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Шанси на угоду з українською переговорною групою є, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що бачить реалізм у пропозиціях української переговорної групи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я говорив про те, що за підсумками того раунду переговорів, який відбувся у Стамбулі 29 березня, ми побачили появу реалізму у позиції української делегації", - сказав він.

За словами Лаврова, "як ці нотки реалізму будуть перекладатися мовою договірного паперу, нам ще доведеться зрозуміти".

Говорячи про шанси на домовленість із Україною, Лавров зазначив, що "шанс є завжди".

"І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати", - заявив глава МЗС країни-агресора.

Також читайте: Остаточно схвалених планів щодо переговорів з Україною немає. Готується реакція на пропозиції, озвучені в Стамбулі, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Жодного українця там нема.
Арагамія - абхаз. Подоляк зрощений на Білорусі. Чалий давно в Миротворці висить за антиукраїнську діяльність.
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04.04.2022 21:47
+40
Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
12 мин



Після того, що сталося у Бучі, жодних угод з орками бути не може. Їх треба знищувати.Т.зв. «нейтральність» - це прихована форма капітуляції і прощення російських нелюдів за вчинені звірства. Невже це ще не зрозуміло?
Знову не вірите нашим друзям на Заході?
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04.04.2022 21:47
+37
А Зеленський все одно продовжує переговори про якийсь мир з цими звірами. Взагалі вживати слово мир не можна. Потрібне визнання провини агресора. А мир сам по собі настане. Його не треба хотіти. Кожного разу, коли Зеленський промовляє слово МИР - мені просто блювати хочеться. Хочеш миру - готуйся до війни. А не дороги будуй. Бідні люди і їх діти, постраждали від наївності і тупості виборців в 2019 р.
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04.04.2022 21:45
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04.04.2022 21:44 Відповісти
Це означає що нам хана
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04.04.2022 21:44 Відповісти
З якого ***? Що вони перестали бомбити і вбивати? Все зараз увесь світ побачить звірства у Бучі та на всіх звільнених територіях і все - у Зеленського вибору не буде. Вони продовжують домовлятися доки ми до адмін кордону не дійдемо
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04.04.2022 21:49 Відповісти
Им точно
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04.04.2022 21:55 Відповісти
Кто бы сомневался, две российских группы договариваются
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04.04.2022 21:44 Відповісти
Жодного українця там нема.
Арагамія - абхаз. Подоляк зрощений на Білорусі. Чалий давно в Миротворці висить за антиукраїнську діяльність.
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04.04.2022 21:47 Відповісти
А хіба вони щось рішають)Так як і мединський вони просто присутні як до вас не дійде що навіть Зе мало що рішає!
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Олігархи наші все вирішують (при тому з закордону зараз). Зе - просто говорящая голова, Єрмак - смотрящій за ним.
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04.04.2022 22:19 Відповісти
Чому олігархи? А Конституція України,а Народ України,а світова спільнота!Вам цього мало! А олігархів місце на нарах і повна конфіскація!Про них треба взагалі то забувати нову Державу з ними не побудуємо!
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04.04.2022 22:35 Відповісти
Скоріш вони вас на нари покладуть, ніж ви їх. А все тому, що наш "мудрий нарід" не може не голосувати не за олігархів, або їх маріонеток. Завжди знаходять собі виправдання: або кілограм гречки, або "так ми його не знаєм".
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04.04.2022 22:43 Відповісти
СНАЧАЛА ТРИБУНАЛ - потом договор
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04.04.2022 22:08 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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05.04.2022 00:55 Відповісти
Кирпичем по рылу этому дибилу
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04.04.2022 21:45 Відповісти
«Гнев Божий" - так называлась операция израильской разведки по уничтожению палестинских террористов причастных к трагедии на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.
ПОРА УКРАИНЕ просто уничтожать Лаврова Пескова Шойгу. Без суда .
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Правильно. І нехай наші підлизи навіть не думають змовлятись з кривавим вбивцею.
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04.04.2022 21:45 Відповісти
Правильно закреслити .
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04.04.2022 21:46 Відповісти
А Зеленський все одно продовжує переговори про якийсь мир з цими звірами. Взагалі вживати слово мир не можна. Потрібне визнання провини агресора. А мир сам по собі настане. Його не треба хотіти. Кожного разу, коли Зеленський промовляє слово МИР - мені просто блювати хочеться. Хочеш миру - готуйся до війни. А не дороги будуй. Бідні люди і їх діти, постраждали від наївності і тупості виборців в 2019 р.
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04.04.2022 21:45 Відповісти
Viktor 8e21d3f0 Признание вины, разбить, победить... Это все хорошо. Сейчас, с официальных слов Мотузака, в РФ, из выведенных от Киева войск, формируется группировка по захвату Харькова. Его и так 40 дней бомбят и обстреливают (пока писал эту фразу - опять неслабо громыхнуло). Думаете, стоит бросить 2-х миллионный город в огонь или стоит искать приемлемое для Украины дипломатическое решение?
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04.04.2022 23:15 Відповісти
Ну какое приемлемое демократическое решение для Украины чтобы путин не брал Харьков? . Только сложить оружие, отдать Джевелины и Стартреки, арту. Раз и навсегда отказатся от Крыма и Донбасса. Втихаря похоронить погибших мирных в Буче и Мариуполе и других городах, не трубить о них во всяких ООН и Советах Европы, меньше упоминать о них по тв, а чаще включать Скотов и концерты Лорак . Забыть о репарациях, заявить, что мы сами себя бомбили и претензий к доблестным российским войскам не имеем. Выдать всех патриотов карательным органам ЛДНР и РФ. Отказаться от европерспектив Превратится в очередную пшенично-рапсовую республику с нищетой и беспределом ментов, где верхом мечтаний будет работа на московских стройках . Да, мир наступит, люди перестанут погибать, от пуль и снарядов, но сколько погибнет потом от недостаточной медпомощи, потому что не будет денег на лекарство? сколько будет замучено в РОВД ментами- садистами для улучшения показателей раскрываемости, сколько будет убито в тюрьмах и других местах не- свободы. Хотят ли люди такого мира?
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05.04.2022 00:35 Відповісти
Погибнуть в бою либо в застенках ГУЛАГа - вот и вся альтернатива от "миротворцев" из ОПы.
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05.04.2022 11:35 Відповісти
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04.04.2022 21:46 Відповісти
у коня педального запор по его выражению ипла
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04.04.2022 22:52 Відповісти
Нах. пашла Обезьяна нацистская
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04.04.2022 21:46 Відповісти
Боже какое оно уродливое и ********.... Сдохни тварь лживая!!
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04.04.2022 21:47 Відповісти
Це, щ було до Бучі - вже не дійсне і так звані українські умови" на зеленому папері - Сподіваюся теж. І дуже Сподіваюся, що переговорникам з ОПи дійде, що гратися з озлобленим побаченою різаниною народом не варто.
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04.04.2022 21:47 Відповісти
Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
12 мин



Після того, що сталося у Бучі, жодних угод з орками бути не може. Їх треба знищувати.Т.зв. «нейтральність» - це прихована форма капітуляції і прощення російських нелюдів за вчинені звірства. Невже це ще не зрозуміло?
Знову не вірите нашим друзям на Заході?
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04.04.2022 21:47 Відповісти
Зачекайте, ще ми не знаємо реальних жахіть у Бородянці, як анонсувала сьогодні бенедіктова, що там ще гірше чим у Бучі, чи ермак скаже не оприлюднювати, що не зірвати т.з."мирну" (а по суті капітулянську) угоду
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Зверніться до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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05.04.2022 00:52 Відповісти
Російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Чаку Тодду з NBC 3 квітня. "Зеленський взагалі може вести переговори про зняття санкцій чи ні?" - запитав Тодд.

"Все міжнародне співтовариство, яке зібралося разом, щоб ввести ці санкції проти Росії, стежитиме за тим, що Україна робить і що вона хоче робити. І якщо він вирішить, що може покласти край цій війні, зупинити смерть і руйнування та продовжити відстоювати свою незалежність і суверенітет, і в кінцевому підсумку це вимагатиме скасування санкцій, ми, звичайно, розглянемо це. Мета санкцій, Чаку, не в тому, щоб залишатися там нескінченно. Це зміна поведінки Росії. І якщо в результаті переговорів, санкцій, тиску, підтримки України ми досягнемо саме цього, то в якийсь момент санкції підуть. Але це повністю залежить від Росії і від того, що вона робитиме у майбутньому", - відповів Блінкен.

Отже, російська еліта має підстави сподіватися, що зняття санкцій увійде до пакету мирних домовленостей. І що в цьому пакеті не буде ані репарацій, ані взагалі жодної розплати за скоєне.

Після Бучі це згуртування російських чиновників та бізнесменів навколо Путіна та навколо війни буде ще тіснішим. Російська еліта розуміє: у разі поразки розплата буде набагато серйознішою, ніж можна було передбачити раніше. У разі поразки Росії ніхто їй не вибачить звірства російських військових в українських містах. Тому вся надія російської еліти зараз на перемогу.

Тож потрібно абсолютно відмовитися від надій на конфлікти всередині російської еліти між "голубами" та "яструбами". Конфлікти можливі хіба що між "яструбами" та ще більшими "яструбами" типу Кадирова.

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-buchi-pochemu-putina-i-rossiyu-zhdet-odin-konec-04042022-456671
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04.04.2022 21:47 Відповісти
Зеленькому думка громади не цікава, він виконує вказівки олігархів, що його поставили. Єрмак - смотрящій, якого назначили писать, або контролювать тексти виступів. Доки ці щапальці не будуть обрубані, нічого не змінется.
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04.04.2022 22:27 Відповісти
Те, чим польський президент дорікнув французькому, стосується і нашого.
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04.04.2022 21:47 Відповісти
Российские СМИ призывают к геноциду и ликвидации украинской государственности, - Подоляк
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04.04.2022 21:48 Відповісти
******* проснувся...
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04.04.2022 22:03 Відповісти
Я чёт них#я реалистичного в них не вижу. Наоборот, гарантий нам никто не даёт, говорят чтобы пиз#ли кацапов дальше, від Сяну до Дону, как говорится.
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04.04.2022 21:49 Відповісти
Якщо наші пропозиції задовольняють московитів, то висновок ОДИН - наші пропозиції на переговорах, та наша позиція ХИБНІ.
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04.04.2022 21:50 Відповісти
Кто разминировал крымский перешеек ? Какие могут быть договора , если предателя во власти не выловили ?
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04.04.2022 22:13 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що українські захисники готові довести справу знищення зла до кінця.
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04.04.2022 21:51 Відповісти
Захистіть його від банди "путін ферштейн" і він це зробить.
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04.04.2022 22:31 Відповісти
Это было год назад украинские предложения уже поменялись на идите на *** и в Гаагу и новый Нюрнберг как тебе вонючий ишак наши предложения
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04.04.2022 21:51 Відповісти
После бучи, может быть только одни переговоры это петля на шее лаврова и прочим ******** ссаным с кремля
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04.04.2022 21:51 Відповісти
Пшел нах сивый мерен!!!
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04.04.2022 21:52 Відповісти
Лаврушка, ты один из главных приспешников пуйла и тебе торба.
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04.04.2022 21:53 Відповісти
Лавров, иди ты........... курсом вашего корабля.
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04.04.2022 21:54 Відповісти
до кадирки... і злийтися у жагучому поцілунку
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04.04.2022 22:05 Відповісти
неееее дядя, теперь только писдіть вас до конца, чуток опоздал с пониманием, теперь будем над вашими трупами озабочиваться
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04.04.2022 21:54 Відповісти
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04.04.2022 21:55 Відповісти
На швабру эту лошадь! - "І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати"






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04.04.2022 21:56 Відповісти
Пішов на...НІКОТИН КІНЬ *******
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04.04.2022 21:57 Відповісти
Похоже, в бункере забздело
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04.04.2022 21:57 Відповісти
Ніякої угоди з тими тварями!Всяких агрохламідій нахер з переговорних груп.Ця лавровська скатіна спочатку заявляє про фейки в Бучі а потім цей терорист ще щось підписувати думає.Ніяких переговорів з тими скатами!!!
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04.04.2022 21:58 Відповісти
Какие теперь переговоры ? Кто ВАМ РУКУ ПОДАСТ , военные преступники ? Неужели арахамия и Подоляк посмеют пожать кровавые руки оккупантов ?
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04.04.2022 21:59 Відповісти
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04.04.2022 21:59 Відповісти
Что Вам белокурый ангел сделал , суки ????

будьте Вы прокляты !!!
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04.04.2022 22:01 Відповісти
На фото дійсно загиблі під час війни, але це фото з Миколаївського моргу.
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04.04.2022 23:25 Відповісти
ИДИ НАХ@Й!
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04.04.2022 22:02 Відповісти
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04.04.2022 22:02 Відповісти
Конечно есть шанс подписать соглашение, ведь зеленский несмотря на массовые убийства рапортует, что готов говорить, а там и подписать по-сути капитуляцию Украины. Он конечно так быстро не может это сделать, но первый этап уже начался - цензура (обо мне плохо говорить нельзя), прекращение вещания ТВ каналов, "промывание мозгов" людям через каналы 1+1, Интер и т.д.
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04.04.2022 22:04 Відповісти
Государство-террорист, устраивающее геноцид, во главе с военным преступником. Какие вообще договора с этими упырями могут быть? Только изоляция этого лепрозория от цивилизованного мира навечно.
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04.04.2022 22:05 Відповісти
но-о-о кобила
пішов у дупу
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04.04.2022 22:07 Відповісти
Відкритий лист Президенту України
Володимиру Зеленському

В засобах масової інформації з'явилося інтерв'ю Олександра Чалого, який позиціонує себе членом делегації України на українсько-російських переговорах з мирного врегулювання. Викладена ним позиція України з ключових питань врегулювання не витримує жодної критики. По суті, ним у завуальованій формі озвучена дещо модифікована позиція Росії. Устами О. Чалого пропонуються неприйнятні і небезпечні для самого існування України як незалежної держави умови врегулювання.
В принципі неприпустимо починати змістовні мирні переговори в той час, як Росія не досягла стратегічних цілей розв'язаної проти України війни, коли Збройні Сили України не є переможеними і чинять героїчний опір агресору, і коли члени міжнародного співтовариства продовжують надання воєнної допомоги Україні і посилюють застосування санкцій проти Росії.

Змістовний мирний договір з Росією має бути укладений лише після негайного припинення російськими збройними силами бомбардувань, ракетних та артилерійських обстрілів території України та після швидкого виведення всіх російських військових формувань з України.
На нинішній стадії переговорів мають бути, насамперед, укладені домовленості про час і дату припинення вогню, виведення російських військ, обміну полоненими, умов перемир'я. Особливу увагу необхідно приділити вирішенню нагальних гуманітарних проблем за допомогою авторитетних міжнародних гуманітарних організацій.

Одночасно має бути погоджено формат майбутніх мирних переговорів. Неодмінними і безпосередніми їхніми учасниками є Україна як держава, що зазнала агресії, та Росія як держава-агресор. На стороні України або як посередники в цих переговорах мають брати участь: США, Великобританія, Канада, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Туреччина та Євросоюз.
Згадані суб'єкти мають сприяти розробці мирного договору, положення якого базуються не на примхах і забаганках держави-агресора, а на принципах і нормах ********* міжнародного права, насамперед, приписах Статуту ООН, Віденської конвенції 1969 року про право міжнародних договорів, інституту міжнародно-правової відповідальності, зокрема, нормах, сформульованих Комісією міжнародного права ООН у проекті статей «Про відповідальність держав» за міжнародно-протиправні діяння.
Зазначені вище учасники переговорів, які виступають на стороні України або є посередниками, мають стати гарантами безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом.
На мирних переговорах Україна має наполягати на неодмінному
до майбутнього мирного договору ключових положень, що передбачають:

По-перше, створення ефективного міжнародного механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України та порядок функціонування такого механізму;
По-друге, компенсацію всієї шкоди, заподіяної Україні російською агресією, яка розпочалася 20 лютого 2014 року, включно з видатками державного бюджету, що необхідні для ліквідації цієї шкоди;
По-третє, видачу Україні осіб із складу збройних сил Росії, які вчинили воєнні злочини і злочини проти миру;
По-четверте, деокупацію Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей протягом одного року. В разі відмови Росії звільнити окуповані українські території до закінчення зазначеного терміну, визначення статусу і долі цих територій має бути передано на вирішення Міжнародного суду ООН.
Виконання рішення Суду мають забезпечити держави-гаранти шляхом задіяння передбаченого мирним договором механізму гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
По-п'яте, ніщо не забороняє Україні у будь-який час стати повноправним членом Євросоюзу.
По-шосте, формально юридичне закріплення фактично існуючого нині позаблокового статусу України не позбавляє її права мати ******* збройні сили, оснащені, зокрема, високоточною ракетною зброєю необмеженого радіусу дії. Росія зобов'язується поважати такий статус і утримуватись від будь-яких спроб втручання у внутрішні справи України.
Держави-гаранти зобов'язуються сприяти розбудові Збройних Сил України, відновленню зруйнованих Росією об'єктів воєнної інфраструктури та розвиткові оборонно-промислового комплексу України.
В разі застосування проти України сили або погрози силою з боку будь-яких держав без зволікань буде задіяний механізм гарантій безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, а Україна - негайно запрошена до членства в НАТО.
За жодних умов Україна не повинна шукати миру на умовах агресора. Такий мир робить марними ті величезні жертви, яких вже зазнала українська нація. Це буде наругою над пам'яттю загиблих українських воїнів, ігноруватиме страждання і поневіряння мільйонів українців, що потерпіли від жорстокості окупантів та/або опинились у вимушеному вигнанні. А головне, задоволення забаганок агресора не гарантуватиме безпеки України. Росія ніколи не виконувала і не виконуватиме жодних міжнародних угод, укладених з Україною. Несправедливий мир, який базується на неправомірних вимогах агресора, стане прелюдією до нових міжнародних злочинів Росії проти України, інших держав і всієї міжнародної спільноти.
Підписання мирних угод під час воєнних дій і перебування військ держави-агресора на території держави, що зазнає агресії, створює підстави для визнання юридичної нікчемності таких договорів з моменту їхнього підписання.
В разі капітуляції величезні жертви, яких сьогодні зазнала Україна, і витрати, які несуть держави, що допомагають Україні і застосовують санкції проти Росії, будуть мізерними, порівняно з їхніми втратами в майбутньому.
Закликаю Президента України утриматися від ведення змістовних переговорів з Росією без виконання нею зазначених в цьому зверненні попередніх умов та без вироблення єдиної, чіткої і системної державної переговірної позиції. Укладаючи мирний договір з Росією, представники України повинні відчувати відповідальність перед нинішнім і прийдешніми поколіннями українців.

Володимир Василенко
Надзвичайний і Повноважний Посол України,
Суддя Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії (2002-2005 роки),
Представник України в Раді ООН з прав людини (2005-2010 роки),
Доктор юридичних наук,
Професор кафедри міжнародного права Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Київ, 31 березня 2022 року
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31.03.2022 16:44 Відповісти Мені подобається 45
Andr Kar
Це краще почитати і обговорювати тут: Василенко - Зеленському щодо перемовин з РФ: "За жодних обставин Росія не може бути державою-гарантом" Джерело: https://censor.net/ua/n3330197
31.03.2022 16:53 Відповісти Мені подобається 13
Хочу миру
Це той О. Чалий, що на мураєвському телеканалі "підспівував" москаликові Карасьову, котрий обвіщував себе дорогими чачками за кремлівські гроші.
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04.04.2022 22:09 Відповісти
В Бучі та Ірпені знайдено вбитих дітей до 10 рочків з ознаками зґвалтування і катувань...
ПРО ЯКІ УГОДИ З МАНІЯКОМ МОЖЕ ЙТИСЯ???
Тільки мертва росія може стати нашим ґарантом безпеки.
Ми маємо їй у цьому допомогти!

Пишуть, що: " Зe-команда согласовала безъядерный, внеблоковый, безоружейный, безкрымный, внедонбассовский и безчерноморский статус Украины."
але Захисники Маріуполя псують їм усю картину...
Kviatkovskyi Viktor
- ...і безукраїнський.

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Зеленський з єрмаком дуже хотіли помиритися з братішками, але Путін дав відповідь: Буча.
Трошки поставив у незручне становище Зеленського. Але нічого: боневтік продовжить спроби. Під наглядом єрмака, демченка, левченко, він перекладе вбивства мирних жителів з Путіна на Меркель і Саркозі, "які нас не прийняли до НАТО у 2008-му", на Порошенка, на голову ЦРУ, який "нагнітав".
А підсанкційний Коломойський і наташа скабєєва допоможуть.
Головне не нагадувати, що саме Тимошенко у 2008 році відмовилася від НАТО. Точно так само, як зараз сам Зеленський відмовляється, бо "нас не беруть". А ще - Янукович. Той самий, з яким тоді в Межигір'ї Вова бухав, про що сам гордо і повідомив перед виборами в тому інтерв'ю, в якому розповідав, що НАТО це какаяразніца.
Це все треба швиденько забути, щоб українці не згадали чий кагал допоміг рашистським оркам зв'язати українцями руки за спиною.
Джон Сміт
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04.04.2022 22:09 Відповісти
Так звана переговорна позиція України висловлена Арахамією-Подоляком це не що інше як спроба врятувати РФ і допомогти їй і Путіну вийти чистими від крові
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04.04.2022 22:11 Відповісти
плять, этот воробьянинов уже пол-мира ******.
Какие могут быть договорённости со страной, половина обитателей которой абсолютно равнодушные ********, а вторая половина конченые психопаты.
https://www.facebook.com/100022401048800/videos/282256037416676
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04.04.2022 22:14 Відповісти
Поржал .смешно .понятно что таких поцав надо убивать как чумных но сколько эта ху*ня может горя мирным прежде чем его грохнут
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04.04.2022 23:36 Відповісти
Никаких переговоров, никаких мирных угод, никаких снятий санкций не должно быть. Если Зеленский наплюёт на смерти невинных и подпишет мирный договорняк с кацапией, то он будет таким же соучастником рашистских преступлений, как и русня. Кровь мирных украинцев будет и на Зеленых руках
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04.04.2022 22:16 Відповісти
"І ми націлені на те, щоби всі ці шанси реалізувати", То есть мы нацелены на захват на первом этапе половины Украины.начнем и продолжим через юго-восток .о чем они постоянно говорили .делали и будут делать пока мы их не уничтожим при полной .консолидированной поддержке всех союзных государств Украины
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04.04.2022 22:48 Відповісти
Под эту лавочку проукраинские каналы отключили?
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04.04.2022 22:53 Відповісти
Пошел *****. Вместе с теми, кто с тобой о чем-то договаривается.
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04.04.2022 23:18 Відповісти
Чому ЗСУ не озвучують свою позицію щодо цих зрадницьких "російсько українських перемовин"?? Командуючі військових підрозділів мають написати відкритого листа до влади, в якому чітко окреслити "червоні лінії" які НЕ МОЖНА переступити на переговорах. Якщо ЗСУ покажуть свою позицію, Зеленський чи його команда не насміляться піти проти військових. Це потрібно, щоб влада не здала все те за що б'ються і гинуть наші воїни. Зверніться до військових, не можна після всього що сталося, дозволити нас продати.
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05.04.2022 00:56 Відповісти
Тупа коняка!!!
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05.04.2022 01:02 Відповісти
Я еще раз убеждаюсь, что Зеленский и его свита враги народа.
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05.04.2022 04:13 Відповісти
Якщо ця потвора каже що шанси є,це може означати тільки то,що зелена падла нас зрадила.
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05.04.2022 08:22 Відповісти
 
 