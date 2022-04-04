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Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данія

Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти в Росії.

Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти. Приклад для інших – нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Данцям-респект...
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04.04.2022 20:08
+11
Молодцы датчане!
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04.04.2022 20:09
+10
Перший пішов. Орбан скаже, ми не можем, от як би 100 тис було вбито тоді так. **** ******. Мадяр ******.
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04.04.2022 20:10
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Данцям-респект...
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04.04.2022 20:08 Відповісти
А если вспомнить, что датчане ещё долго палки и в поток-2 ставили, то викингам однозначно респект и уважуха!
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04.04.2022 22:49 Відповісти
⚡️ Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сожаление по поводу своей прежней позиции, заявив, что его многолетняя поддержка газопровода «Северный поток-2» была явной ошибкой.

«Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия», - добавил он.
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04.04.2022 20:09 Відповісти
оп, переобулся в полёте, ну ладно хоть так
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Молодцы датчане!
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04.04.2022 20:09 Відповісти
https://t.me/energoatom_ua/4467 Тем временем МАГАТЕ обоссаное
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04.04.2022 20:09 Відповісти
Скорее всего Дания и так сидит на норвежской нефти.
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Не все так просто в датском королевстве, у них запрещена монопольность, пересичный датчанин-бензодел должен иметь свободный выбор.
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04.04.2022 20:15 Відповісти
Перший пішов. Орбан скаже, ми не можем, от як би 100 тис було вбито тоді так. **** ******. Мадяр ******.
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04.04.2022 20:10 Відповісти
Самопальное эмбарго датчан заслуживает определения исторической даты начала кончины сатанинского проекта "Россия".
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04.04.2022 20:11 Відповісти
Було б дуже приємно, якби це була офіційна інформація, а не інформація від завгоспа...
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04.04.2022 20:12 Відповісти
Єрмак анонсував якийсь потужний сюрприз ворогу від ВСУ,- де він?
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04.04.2022 20:12 Відповісти
А Арестович обещал оркам "совсем другую войну" после драм театра. И что?)
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04.04.2022 20:49 Відповісти
арестович шоумен, тилова криса, так називали в минулому сторіччі, що він може оркам зробити? він піариться на чужих досягненнях.
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04.04.2022 21:36 Відповісти
ну процесс пошел.
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04.04.2022 20:13 Відповісти
Это хорошо.. пусть ещё голландцев нагнут..
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04.04.2022 20:14 Відповісти
Дєрьмак, ти завгосп. Чого ти кукарєкаєш?
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04.04.2022 20:15 Відповісти
Дякуємо Данії.
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04.04.2022 20:17 Відповісти
МелочЬ, а приятно
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04.04.2022 20:21 Відповісти
Франция решила выслать ряд российских дипломатов, действия которых противоречат интересам безопасности, заявили в МИД.
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04.04.2022 20:29 Відповісти
А Єрмак тут до чого?
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04.04.2022 20:31 Відповісти
Первые 15 дней войны не было этого Ермака, я уже думал все, здыхались, а нет не тонет!
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04.04.2022 21:52 Відповісти
 
 