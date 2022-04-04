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Латвія підтримує виключення Росії з Ради ООН з прав людини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ринкевич,эдгар

Латвія відреагувала на звірства й військові злочини, які вчиняє Російська Федерація. Вимагає виключити її з Ради ООН з прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса.

"Латвія підтримує відсторонення Російської Федерації від Ради ООН з прав людини і голосуватиме відповідним чином. Країна, що розв'язала війну проти України, вчиняє грубі та системні порушення прав людини, і військовим злочинам немає місця в Раді ООН з прав людини", - пише Рінкевичс.

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які права? якої людини? там тільки путлер і шобла мають права а касаби мають право здохнути за унітаз, в який насрав путлер
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04.04.2022 22:09 Відповісти
Права Человека? В расии? Права? Какой каламбур забавный
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04.04.2022 22:14 Відповісти
Бамбіть Варонеж

Парламентарии предлагают внести изменения в статью Уголовного кодекса о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и ввести наказание за "действия, совершенные в целях исполнения решения иностранного государства о введении мер ограничительного характера против России".

Наказание будет предусматривать штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы до 10 лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.
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04.04.2022 22:15 Відповісти
Німеччина , Австрія , Угорщина . Європейські спонсори нацизму , геноциду і військових злочинів росії - думаю , будуть проти .
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04.04.2022 22:19 Відповісти
Ну нк тільки ці країни. А весь західний світ виростмв монстра. Всі ж з москалями торгували і навіть надавали військові технології.
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04.04.2022 22:37 Відповісти
Кацапию вообще с ООН надо выгонять. А если нельзя по уставу и нельзя его сменить, то все страны должны выйти и создать новую организацию. Пускай в старом ООН останется москва и с десяток ее сателитов и подгавкивающих.
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04.04.2022 22:34 Відповісти
 
 