Україну запрошують доєднатись до Парламентської асамблеї Франкофонії, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зазвичай Асамблея ініціює і здійснює заходи в областях міжпарламентського співробітництва та розвитку демократії. Її діяльність спрямована на зміцнення солідарності між парламентськими установами і на розвиток демократії та правової держави.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
" Україні пропонують приєднатися до APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie. Дуже вдячний за таку пропозицію. Це велика честь та вікно можливостей для нашої країни. Адже сьогодні Парламентська асамблея Франкофонії бере участь в посиленні демократичних інститутів, сприяє встановленню демократії та захисту прав людини. Україна теж захищає свої вікові демократичні цінності від неадекватності вселенського масштабу. Ми платимо кров'ю та сльозами, щоб бути вільними", - зауважив голова ВР України.
Також, Стефанчук зазначив, що у французькій мові є такий вислів: Après la pluie le beau temps. Він означає, що після дощу буде сонце.
"Впевнений, після війни обов'язково буде наша спільна перемога!", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
І ЦЕ ВСЕ, чого домігся Стефанчук у своїй міжпарламентській дипломатії?! - Нафік здався такий керівник парламенту України! Йому дорога - слідом за нудьгуючими послами України!
Официальный список стран-членов и наблюдателей Франкофонного Сообщества представлен на сайте организации[5].
Страна
год присоединения
Армения
2008
Албания
1999
Андорра
2004
Бельгия
1970
Бенин
1970
Болгария
1993
Буркина-Фасо
1970
Бурунди
1970
Вануату
1979
Вьетнам
1970
Габон
1970
Гаити
1970
Гана
2006
Гвинея
1981
Гвинея-Бисау
1979
Греция
2004
Демократическая Республика Конго
1977
Джибути
1977
Доминика
1979
Египет
1983
Кабо-Верде
1996
Камбоджа
1993
Камерун
1991
Канада
1970
Кипр
2006
Коморские Острова
1977
Кот-д'Ивуар
1970
Лаос
1991
Ливан
1973
Люксембург
1970
Маврикий
1970
Мавритания
1980
Мадагаскар
1989
Мали
1970
Марокко
1981
Молдавия
1996
Монако
1970
Нигер
1970
Республика Конго
1981
Республика Македония
2001
Руанда
1970
Румыния
1993
Сан-Томе и Принсипи
1999
Сейшелы
1976
Сенегал
1970
Сент-Люсия
1981
Того
1970
Тунис
1970
Франция
1970
Центральноафриканская Республика
1973
Чад
1970
Швейцария
1996
Экваториальная Гвинея
1989