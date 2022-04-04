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Україну запрошують доєднатись до Парламентської асамблеї Франкофонії, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стефанчук

Зазвичай Асамблея ініціює і здійснює заходи в областях міжпарламентського співробітництва та розвитку демократії. Її діяльність спрямована на зміцнення солідарності між парламентськими установами і на розвиток демократії та правової держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

" Україні пропонують приєднатися до APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie. Дуже вдячний за таку пропозицію. Це велика честь та вікно можливостей для нашої країни. Адже сьогодні Парламентська асамблея Франкофонії бере участь в посиленні демократичних інститутів, сприяє встановленню демократії та захисту прав людини. Україна теж захищає свої вікові демократичні цінності від неадекватності вселенського масштабу. Ми платимо кров'ю та сльозами, щоб бути вільними", - зауважив голова ВР України.

Також, Стефанчук зазначив, що у французькій мові є такий вислів: Après la pluie le beau temps. Він означає, що після дощу буде сонце.

"Впевнений, після війни обов'язково буде наша спільна перемога!", - додав він.

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Топ коментарі
+2
Запрошення слов'яномовної країни до сонму франкомовних виглядає як нова форма "солідарності" на рівні "сильної стурбованості"...
І ЦЕ ВСЕ, чого домігся Стефанчук у своїй міжпарламентській дипломатії?! - Нафік здався такий керівник парламенту України! Йому дорога - слідом за нудьгуючими послами України!
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04.04.2022 19:41
+2
Стефанчук дуже вдячний за запрошення, не зважаючи на те, що за беніною вказівкою він щойно позбувся іноземних спостерігачів у наглядових радах державних компаній і банків України.
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04.04.2022 19:42
+1
Куди доєднатися,бльйєадь???🤨
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04.04.2022 19:38
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Какая-то лига плюща, не имеющая никакого значения....
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04.04.2022 19:32 Відповісти
это возможность оправдать свое никчемное существование
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04.04.2022 19:48 Відповісти
франкофония??? Это какая-то организация по стерилизации касапов??
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04.04.2022 19:32 Відповісти
Куди доєднатися,бльйєадь???🤨
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04.04.2022 19:38 Відповісти
Запрошення слов'яномовної країни до сонму франкомовних виглядає як нова форма "солідарності" на рівні "сильної стурбованості"...
І ЦЕ ВСЕ, чого домігся Стефанчук у своїй міжпарламентській дипломатії?! - Нафік здався такий керівник парламенту України! Йому дорога - слідом за нудьгуючими послами України!
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04.04.2022 19:41 Відповісти
Стефанчук дуже вдячний за запрошення, не зважаючи на те, що за беніною вказівкою він щойно позбувся іноземних спостерігачів у наглядових радах державних компаній і банків України.
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04.04.2022 19:42 Відповісти
це розплідник елітних підарастів.
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04.04.2022 19:43 Відповісти
Страны-участники

Официальный список стран-членов и наблюдателей Франкофонного Сообщества представлен на сайте организации[5].

Страна
год присоединения

Армения
2008

Албания
1999

Андорра
2004

Бельгия
1970

Бенин
1970

Болгария
1993

Буркина-Фасо
1970

Бурунди
1970

Вануату
1979

Вьетнам
1970

Габон
1970

Гаити
1970

Гана
2006

Гвинея
1981

Гвинея-Бисау
1979

Греция
2004

Демократическая Республика Конго
1977

Джибути
1977

Доминика
1979

Египет
1983

Кабо-Верде
1996

Камбоджа
1993

Камерун
1991

Канада
1970

Кипр
2006

Коморские Острова
1977

Кот-д'Ивуар
1970

Лаос
1991

Ливан
1973

Люксембург
1970

Маврикий
1970

Мавритания
1980

Мадагаскар
1989

Мали
1970

Марокко
1981

Молдавия
1996

Монако
1970

Нигер
1970

Республика Конго
1981

Республика Македония
2001

Руанда
1970

Румыния
1993

Сан-Томе и Принсипи
1999

Сейшелы
1976

Сенегал
1970

Сент-Люсия
1981

Того
1970

Тунис
1970

Франция
1970

Центральноафриканская Республика
1973

Чад
1970

Швейцария
1996

Экваториальная Гвинея
1989
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04.04.2022 19:44 Відповісти
Сколько стран Франкофонного Сообщества знает где Украина.
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04.04.2022 19:51 Відповісти
Стефанчук..ну ти @банутий реально чи що? Ну можна було промовчати,чи ні? Ну ти ж рахуєшся головою ВР чи як?
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04.04.2022 19:57 Відповісти
французи пропонують будь-які нісенітниці, аби не санкції проти кацапів...
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04.04.2022 20:07 Відповісти
 
 