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ООН (2769) права людини (576) росія (47340) Буча (498) воєнні злочини (1573) Томас-Грінфілд Лінда (46)

США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

грінфілд

Сполучені Штати ініціюватимуть перед Генеральною Асамблею ООН виключення Росії з Ради з прав людини (РПЛ).

Про це під час візиту до Румунії заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд після оприлюднення фактів масового вбивства цивільних осіб у Бучі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Участь Росії в Раді з прав людини – це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час, аби Генеральна Асамблея ООН проголосувала за її виключення", - зазначила вона, висловивши бажання, щоб голосування відбулося вже цього тижня.

Постпред США також нагадала, що за резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України" наприкінці березня проголосувало 140 країн, перед тим 141 країна ухвалила резолюцію "Агресія проти України". Загалом Генасамблея налічує 193 члени.

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"Моє послання до тих 140 країн, які мужньо виступили разом: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, аби ми зараз підкріпили наші слова діями", - сказала Томас-Грінфілд.

Рішення про виключення країни з РПЛ за постійні грубі та систематичні порушення прав людини Генасамблея має ухвалювати двома третинами голосів.

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Топ коментарі
+18
Амерам-черговий респект...
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04.04.2022 19:57
+15
Pan Doktor


@pan_dok

·
3 апр.



"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
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04.04.2022 20:02
+13
З ООН, зовсім, за російським воєнним корабльом
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04.04.2022 19:59
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Амерам-черговий респект...
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04.04.2022 19:57 Відповісти
Это конечно очень правильно и логично бортануть оркостан со всей цивилизации, этой помойке априори тут не место. Но что от этого изменится? Я конечно не зрадофилю и никак не противник этого. Но разве эти одичалые орки от этого остановятся?
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04.04.2022 22:46 Відповісти
Khramenko!


@hippy_spaceship

·
11 ч



Может кто-то опознавал уже российских мародёров попавших на камеры в пункте курьерской службы Беларуси? Соцсети, их контакты

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04.04.2022 19:59 Відповісти
Обличчя "не обєзображенниє" інтелектом...
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.

Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
https://t.me/Hajun_BY/3778
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04.04.2022 20:05 Відповісти
Кого опознавать? Все рожи одинаковые. Тупо кацапы. И уничтожению подлежат все скопом.
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04.04.2022 20:08 Відповісти
Там список фамилий и номєра.
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04.04.2022 20:20 Відповісти
в них всіх рожі не запацькані інтелектом
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04.04.2022 20:58 Відповісти
А смысл? У нас есть возможность их достать? Даже если их в плен возьмут, думаю обменяют.
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04.04.2022 20:39 Відповісти
И перевести в "прав тварини"...
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04.04.2022 19:59 Відповісти
З ООН, зовсім, за російським воєнним корабльом
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04.04.2022 19:59 Відповісти
росія - то крадена назва. По документам то московське царство, або московський улус великої тартарії
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04.04.2022 20:56 Відповісти
Прошу,будь ласка, пишіть росія з маленької літери. Це важливо.
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04.04.2022 20:01 Відповісти
росія - то крадена назва. По документам то спочатку було суздальське залісся, а потім - московія, московське царство, або московський улус великої тартарії. Назву росія пришпандьорив до свого титула імператора пьотр в 1721 році, сором'язливо взявши грецьку назву Русі, бо до Русі та росія має таке ж відношення як Румунія до Риму
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04.04.2022 21:00 Відповісти
вот мир и поделился на людей и россиян
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04.04.2022 20:01 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
3 апр.



"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
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04.04.2022 20:02 Відповісти
А если остаться у них в армейской казарме на ночь, можно посмотреть на зверства между сослуживцами.
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04.04.2022 20:05 Відповісти
Женіть людожерів! Хіба може людина сидіти поруч за одним столом з катом-вбивцею ще й дозволяти йому пащу відкривати.
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04.04.2022 20:03 Відповісти
а лучше вообще исключение кацапии из ООН...
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04.04.2022 20:03 Відповісти
Гнати РФ із ООН як шолудивого пса !!!
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04.04.2022 20:07 Відповісти
Пуйлостан потрібно негайно вигнати з ООН і оголосити територією зла і сатанізму.
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04.04.2022 20:09 Відповісти
Постепенно изолируют парашу. Что там с Грузией так и будем делать вид что ничего не происходит?
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04.04.2022 20:12 Відповісти
Україна системно створює Комісії .Це з питань вищого корпусу Державної служби, захисту бізнесу, найменувань і багато багато інших. ...... .....Чи написання Угоди менш важливе, чим означені вище питання ? Чому немає указу Президента по створенню фахової Комісії спеціалістів Міжнародного права для складання Угоди України ? Чому її десь на коліні переписує з московитськоі одна людина? А інші тусуються для масовки? Чому звалили в купу обмін полоненими і коридори з УГОДОЮ ? Це два Напрямки. Для Угоди надважливі проукраїнські фахівці, правники. Маємо вимагати Створення Комісії і оголошення призвів, щоб ми знали , хто нас рятуватиме чи продаватиме
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04.04.2022 20:22 Відповісти
А з Ради Безпеки-ні???
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04.04.2022 20:23 Відповісти
"Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи."
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Президент України Зеленський терміново скликає засідання Ради Безпеки ООН з приводу жахливих подій у Бучі?!!
Ні, це вам так здалося...
Це Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, через "жахливу провокацію у Бучі". Це вони так убивства та катування сотень людей називають.
Я вже зараз можу сказати, що там буде.
Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН.
Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.
Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами", які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію, яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.
Тобто єдина мета всього цього - внутрішня: Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.
Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи".
Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну, от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без дипломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.
А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.
Так що чекаємо цікавого Радбезу.










3
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04.04.2022 20:30 Відповісти
кацапія то країна 404 їх немає бути в жодній установі, взагалі не мають права на існування як країна
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04.04.2022 20:44 Відповісти
Надіюсь, що це перший крок на шляху вилучення зі складу ООН квазідержавного утворення із загальною назвою "росія"...
Є суспільно-військовий союз (орда) племен, які не прагнуть до створення власної державності після невдалих спроб державоутворення так званих ханств, які не витримали випробування часом та виродились в паханства, генерували міліонну плеяду покидьків що назвались руськими (пуйло - поморський покидьок, кадиров - чеченський, шойгу - тувинський, мєдінскій - український, чорномирдін - мордвинський... - всіх не перелічиш), а назву орді дали "росія" та обкрадають минуле (історію), сьогодення (матеріальне й духовне) та майбутнє (мрії) народів свого походження!
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04.04.2022 20:48 Відповісти
США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?

Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», -

за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.

А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.

И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах... Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.
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04.04.2022 20:51 Відповісти
какие они человеки?!!!они отродья сатаны!!!
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04.04.2022 20:59 Відповісти
Давним давно пора було цих мокшів виключити.
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04.04.2022 21:00 Відповісти
Давно вже час кацапів виключити з цих рад.
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04.04.2022 21:01 Відповісти
А из Совбеза ООН их тоже выбросит?
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04.04.2022 21:08 Відповісти
пытаюсь понять, какое значение это может иметь для россии где нет ни прав, ни человека?
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04.04.2022 22:16 Відповісти
гнать сцаными тряпками кацапскую сволоч отовсюду
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04.04.2022 22:20 Відповісти
правильно.
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05.04.2022 06:05 Відповісти
 
 