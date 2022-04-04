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План економічного відродження вже лежить на столі у Зеленського, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

зеленський

Одразу після звільнення окупованих міст та завершення війни їх почнуть відновлювати.

Про це заявив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Президента на столі вже лежить план економічного відродження. Ми не зволікаємо жодного дня, думаємо та готуємося до того, як ми можемо сьогодні почати. Я думаю, що відновлювати міста почнуть одразу після їх звільнення", - зазначив він.

"Міста ми відбудуємо. Найгірше, що ми не повернемо людей, які загинули. Немає нічого дорожчого за життя людини. А все інше ми точно відбудуємо, відбудуємо швидко", - додав Єрмак.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
новые дороги до Мелитополя?
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04.04.2022 19:46
+27
"...искренне ваш коломойский и.в."
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04.04.2022 19:48
+25
От чим він хвилюєтся ,як бабло нове освоюватиме
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04.04.2022 19:47
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новые дороги до Мелитополя?
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04.04.2022 19:46 Відповісти
І два..., нє, мать три, мелярди дерев...
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04.04.2022 19:52 Відповісти
📈❗Это будет реально супер экономический бум. Украина выстрадала и кровью уже заплатила за то, что бы стать реально одной из передововых стран в мире❗👍
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04.04.2022 19:53 Відповісти
Що ти мелеш дурню?
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04.04.2022 20:01 Відповісти
Если ты этого не понимаешь. То ты реальный ИМБЕЦЫЛ❗😁
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04.04.2022 21:07 Відповісти
Пісця букви "Ц" повинна стояти буква "И". Але імбецили цього не знають.
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04.04.2022 21:31 Відповісти
А ты хоть ци, хоть имбецы
Тебе понять не как нельзя!
Кому дарованно позти
Тому ходить не безопасно!

😁👍
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04.04.2022 22:45 Відповісти
До Маріуполя
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04.04.2022 19:53 Відповісти
не просто дороги, хайвеи 10ти полосные
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04.04.2022 19:56 Відповісти
Брат єрмака вже схвалив...
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04.04.2022 19:46 Відповісти
...шефір. Він головний. Встановлює відсотки...
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04.04.2022 20:05 Відповісти
Кстати, а где он сам? Оправился после покушения?
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04.04.2022 20:13 Відповісти
От чим він хвилюєтся ,як бабло нове освоюватиме
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04.04.2022 19:47 Відповісти
Та да, звільнення окупованих територій, щоб запобігти новим Бучам зааз не на часі.
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04.04.2022 19:50 Відповісти
"...искренне ваш коломойский и.в."
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04.04.2022 19:48 Відповісти
ахаха-точняк👏
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04.04.2022 19:54 Відповісти
заберіть
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04.04.2022 19:48 Відповісти
краще б у тебе був план перемоги *****. війна ще не закінчилась.
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04.04.2022 19:48 Відповісти
Та видимо, предатели обо всем уже договорились
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04.04.2022 20:25 Відповісти
Знов велике крадівництво
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04.04.2022 19:48 Відповісти
А план оборони і де окупації території я так розумію військові Зєлєнскому не показують?
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04.04.2022 19:48 Відповісти
хоть это радует...!
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04.04.2022 20:01 Відповісти
Війна вже закінчилася чи в ОП відомі наперед усі завдані збитки?
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04.04.2022 19:49 Відповісти
В цьому плані є Донецьк, Луганськ, Севастополь? Просто цікаво
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04.04.2022 19:49 Відповісти
2 гвинтокрили і мільярд дерев.
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04.04.2022 19:50 Відповісти
О, рученята як засвербіли. Дерібан засяяв.
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04.04.2022 19:49 Відповісти
А Зе в цьому шось тямить?
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04.04.2022 19:50 Відповісти
Якій у цьому сенс?!!!
Наприклад

Понаписували "планів" відновлення громадського транспорту у ще не звільненому місті, а завтра ворог **** у очисні споруди і всі ці "плани" викидати у смітник та кидатися терміново відновлювати водопостачання.
Ви два роки писали "плани відновлення Донбасу" - ви їх же вже викинули у смітник?
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04.04.2022 19:51 Відповісти
Може треба одне діло зробити, а тоді інше планувати, а то чогось прислiв'я згадалось...Вовка не вбив, а вже шкуру, продає.
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04.04.2022 19:52 Відповісти
Хорошо вовочка и правильно.. смотри не проосли... шанс у нас сейчас - два раза за историю даётся...
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04.04.2022 19:53 Відповісти
У Авакова был план по Крыму . Может лучше делать всё по порядку , а не делить шкуру неубитого медведя ?
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04.04.2022 19:54 Відповісти
п. 1. Відключити опозиційні телеканали.
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04.04.2022 19:54 Відповісти
Війна - це не привід зупинятись в пограбунку держави.
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04.04.2022 19:55 Відповісти
а под номером один в плане-завод бени в кременчуге навер?
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04.04.2022 19:56 Відповісти
Часу мало залишилося (два роки) у влади а тут таке, не рівня "велике будівництво"
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04.04.2022 19:57 Відповісти
Оо! Зараз вгадаю: нові дороги, донецько-луганські Швейцарії на лінії розмежування, европейське кпвв в Крим...
Ах да! Посадити Порошенка.
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04.04.2022 19:57 Відповісти
Тільки хай затямить собі цей пустоговий довбень, що Україну відновлювати будуть без нього !
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04.04.2022 19:58 Відповісти
а саме страшне для мене коли план відродження України складає Єрмак
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04.04.2022 19:59 Відповісти
Запахло баблом.
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04.04.2022 20:00 Відповісти
Новий месидж від влади: мовчали і не готувалися, щоб паніки не було.
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Вже ділять посади на потоки. Нейтральний статус. Армії не треба.
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Крім жартів, панове. Уявіть собі, закінчується війна перемогою України. І нами знов керують, Зеленський, Єрмак, Арахамія, Дубінський, Тищенко, Бужанський. Ви можете собі уявити це вже зараз після усього що вже відбулося? Як на мене під кінець війни треба тиснути американців і британців щоб оприлюднили усе що у них є на нашу владу. Усіх і зелених і усіх іншого кольору. І потім проводити перевибори ради і президента. І дуже бажано щоб туди обирали людей що реально билися за нашу країну йшли під кулі та бомби. А для підстраховки Захід має поставити умову для виділення коштів для репарацій, це створення незалежних контролюючих органів типу антикорупційних судів та прокуратур. І відкрита звітність по витраченому. Бо іншому випадку 90% репарацій упливуть в офшори.
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04.04.2022 20:04 Відповісти
Війна ще тільки почалась,а Зе-мародери вже гешефт рахують.Цинізм зелених як завжди зашкалює.
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04.04.2022 20:13 Відповісти
дайте угадаю, всем по 2 кассовых аппарат и налоги по 180% ))
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04.04.2022 20:19 Відповісти
План на столі, а я думав дорожки.
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04.04.2022 20:20 Відповісти
Хватит пиариться на войне!
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04.04.2022 20:24 Відповісти
Готовы уже к дерибану? Нужно только 5-й канал отключить, и поехали. А войну выиграть не забыли сначала? Или уже все договорено с "партнерами"?
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04.04.2022 20:25 Відповісти
При чому цей поц до економіки?
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04.04.2022 20:37 Відповісти
Ще не закінчилась війна і масові вбивства українців, а у владіміра беніна вже чешуться руки знову пиляти бабло на великому крадівництві.
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04.04.2022 20:51 Відповісти
а откатів скільки......................................???????????????????????????? мама моя криворожска..
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04.04.2022 21:03 Відповісти
Людмила Джандубаєва 03.04.2022
Послухала щоденне звернення президента. Відразу скажу, що практично не слухаю .Але сьогодні стало цікаво, що і як він скаже про звірства московитів в Бучі. НІЧОГО!
Якісь загальні фрази. Щось про те, що потрібно підтримувати тих, кому важко.
І ЖОДНОГО слова в підтримку рідних, які втратили своїх близьких в Бучі/ Срєбрєниці. При тому, що вся стрічка в ФБ забита страшними світлинами звідти!
В нас президент гарних новин?
Ну і ще, дуже кинулося у вічі, що іде просто формальне читання тексту. Може вже потрібно звільнити гаранта від щоденного запису відео?
P.s. після мого коментаря під відео із зверненням 38-го дня, прийшли захисники із словами, що він не може про все згадати в зверненні. Справді? Додати одне-два речення зі словами " звірства рашистів" ніяк не вдається? Чи ці слова не можна казати, бопутінобразиться і яктодівочідивитися при домовлянні посередині?
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04.04.2022 21:13 Відповісти
Бо деребан вже застоявся.
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04.04.2022 22:39 Відповісти
С-ки крысы.... А можно сначала нас в Херсоне освободить и ********* победить?
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05.04.2022 00:06 Відповісти
 
 