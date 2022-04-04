Хакери розсилають держорганам України лист-вірус "Військові злочинці РФ.htm", - CERT-UA

Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявлено факт розповсюдження російськими хакерами електронних листів з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ" серед державних органів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу CERT-UA.

Зазначається, що електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon).

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Кіберфахівці звертають увагу на необхідність додаткової перевірки електронних листів із вкладеннями у вигляді HTM-файлів, адже, наразі, рівень їхнього детектування низький.