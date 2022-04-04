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В полон взято близько 600 російських військових, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

В Україні загальна кількість військовополонених російської федерації становить близько 600.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"У відповідності до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір. Сьогодні разом із колегами-міністрами ми проводили нараду з цього питання", - зазначила вона.

Серед інших питань, які обговорювалися, – як змусити росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених та звільнити тих, хто перебуває у російському полоні з 2014 року.

За словами Верещук, деякі з них, зокрема жінки, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Також читайте: У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Не зрозумів. За даними Генштабу їх більше тисячі. Нехай 86 офіційно обміняли. Де решта? Відпущені, як "беркутівці"?
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04.04.2022 20:25
+9
Было 1000 осталось 600. Где остальные, Верещук ?
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04.04.2022 20:26
+4
Ху із верещук, вона що калькулятор полонених?
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04.04.2022 20:40
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04.04.2022 20:23 Відповісти
мразота
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04.04.2022 20:31 Відповісти
Схоже в діло пішли неймовірні рассказкі для дискредитації свідчень про реальні злочини кацапів.
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04.04.2022 20:34 Відповісти
напевно ви експерт з виробництва хлопчиків у трусиках, але у згаданих випадках будуть і акти медичної експертизи
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04.04.2022 20:48 Відповісти
Сьогодні вже анонімні телеграми таскали фото з Миколаївського моргу типу як свідчення з Гостомеля. І тут же вилізли кацапи з "ми же гаварілі что Україна врьот"
Я не знаю фейк це чи ні але вирізані букви Z на немовлятах це вже перебор. Там і без цього волосся дибки
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04.04.2022 21:04 Відповісти
я не здивуюсь якщо і видосики від фігурантів спливуть, треба ж підтвердити бойові подвиги в рідних ******
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04.04.2022 21:09 Відповісти
так они сами продуцируют сразу для развенчивания. Одна из технологий
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04.04.2022 21:29 Відповісти
Щоб ти здох, рило мерзенне, від згвалтування кадирівцями в твій геморний анал.
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04.04.2022 20:50 Відповісти
Не зрозумів. За даними Генштабу їх більше тисячі. Нехай 86 офіційно обміняли. Де решта? Відпущені, як "беркутівці"?
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04.04.2022 20:25 Відповісти
Вбиті, чи думаєш, те відео з відстрілом - виключення? уяви, що тобі здався полонений орк..
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04.04.2022 20:30 Відповісти
Обмінюють, ціна полоненого 2-3 доби(актуальність інформації), все, його можна спокійно міняти на наших людей. Але я думаю це не стосується пілотів та високих чинів. + не забувайте величезну кількість народу з лугандяо-данбасяо, які вважаються навіть не військовими
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04.04.2022 20:30 Відповісти
Пішли в інтернаціональний батальйон (приблизно 300) воювати з ******.
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04.04.2022 21:19 Відповісти
Было 1000 осталось 600. Где остальные, Верещук ?
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04.04.2022 20:26 Відповісти
Прикре самогубство...
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04.04.2022 20:28 Відповісти
Надеюсь, из убили.
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04.04.2022 20:30 Відповісти
Є тактичні обміни на рівні батальйонів, бригад
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04.04.2022 21:06 Відповісти
Легіон "Свобода Росії":
https://t.me/legionoffreedom
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04.04.2022 21:29 Відповісти
шо то за міні уйло на фото
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04.04.2022 20:33 Відповісти
Samiji strasniji ***********, gnomik, elita *****-raciji roZZiji putina *****
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04.04.2022 20:37 Відповісти
то русській богатир
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04.04.2022 20:55 Відповісти
Это Чмоня. Зiрка тик тока. Шукайте угарне вiдео по хештегу #чмоня
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04.04.2022 21:37 Відповісти
Це Великий Лаптєногий Батир з кумедним позивним - чи то Гренадер, чи то Гулівер.
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05.04.2022 03:51 Відповісти
Кажуть, семеро десантників його заледве скрутили.
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05.04.2022 03:52 Відповісти
Ху із верещук, вона що калькулятор полонених?
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04.04.2022 20:40 Відповісти
Надіюся всіх добре покормили, кампотиком напоїли і спатки поклали. Може комусь горшечка принести?
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04.04.2022 20:44 Відповісти
чмоня
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04.04.2022 20:50 Відповісти
пленних не брать
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04.04.2022 21:01 Відповісти
Головне щоб їм розуму хватило при ніяких обставинах не обмінювати льотчиків для них має бути особливе покарання та й взагалі не розумію для чого тих тварюк брати в полон просто вбивати на місці так ми будемо спокійніші що та тварюка завтра знову не почне нас бомбити!
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04.04.2022 21:16 Відповісти
Летчиков до конца войны ни под каким предлогом менять нельзя.
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04.04.2022 21:17 Відповісти
Число пленных последние 2 недели не растет - значит ЗСУ работают как надо, а после Бучи русне попасть в плен будет ещё сложнее.
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04.04.2022 21:16 Відповісти
І взагалі я розумію що в Бучі звірство ,але коли з під завалля витягують сотні людей то це хіба нормально!Ї весь світ спокійно спостерігав!
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04.04.2022 21:20 Відповісти
Очень мало. Надо иметь 3000. На всякий случай
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04.04.2022 21:26 Відповісти
Скільки з них вже обміняли?
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04.04.2022 21:27 Відповісти
А яке відношення до полонених має ця дурнувата баба?
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04.04.2022 21:35 Відповісти
Схоже, що ними таки розміновують звільнену територію.
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04.04.2022 22:19 Відповісти
 
 