16 040 77
Шанси на угоду з українською переговорною групою є, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Я говорив про те, що за підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили появу реалізму у позиції української делегації", - сказав він.
За словами Лаврова, "як ці нотки реалізму будуть перекладатися мовою договірного паперу, нам ще доведеться зрозуміти".
Говорячи про шанси на домовленість із Україною, Лавров зазначив, що "шанс є завжди".
"І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати", - заявив глава МЗС країни-агресора.
Топ коментарі
+46 Ksenia VB
показати весь коментар04.04.2022 21:47
+40 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар04.04.2022 21:47
+37 Viktor 8e21d3f0
показати весь коментар04.04.2022 21:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Арагамія - абхаз. Подоляк зрощений на Білорусі. Чалий давно в Миротворці висить за антиукраїнську діяльність.
ПОРА УКРАИНЕ просто уничтожать Лаврова Пескова Шойгу. Без суда .
@Ogrysko
·
12 мин
Після того, що сталося у Бучі, жодних угод з орками бути не може. Їх треба знищувати.Т.зв. «нейтральність» - це прихована форма капітуляції і прощення російських нелюдів за вчинені звірства. Невже це ще не зрозуміло?
Знову не вірите нашим друзям на Заході?
Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Чаку Тодду з NBC 3 квітня. "Зеленський взагалі може вести переговори про зняття санкцій чи ні?" - запитав Тодд.
"Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб ввести ці санкції проти Росії, стежитиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо він вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування та продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і в кінцевому підсумку це вимагатиме скасування санкцій, ми, звичайно, розглянемо це. Мета санкцій, Чаку, не в тому, щоб залишатися там нескінченно. Це зміна поведінки Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії і від того, що вона робитиме у майбутньому", - відповів Блінкен.
Отже, російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.
Після Бучі це згуртування російських чиновників та бізнесменів навколо Путіна та навколо війни буде ще тіснішим. Російська еліта розуміє: у разі поразки розплата буде набагато серйознішою, ніж можна було передбачити раніше. У разі поразки Росії ніхто їй не вибачить звірства російських військових в українських містах. Тому вся надія російської еліти зараз на перемогу.
Тож потрібно абсолютно відмовитися від надій на конфлікти всередині російської еліти між "голубами" та "яструбами". Конфлікти можливі хіба що між "яструбами" та ще більшими "яструбами" типу Кадирова.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-buchi-pochemu-putina-i-rossiyu-zhdet-odin-konec-04042022-456671
будьте Вы прокляты !!!
пішов у дупу
Володимиру Зеленському
В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.
Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.
Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному
до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:
По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.
Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Київ, 31 березня 2022 року
згорнути коментар
31.03.2022 16:44 Відповісти Мені подобається 45
Andr Kar
Це краще почитати і обговорювати тут: Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело: https://censor.net/ua/n3330197
31.03.2022 16:53 Відповісти Мені подобається 13
Хочу миру
Це той О. Чалий, що на мураєвському телеканалі "підспівував" москаликові Карасьову, котрий обвіщував себе дорогими чачками за кремлівські гроші.
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!
Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.
.
Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
Какие могут быть договорённости со страной, половина обитателей которой абсолютно равнодушные ********, а вторая половина конченые психопаты.
https://www.facebook.com/100022401048800/videos/282256037416676