США инициируют исключение России из Совета ООН по правам человека

Соединенные Штаты будут инициировать перед Генассамблеей ООН исключение России из Совета по правам человека (СПЧ).

Об этом во время визита в Румынию заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после обнародования фактов массового убийства гражданских лиц в Буче. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Участие России в Совете по правам человека – это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пора, чтобы Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключение", - отметила она, выразив желание, чтобы голосование состоялось уже на этой неделе.

Постпред США также напомнила, что за резолюцию "Гуманитарные последствия агрессии против Украины" в конце марта проголосовало 140 стран, а накануне 141 страна приняла резолюцию "Агрессия против Украины". В общей сложности Генассамблея насчитывает 193 члена.

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"Мое послание к тем 140 странам, которые мужественно выступили вместе: кадры из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы сейчас подкрепили наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.

Решение об исключении страны из СПЛ за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека Генассамблея должна принимать двумя третями голосов.

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