В плену рашистов находятся несколько сотен гражданских, - Верещук

Российские оккупанты не хотят признавать, что похитили несколько сотен гражданских.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если с военными пленными все понятно – выходим, ищем списки, подтверждаем через Красный Крест… и готовимся к обмену, то с гражданскими огромная проблема. Они (рашисты. - Ред.) не подтверждают, не хотят признавать, что похитили священников, учителей, журналистов, мэров, депутатов, и на сегодняшний день это действительно несколько сотен людей, которых нужно освобождать", - отметила она.

В этом контексте Верещук вспомнила о спасателе Алексее Данченко, которого незаконно задержали оккупанты во время эвакуации из Гостомеля. По словам Верещук, мужчину удерживали на территории стеклозавода в одном из населенных пунктов Киевской области.

"Они должны были его вернуть, несколько дней продолжались переговоры. Но сейчас они спешно отступали, оставляя все и всех. Я искренне надеюсь, что мы найдем его живым", - добавила министр.

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