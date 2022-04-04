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Дії російської армії на Київщині - воєнний злочин, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,зеленський

Дії російської армії у мирних містах Київської області буде визнано світовою спільнотою як геноцид українського народу, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

"Це воєнний злочин і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут перебуваєте і бачите, що сталося, - ми знаємо тисячі людей убитих і тих, що зазнали тортур, з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти - я думаю, що це і є геноцид", - заявив Зеленський журналістам під час поїздки до м. Бучі.

Він подякував журналістам міжнародних видань, які приєдналися до нього у поїздці.

"Ми дуже хочемо, щоб ви показали світові, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська Федерація у мирній Україні", - наголосив президент.

Зеленський також висловив упевненість, що всіх воєнних злочинців, причетних до вбивств та знущань над мирним населенням на окупованих РФ українських територіях, буде притягнуто до відповідальності.

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"Я думаю, ми з вами не можемо навіть розглядати можливість того, що чогось не вистачатиме цього разу Європі чи світу, не вистачатиме, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такого варіанту, ми не дамо жодного відсотка цьому. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами нині, це про життя і про те, що люди вбиті, замучені. Доказів мільйон. Тому всі ці історії про те, що давайте почекаємо, буде суд, він буде дуже повільний - ми тиснутимемо максимально публічно, як тільки ми можемо… Ми не робитимемо жодних пауз у тому, щоб знайти всіх злочинців… І ви знаєте, що це в принципі на користь, я вважаю, цивілізації – тому що якщо ми не знайдемо виходу цивілізованого, ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований", - заявив президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Через Бучу треба скликати засідання ООН.

Треба вимагати признати путіна терористом, а росію - державою-терористом.

Вони зараз під впдивом подій в Бучі не зможуть не проголосувать.
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04.04.2022 17:54
+10
красивое:
Работа по российским оккупантам бойца ССО посредством винтовки UAR-10 производства УКРОП с тепловизионным прицелом Archer LRF
https://twitter.com/i/status/1510825060470300680
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04.04.2022 17:54
+10
І потім ніхто не зможе купувати енергоресурси в росії - тому що він буде визнаний спонсором тероризму.
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04.04.2022 17:54
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Через Бучу треба скликати засідання ООН.

Треба вимагати признати путіна терористом, а росію - державою-терористом.

Вони зараз під впдивом подій в Бучі не зможуть не проголосувать.
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04.04.2022 17:54 Відповісти
І потім ніхто не зможе купувати енергоресурси в росії - тому що він буде визнаний спонсором тероризму.
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04.04.2022 17:54 Відповісти
завтра будет....
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04.04.2022 17:55 Відповісти
Совет безопасности ООН. Вот и посмотрим, что они назаседают
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04.04.2022 18:02 Відповісти
- кацапія вже звернулась з поводу "фейкових обвинувачень" ...
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04.04.2022 18:05 Відповісти
нічого, крім "глибокої стурбованості" і пустопорожніх "закликів до миру"...
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04.04.2022 18:08 Відповісти
будет как обычно - раска федераска ветирует....
нужно ждать Генассамблею....
да и вообще, с этим ООН цирк пора заканчивать...., дармоеды
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04.04.2022 18:10 Відповісти
красивое:
Работа по российским оккупантам бойца ССО посредством винтовки UAR-10 производства УКРОП с тепловизионным прицелом Archer LRF
https://twitter.com/i/status/1510825060470300680
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04.04.2022 17:54 Відповісти
Да прикольно скот уложили.
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04.04.2022 17:58 Відповісти
Не много не так.Действия касарылых сабак по всей Украине.
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04.04.2022 17:54 Відповісти
...убить тварей, без суда!!!!
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04.04.2022 17:55 Відповісти
Ждем вторника - заседания в ООН.
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04.04.2022 18:01 Відповісти
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
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04.04.2022 18:04 Відповісти
зачем я это посмотрел !!!
бл***...
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04.04.2022 18:17 Відповісти
У роSSії не армія, а стадо орків. Всіх безжально винищити!
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04.04.2022 18:04 Відповісти


Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую гадину к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/04/04/120613/reznya-v-buche--razve-rossiya-sdelala-chto-to-novoe.shtml
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04.04.2022 18:04 Відповісти
ГНИДА НАРИСОВАЛАСЬ
Ну не тварь пиариться на таком?
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/1931
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04.04.2022 18:05 Відповісти
- той самий Юрченко , який наробив в свій час п"яні дебоші ...
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04.04.2022 18:14 Відповісти
Для світових ЗМІ росіяни намагаються подати себе як жертву. Час від часу вони викидають у європейський інфопростір, "страждання росіян".

Усі свої зусилля окупанти зосереджують саме на Німеччині та Франції, тому що там є велика російська діаспора.
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04.04.2022 18:06 Відповісти
Да плевать сейчас правительства хотели на их диаспору. Тем более, что большинство там живет с видом на жительство, не имея гражэанства и соответственно не являются избирателями. И всё сейчас было бы по другому, не будь так зависима Германия от кацапского газа. А Германия основной финансовый локомотив ЕС. Если внимательно читать иноСМИ, то становится понятно, что с нефтью проблема как бы решена, сейчас все ресурсы брошены на поиск и замену газа вместо орочьего. А в том, что это произошло главная вина Меркель, это с ее подачи подсели на кацапскую иглу.
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04.04.2022 18:23 Відповісти
І знову слово путін не прозвучало.
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04.04.2022 18:08 Відповісти
ти не розумієш: "та сторона" - погана, а путін - хороший, у нього в очах мииииир
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04.04.2022 18:15 Відповісти
И не прозвучит. Ощущение, что у Зеленского идея фикс и мечта всей его жизни - встреча с пуйлом.
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04.04.2022 18:25 Відповісти
Голодомор не всі визнали. Германські німці та паскудні мадьяри, он, вже остаточно під ***** зляглися
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04.04.2022 18:19 Відповісти
Був у нас комік такий, так він дуже смішно шуткува про сіньйор-голодомор... ахахаха всятся можно. може хтось нагадає хфамілію того приколіста?
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04.04.2022 19:10 Відповісти
так.. це військовий злочин...
так.. а хто ж головний військовий злочинець???
хіба тільки здичавіла орда, а не їх вошдь? не їх головнокомандуючі, політики, пропагандони???
хто має вдповісти перш за все???
имя сестра имя (с)
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04.04.2022 18:20 Відповісти
На Київщині?!?!?😮
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04.04.2022 18:55 Відповісти
рассеянский шизо-фашизм рашизм должен быть уничтожен, а его проповедники,

вдохновители, последователи, которые призывают к геноциду украинского народа

должны быть осуждены международным трибуналом, как и рашистские военные

преступники во главе с ботоксным Сцарьком-пуйлом.

.
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04.04.2022 20:05 Відповісти
 
 