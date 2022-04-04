Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти, - Єрмак

Данія ухвалила рішення про відмову від купівлі нафти в Росії.

Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Данія запровадила мораторій на купівлю російської нафти. Приклад для інших – нафтове ембарго має запрацювати, чим раніше, тим краще", - йдеться в повідомленні.

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