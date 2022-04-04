Зеленський відвідав звільнену Бучу. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу на Київщині, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямн на ВВС.

Президент оглянув дорогу зі знищеною російською технікою та поспілкувався з місцевими жителями.









Також читайте: Запрошую Меркель та Саркозі у Бучу. Побачите, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії, - Зеленський

Зеленський заявив, що Росія скоїла військові злочини та геноцид в Україні.





На питання кореспондента ВВС, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, президент відповів: "Так, тому що Україна має набути миру. Ми в Європі XXI століття. Ми продовжимо дипломатичні та військові зусилля".

Також дивіться: На нашій землі побувало концентроване зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО