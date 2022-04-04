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США инициируют исключение России из Совета ООН по правам человека

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

грінфілд

Соединенные Штаты будут инициировать перед Генассамблеей ООН исключение России из Совета по правам человека (СПЧ).

Об этом во время визита в Румынию заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после обнародования фактов массового убийства гражданских лиц в Буче. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Участие России в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пора, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение", - отметила она, выразив желание, чтобы голосование состоялось уже на этой неделе.

Постпред США также напомнила, что за резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" в конце марта проголосовало 140 стран, а накануне 141 страна приняла резолюцию "Агрессия против Украины". В общей сложности Генассамблея насчитывает 193 члена.

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"Мое послание к тем 140 странам, которые мужественно выступили вместе: кадры из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы сейчас подкрепили наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.

Решение об исключении страны из СПЛ за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека Генассамблея должна принимать двумя третями голосов.

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Топ комментарии
+18
Амерам-черговий респект...
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04.04.2022 19:57
+15
Pan Doktor


@pan_dok

·
3 апр.



"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
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04.04.2022 20:02
+13
З ООН, зовсім, за російським воєнним корабльом
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04.04.2022 19:59
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Амерам-черговий респект...
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04.04.2022 19:57 Ответить
Это конечно очень правильно и логично бортануть оркостан со всей цивилизации, этой помойке априори тут не место. Но что от этого изменится? Я конечно не зрадофилю и никак не противник этого. Но разве эти одичалые орки от этого остановятся?
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04.04.2022 22:46 Ответить
Khramenko!


@hippy_spaceship

·
11 ч



Может кто-то опознавал уже российских мародёров попавших на камеры в пункте курьерской службы Беларуси? Соцсети, их контакты

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04.04.2022 19:59 Ответить
Обличчя "не обєзображенниє" інтелектом...
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04.04.2022 20:03 Ответить
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, которые причастны к преступлениям на территории Украины. Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.

Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
https://t.me/Hajun_BY/3778
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04.04.2022 20:05 Ответить
Кого опознавать? Все рожи одинаковые. Тупо кацапы. И уничтожению подлежат все скопом.
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04.04.2022 20:08 Ответить
Там список фамилий и номєра.
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04.04.2022 20:20 Ответить
в них всіх рожі не запацькані інтелектом
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04.04.2022 20:58 Ответить
А смысл? У нас есть возможность их достать? Даже если их в плен возьмут, думаю обменяют.
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04.04.2022 20:39 Ответить
И перевести в "прав тварини"...
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04.04.2022 19:59 Ответить
З ООН, зовсім, за російським воєнним корабльом
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04.04.2022 19:59 Ответить
росія - то крадена назва. По документам то московське царство, або московський улус великої тартарії
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04.04.2022 20:56 Ответить
Прошу,будь ласка, пишіть росія з маленької літери. Це важливо.
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04.04.2022 20:01 Ответить
росія - то крадена назва. По документам то спочатку було суздальське залісся, а потім - московія, московське царство, або московський улус великої тартарії. Назву росія пришпандьорив до свого титула імператора пьотр в 1721 році, сором'язливо взявши грецьку назву Русі, бо до Русі та росія має таке ж відношення як Румунія до Риму
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04.04.2022 21:00 Ответить
вот мир и поделился на людей и россиян
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04.04.2022 20:01 Ответить
Pan Doktor


@pan_dok

·
3 апр.



"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
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04.04.2022 20:02 Ответить
А если остаться у них в армейской казарме на ночь, можно посмотреть на зверства между сослуживцами.
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04.04.2022 20:05 Ответить
Женіть людожерів! Хіба може людина сидіти поруч за одним столом з катом-вбивцею ще й дозволяти йому пащу відкривати.
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04.04.2022 20:03 Ответить
а лучше вообще исключение кацапии из ООН...
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04.04.2022 20:03 Ответить
Гнати РФ із ООН як шолудивого пса !!!
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04.04.2022 20:07 Ответить
Пуйлостан потрібно негайно вигнати з ООН і оголосити територією зла і сатанізму.
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04.04.2022 20:09 Ответить
Постепенно изолируют парашу. Что там с Грузией так и будем делать вид что ничего не происходит?
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04.04.2022 20:12 Ответить
Україна системно створює Комісії .Це з питань вищого корпусу Державної служби, захисту бізнесу, найменувань і багато багато інших. ...... .....Чи написання Угоди менш важливе, чим означені вище питання ? Чому немає указу Президента по створенню фахової Комісії спеціалістів Міжнародного права для складання Угоди України ? Чому її десь на коліні переписує з московитськоі одна людина? А інші тусуються для масовки? Чому звалили в купу обмін полоненими і коридори з УГОДОЮ ? Це два Напрямки. Для Угоди надважливі проукраїнські фахівці, правники. Маємо вимагати Створення Комісії і оголошення призвів, щоб ми знали , хто нас рятуватиме чи продаватиме
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04.04.2022 20:22 Ответить
А з Ради Безпеки-ні???
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04.04.2022 20:23 Ответить
"Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи."
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Президент України Зеленський терміново скликає засідання Ради Безпеки ООН з приводу жахливих подій у Бучі?!!
Ні, це вам так здалося...
Це Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, через "жахливу провокацію у Бучі". Це вони так убивства та катування сотень людей називають.
Я вже зараз можу сказати, що там буде.
Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН.
Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.
Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами", які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію, яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.
Тобто єдина мета всього цього - внутрішня: Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.
Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи".
Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну, от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без дипломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.
А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.
Так що чекаємо цікавого Радбезу.










3
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04.04.2022 20:30 Ответить
кацапія то країна 404 їх немає бути в жодній установі, взагалі не мають права на існування як країна
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04.04.2022 20:44 Ответить
Надіюсь, що це перший крок на шляху вилучення зі складу ООН квазідержавного утворення із загальною назвою "росія"...
Є суспільно-військовий союз (орда) племен, які не прагнуть до створення власної державності після невдалих спроб державоутворення так званих ханств, які не витримали випробування часом та виродились в паханства, генерували міліонну плеяду покидьків що назвались руськими (пуйло - поморський покидьок, кадиров - чеченський, шойгу - тувинський, мєдінскій - український, чорномирдін - мордвинський... - всіх не перелічиш), а назву орді дали "росія" та обкрадають минуле (історію), сьогодення (матеріальне й духовне) та майбутнє (мрії) народів свого походження!
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04.04.2022 20:48 Ответить
США ініціюють виключення Росії з Ради ООН з прав людини ?

Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», -

за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.

А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.

И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах... Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.
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04.04.2022 20:51 Ответить
какие они человеки?!!!они отродья сатаны!!!
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04.04.2022 20:59 Ответить
Давним давно пора було цих мокшів виключити.
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04.04.2022 21:00 Ответить
Давно вже час кацапів виключити з цих рад.
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04.04.2022 21:01 Ответить
А из Совбеза ООН их тоже выбросит?
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04.04.2022 21:08 Ответить
пытаюсь понять, какое значение это может иметь для россии где нет ни прав, ни человека?
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04.04.2022 22:16 Ответить
гнать сцаными тряпками кацапскую сволоч отовсюду
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04.04.2022 22:20 Ответить
правильно.
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05.04.2022 06:05 Ответить
 
 