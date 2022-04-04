Латвія підтримує виключення Росії з Ради ООН з прав людини
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Латвія відреагувала на звірства й військові злочини, які вчиняє Російська Федерація. Вимагає виключити її з Ради ООН з прав людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.
"Латвія підтримує відсторонення Російської Федерації від Ради ООН з прав людини і голосуватиме відповідним чином. Країна, що розв'язала війну проти України, вчиняє грубі та системні порушення прав людини, і військовим злочинам немає місця в Раді ООН з прав людини", - пише Рінкевичс.
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Парламентарии предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ввести наказание за "действия, совершенные в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России".
Наказание будет предусматривать штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.