Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти, - Єрмак
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Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти в Росії.
Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти. Приклад для інших – нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+10 Robert Olsen
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«Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия», - добавил он.