Україну запрошують доєднатись до Парламентської асамблеї Франкофонії, - Стефанчук

Зазвичай Асамблея ініціює і здійснює заходи в областях міжпарламентського співробітництва та розвитку демократії. Її діяльність спрямована на зміцнення солідарності між парламентськими установами і на розвиток демократії та правової держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

" Україні пропонують приєднатися до APF | Assemblée parlementaire de la Francophonie. Дуже вдячний за таку пропозицію. Це велика честь та вікно можливостей для нашої країни. Адже сьогодні Парламентська асамблея Франкофонії бере участь в посиленні демократичних інститутів, сприяє встановленню демократії та захисту прав людини. Україна теж захищає свої вікові демократичні цінності від неадекватності вселенського масштабу. Ми платимо кров'ю та сльозами, щоб бути вільними", - зауважив голова ВР України.

Також, Стефанчук зазначив, що у французькій мові є такий вислів: Après la pluie le beau temps. Він означає, що після дощу буде сонце.

"Впевнений, після війни обов'язково буде наша спільна перемога!", - додав він.

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