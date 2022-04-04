США инициируют исключение России из Совета ООН по правам человека
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Соединенные Штаты будут инициировать перед Генассамблеей ООН исключение России из Совета по правам человека (СПЧ).
Об этом во время визита в Румынию заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после обнародования фактов массового убийства гражданских лиц в Буче. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
"Участие России в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пора, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение", - отметила она, выразив желание, чтобы голосование состоялось уже на этой неделе.
Постпред США также напомнила, что за резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" в конце марта проголосовало 140 стран, а накануне 141 страна приняла резолюцию "Агрессия против Украины". В общей сложности Генассамблея насчитывает 193 члена.
"Мое послание к тем 140 странам, которые мужественно выступили вместе: кадры из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы сейчас подкрепили наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.
Решение об исключении страны из СПЛ за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека Генассамблея должна принимать двумя третями голосов.
Пожалуйста, подождите...
@hippy_spaceship
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11 ч
Может кто-то опознавал уже российских мародёров попавших на камеры в пункте курьерской службы Беларуси? Соцсети, их контакты
Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.
https://t.me/Hajun_BY/3778
@pan_dok
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3 апр.
"Русские солдаты не могли такого сделать!"
Алло, идиот. У вас менты людей швабрами насилуют. Тех, которые уже в тюрьме сидят и никому не угрожают. Для развлечения насилуют.
Отмороженные рашисты.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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Президент України Зеленський терміново скликає засідання Ради Безпеки ООН з приводу жахливих подій у Бучі?!!
Ні, це вам так здалося...
Це Росія скликає засідання Ради Безпеки ООН, через "жахливу провокацію у Бучі". Це вони так убивства та катування сотень людей називають.
Я вже зараз можу сказати, що там буде.
Справа в тому, що у Москві гарно знають що краще місце де можна нести будь-яку дичь будь-якої міри цинізму і зухвалості, це як раз установи на кшталт Ради Європи, ОБСЄ і засідань різних міжнародних організацій, в т ч - Радбез ООН.
Чому? Бо там точно рило не наб'ють. Там же тої, люди виховані збираються. До звичок сявок з пітерської підворотні, які демонструє російський МЗС, там не звиклі.
Тому представники Росії викатять там люту і несамовиту дичь, підкріплять її "доказами", які не налізуть ні на що, а коли їх ввічливо попросять попрямувати в слід за російським військовим кораблем, російське ТБ завиє про кричущу русофобію, яка проявилося в тому, що їхню дрімучу дичь відмовилися обговорити і прийняти до відома.
Тобто єдина мета всього цього - внутрішня: Москві треба переконати самих росіян, що ніяких убивств у Бучі не було, то мовляв європейська русофобія кипить. Знову у Росії кругом вороги, тому треба всім їм єднатися, а критикувати керівництво держави не на часі - як завжди за путінізму.
Що було б у такій ситуації найкращим для іноземних і наших дипломатів? Згадати приказку: "Якщо тебе звинувачують незаслужено - піди і заслужи".
Російське ТБ про кричущу русофобію зареве в будь-якому випадку, бо їхню дичь вочевидь ніхто не сприйме. Ну, от і було б гарно, якби дипломати різних країн, без дипломатичних висловлювань пояснили б російським делегатам хто вони такі і де їхнє місце. Благо, посилати Москву їх у слід за російським військовим кораблем західним політикам не вперше.
А посилати вони уміють. Традиції Талейрана, Меттерніха, Бісмарка та Тетчер нікуди не поділися. Ліз Трасс і Джонсон висловлюються нині так, что прем'єр Пітт разом з Черчілем з того світу аплодують. Дідусь Байден теж не відстає.
Так що чекаємо цікавого Радбезу.
3
Є суспільно-військовий союз (орда) племен, які не прагнуть до створення власної державності після невдалих спроб державоутворення так званих ханств, які не витримали випробування часом та виродились в паханства, генерували міліонну плеяду покидьків що назвались руськими (пуйло - поморський покидьок, кадиров - чеченський, шойгу - тувинський, мєдінскій - український, чорномирдін - мордвинський... - всіх не перелічиш), а назву орді дали "росія" та обкрадають минуле (історію), сьогодення (матеріальне й духовне) та майбутнє (мрії) народів свого походження!
Исключение СССР из Лиги Наций - резолюция Ассамблеи и постановление Совета Лиги Наций об исключении Советского Союза из этой международной организации с осуждением «действий СССР, направленных против Финляндского государства», -
за развязывание войны с Финляндией - 14 декабря 1939 года.
А ранее еще, намного ранее, 19 октября 1933 германское правительство объявило о выходе страны из Лиги Наций - то есть Германия Гитлера ушла как бы добровольно.
И что потом было в истории человечества? Кто помнит?
А ведь ООНа - это вам не Лига наций. Т. Сталин учел недостатки внутреннего устройства Лиги наций и сделал ООНу "непобедимой" в ее НЕ противостоянии агрессору - агрессор всегда остается в следователях, адвокатах, судьях, прокурорах и палачах... Потом там Китай и РФ, - сочувствующие партнеры...- среди постоянных членов СБ ООН, которые имеют право вето, которое позволяет... "накладывать" Устав ООН - пример всемирного уложения синтезированного фарисейства от жестокого и лукавого Дьявола, самой наглой в истории человечества ХУЦПЫ, в обертках неустанной заботы о человечестве.