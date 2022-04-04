США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?

Сполучені Штати ініціюватимуть перед Генеральною Асамблею ООН виключення Росії з Ради з прав людини (РПЛ).

Про це під час візиту до Румунії заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд після оприлюднення фактів масового вбивства цивільних осіб у Бучі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час, аби Генеральна Асамблея ООН проголосувала за її виключення", - зазначила вона, висловивши бажання, щоб голосування відбулося вже цього тижня.

Постпред США також нагадала, що за резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України" наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію "Агресія проти України". Загалом Генасамблея налічує 193 члени.

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"Моє послання до тих 140 країн, які мужньо виступили разом: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, аби ми зараз підкріпили наші слова діями", - сказала Томас-Грінфілд.

Рішення про виключення країни з РПЛ за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.

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