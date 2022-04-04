США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини
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Сполучені Штати ініціюватимуть перед Генеральною Асамблею ООН виключення Росії з Ради з прав людини (РПЛ).
Про це під час візиту до Румунії заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд після оприлюднення фактів масового вбивства цивільних осіб у Бучі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
"Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час, аби Генеральна Асамблея ООН проголосувала за її виключення", - зазначила вона, висловивши бажання, щоб голосування відбулося вже цього тижня.
Постпред США також нагадала, що за резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України" наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію "Агресія проти України". Загалом Генасамблея налічує 193 члени.
"Моє послання до тих 140 країн, які мужньо виступили разом: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, аби ми зараз підкріпили наші слова діями", - сказала Томас-Грінфілд.
Рішення про виключення країни з РПЛ за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.
Будь ласка, зачекайте...
@hippy_spaceship
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11 ч
Может кто-то опознавал уже российских мародёров попавших на камеры в пункте курьерской службы Беларуси? Соцсети, их контакты
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
https://t.me/Hajun_BY/3778
@pan_dok
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3 апр.
"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Президент України Зеленський терміново скликає засідання Ради Безпеки ООН з приводу жахливих подій у Бучі?!!
Ні, це вам так здалося...
Це Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, через "жахливу провокацію у Бучі". Це вони так убивства та катування сотень людей називають.
Я вже зараз можу сказати, що там буде.
Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН.
Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.
Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами", які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію, яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.
Тобто єдина мета всього цього - внутрішня: Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.
Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи".
Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну, от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без дипломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.
А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.
Так що чекаємо цікавого Радбезу.
3
Є суспільно-військовий союз (орда) племен, які не прагнуть до створення власної державності після невдалих спроб державоутворення так званих ханств, які не витримали випробування часом та виродились в паханства, генерували міліонну плеяду покидьків що назвались руськими (пуйло - поморський покидьок, кадиров - чеченський, шойгу - тувинський, мєдінскій - український, чорномирдін - мордвинський... - всіх не перелічиш), а назву орді дали "росія" та обкрадають минуле (історію), сьогодення (матеріальне й духовне) та майбутнє (мрії) народів свого походження!
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», -
за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.
А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.
И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах... Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.