Дії російської армії на Київщині - воєнний злочин, і це буде визнано світом як геноцид, - Зеленський

Дії російської армії у мирних містах Київської області буде визнано світовою спільнотою як геноцид українського народу, впевнений президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

"Це воєнний злочин і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут перебуваєте і бачите, що сталося, - ми знаємо тисячі людей убитих і тих, що зазнали тортур, з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти - я думаю, що це і є геноцид", - заявив Зеленський журналістам під час поїздки до м. Бучі.

Він подякував журналістам міжнародних видань, які приєдналися до нього у поїздці.

"Ми дуже хочемо, щоб ви показали світові, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська Федерація у мирній Україні", - наголосив президент.

Зеленський також висловив упевненість, що всіх воєнних злочинців, причетних до вбивств та знущань над мирним населенням на окупованих РФ українських територіях, буде притягнуто до відповідальності.

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"Я думаю, ми з вами не можемо навіть розглядати можливість того, що чогось не вистачатиме цього разу Європі чи світу, не вистачатиме, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такого варіанту, ми не дамо жодного відсотка цьому. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами нині, це про життя і про те, що люди вбиті, замучені. Доказів мільйон. Тому всі ці історії про те, що давайте почекаємо, буде суд, він буде дуже повільний - ми тиснутимемо максимально публічно, як тільки ми можемо… Ми не робитимемо жодних пауз у тому, щоб знайти всіх злочинців… І ви знаєте, що це в принципі на користь, я вважаю, цивілізації – тому що якщо ми не знайдемо виходу цивілізованого, ви знаєте наших людей – вони знайдуть нецивілізований", - заявив президент.