и на сегодняшний день это действительно несколько сотен людей, которых нужно освобождать", - отметила она.

В этом контексте Верещук вспомнила о спасателе Алексее Данченко, которого незаконно задержали оккупанты во время эвакуации из Гостомеля. По словам Верещук, мужчину удерживали на территории стеклозавода в одном из населенных пунктов Киевской области.

"Они должны были его вернуть, несколько дней продолжались переговоры. Но сейчас они спешно отступали, оставляя все и всех. Я искренне надеюсь, что мы найдем его живым", - добавила министр.

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Нам треба наш аналог Моссаду.

Який буде карати те зло, що ми не покараємо на нашій землі.
Навіть після нашої Перемоги ✊💪👍🏼
За всі їхні звірства.
Щоб вони ніколи більше не почувалися безпечно в жодному куточку землі.!!
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03.04.2022 20:16 Ответить
шо там с пилотами? отдали пилотов которых нельзя было отдавать?
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03.04.2022 20:17 Ответить
Та не в полоні, тупа ти курка Вони заручники в терористів...
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03.04.2022 20:18 Ответить
ЛЮДИ, ВЖЕ НЕ ЗНАЮ, КУДИ ПИСАТИ. МИ ПОШИРЮЄМО ФОТО З БУЧІ ТА ІРПЕНЯ У СОЦМЕРЕЖАХ В КРАЇНАХ ЄС. ЧЕРЕЗ НАШИХ ДРУЖИН, ЯКІ ПОЇХАЛИ В ЕВАКУАЦІЮ.
МОЖНА СТВОРИТИ ОКРЕМИЙ САЙТ З ФОТКАМИ І КОМЕНТАМИ АНГЛ.МОВОЮ?
БО ДРУЖИНИ КАЖУТЬ, ЩО НА ТЕЛЕКАНАЛАХ В КРАЇНАХ ЄС ЦІ КАДРИ НЕ ПОКАЗУЮТЬ. ТІПА ЦЕНЗУРА.
ТО МИ ТЕ, ЩО БУЛО НА ЦЕНЗОРІ, ПОШИРИЛИ, АЛЕ ЩЕ ТРЕБА ФОТКИ, І КОМЕНТИ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ, ЩОБ ВОНИ РОЗУМІЛИ, ПРО ЩО ЦІ ФОТКИ!
ПРОШУ ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
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03.04.2022 20:19 Ответить
ну так какие проблемы, сколько орков в плену меняйте
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03.04.2022 20:23 Ответить
А чому завжди кажуть "рашисти"? Це російські фашисти. Фашизм -це соціальне і юридичне поняття.Кацапи нас нацистами вісім років обзивають.І прийшли воювать щоб наз зничтожити.
Чому ніхто тлумачень не дає: хто фашист і чому? Чи не час?
Я прошу: хто згоден,перейти в постах з маловизначенного "рашисти" на "російські фашисти"
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03.04.2022 20:40 Ответить
дудаев вроде называл еще их рашистами
и как явление русизм, русский фашизм
еще русня можно
(это вроде басаев называть начал их так
т.к. "вы называете нас чечня
мы будем называть вас русня")
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03.04.2022 20:46 Ответить
Ніяких фашистів на Москві зроду не було, нема і бути не може, бо фашизм то є питомо італійська, европейска ідеологія, котра не може бути застосована до печерного суспільства камяної доби яким наразі є москва.
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03.04.2022 21:24 Ответить
Так,Італія- зародила фашизм другої світової.Але в розумінні соціально філософському,"на інші часи" я ніколи не забуваю чотирнадцять ознак фашизму згідно Умберто Еко.Десять чи одинадцять з яких проявились в росії.
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03.04.2022 21:55 Ответить
Россїя то є українська назва України що побутовала в XVI-XVII ст. допоки не була привласнена Москвою. Отже, жодної ознаки фашизму в ній нема.
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03.04.2022 23:37 Ответить
Чого зараз мочать європі*ори Шольц і Макрон?
Де міжнародні організації?
Що знову чекають що рашисти повбивають бранців?
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03.04.2022 21:00 Ответить
 
 