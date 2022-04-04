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війна (56882) Зеленський (17522) Меркель (1026) Саркозі (22) Буча (498)

Запрошую Меркель та Саркозі у Бучу. Побачите, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

меркель,саркозі

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня війна в Україні - це результат поступок Росії минулі 14 років

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що за 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості. У якому б блоці чи поза блоком ми не були, ми розуміємо одне: ми маємо бути сильними", - підсумував президент.

Також читайте: Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Меркель должна сидеть в тюрьме рядом с хуълом
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03.04.2022 22:00
+54
Зеля! Свої поступки теж не забудь! 🤬🤬🤬🤬🤬
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03.04.2022 22:02
+47
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03.04.2022 22:01
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от власне місяць війни а від фрау ніяких заяв..хоть і екс а могла б шось сказати
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03.04.2022 22:15 Відповісти
Я так само нічого не чула від обамки.
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03.04.2022 22:41 Відповісти
Дуже "сильно", нічого не скажеш: голосно засудити.
І решту бла-бла-бла намолов.
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04.04.2022 00:27 Відповісти
У вас ссылка на другую статью.
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03.04.2022 23:27 Відповісти
Вибачте, будь ласка: їде вже дах... Ось вірне посилання: Меркель впервые прокомментировала вторжение России в Украину: Этому вопиющему нарушению международного права нет оправдания
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03.04.2022 23:37 Відповісти
Спасибо. Посмотрел перевод и оригинал, перевод неточный. Меркель не призвала правительство Германии вместе с Европейским союзом, США, G7, НАТО и ООН положить конец войне Путина, а выразила полную поддержку всем усилиям этих организаций. То есть, дежурные слова ни о чем, и в рамках действующего законодательства. "Вы там делайте, что считаете нужным, а я полностью поддерживаю!"
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03.04.2022 23:46 Відповісти
Меркель еще та КГБшная с*ка.
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03.04.2022 22:09 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/22/7304692/
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03.04.2022 22:10 Відповісти
Так це всім відомо.
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03.04.2022 22:11 Відповісти
Все правильно говорит. Говорит о том. о чем многие боятся сказать в Европе. но так же думают. ****-меркельша. подстилка кегебешная хорошо всю Европу подсадила на иглу путлеровскую.
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03.04.2022 22:12 Відповісти
Макрона не забудь
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03.04.2022 22:12 Відповісти
Мкркель родом из ГДР А Путлер бегал бумажки носил в протокольном отделе КГБ там же А еще у наших политиков аж мандраж берет что что то в Белгород не приведи боже прилетит . Вот и НАТО так же дрыщет Путлера ***** надо Сушек туда да побольше
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03.04.2022 22:12 Відповісти
о..це правильно...пробільше тих возіть сюда нехай нюхають запах війни
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Зеленому ушльопку разом з Меркель і Саркозі теж треба пройтися вулицями Бучі.. та заткнути пельку по перше собі. Роздухерилося ... Яке говорливе стало.... То може нагадати..що мололо за два дні до початку війни?
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03.04.2022 22:15 Відповісти
Воно мололо, що не може виділяти гроші на армію, бо тоді дороги не зможемо будувати.
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03.04.2022 22:22 Відповісти
Ти,гнида під польським прапором ніяк не заспокоїшся бот рашистьский!???
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03.04.2022 22:17 Відповісти
Да- да! Всі ми гниди і боти - одно зелене гівео молодець! Пнх!
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Ти чмо по ходу наївся гівна з шоколадної дупи,іди нах тварюка!
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04.04.2022 06:06 Відповісти
По факту винен кожен, хто не готувався до цієї війни((
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03.04.2022 22:17 Відповісти
Меркель і саркозі , і макрон ще ті підстилки уйла, але ж...в дзеркало воно подивитися не хоче? Подумати про ракетну програму, про свої квартальні сміху*очки сіньйор-голодомор, про пошук миру в очах уйла, про налогодження стосунків із агресором, про войовниче меньшинство? В нього всі вінувуваті крім рашки і самого себе.
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03.04.2022 22:17 Відповісти
Бывший президент Франции Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2012 году и приговорен к году лишения свободы. Этот год Саркози проведет не в тюрьме - суд разрешил ему отбывать наказание дома, но при этом обязал носить электронный браслет.
1 мар. 2021 г. - Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози (2007-2012) к году тюрьмы и двум условно
26 мар. 2022 г. - Франция впервые за 30 лет перебросила в Атлантику три атомных подлодки для сдерживания России: 26 марта 2022 ( 1+3) апл в Атлантике ? !!!!
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04.04.2022 01:25 Відповісти
Я щось Юлію Володимирівну не чую і не бачу. Мабіть набарикадах або блокпостах в лабутенах. А як заливисто сміялась стоячи поруч із Путіним.
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03.04.2022 22:17 Відповісти
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03.04.2022 22:20 Відповісти
Ну а наш вовчик пританцьовував для всяких ************ і обсирав Україну! Вже краще б був як жюля - сидів тихо і не пздів! Бо ще договориться, що лишимося із асфальтом і дєрьмаком!!
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03.04.2022 22:45 Відповісти
Відверто кажучи, принципової різниці не бачу.
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03.04.2022 23:47 Відповісти
Вообще-то Меркель сейчас где-то на даче под Ростовом, оттуда она в Бучу не попадёт.
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03.04.2022 22:19 Відповісти
Арахамію запросити... Нехай щось про гарантії скаже.
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03.04.2022 22:19 Відповісти
Всі це розуміють і знають. Але як такі попрікання виправдають, що українські політики і урядовці нічого не робили для досягнення стандартів НАТО, крім передвиборчих обіцянок, як виправлять відмову в підготовці країни до оборони перед вторгненням? Може основна проблема в наших президентах, прем'єрах і депутатах.
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03.04.2022 22:21 Відповісти
ШтаZZI шМеркель давно звербована
Це читається ще з 90-х
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Краще б зєля не згадував чужі засоси з плєшивим. Меркель як згадає Зєлі його велике крадівництво, мир в очах Х..ла, сватів та заблоковану ракетну програму, то йому хєрово стане.
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03.04.2022 22:22 Відповісти
Меркель і Саркозі,звичайно,треба запросити.Але ще треба запросити тих,хто всі ці роки голосував за януковичів,партії регіонів,опезеже,бігали по московських попах.На їх руках крові закатованих у Бучі точно не менше,ніж у Меркель і Саркозі
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03.04.2022 22:24 Відповісти
Ну, то і процентів 60 зелених треба запросити! Інші 40 просто корисні ідіоти(((
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03.04.2022 22:47 Відповісти
А на хрена? Они уже ничего не решают. А вот венгры могли бы приехать.
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03.04.2022 22:26 Відповісти
Внимательно посмотрите на лицо хутина - ОН ТИПИЧНЫЙ СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА
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03.04.2022 22:27 Відповісти
Мені він тут більше до вподоби:

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03.04.2022 23:23 Відповісти
Собчак йому по приколу тридцять цеглин у чумадан накидав. А потім поплескав ***** по плечу та й каже "нєсі , Вова, ето очєнь ценний груз , только тєбє єво давєріть магу..."
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03.04.2022 23:45 Відповісти
Вопрос - как убрали Сабчака присутствует . Бо Сабчак мог стать президентом , а не хутин
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04.04.2022 00:59 Відповісти
Собчак був Україні більш вигідний. При ньому би Нарасєя швиденько розвалилася на окремі бантустани .
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04.04.2022 01:24 Відповісти
не забувай про Марік, преЗе....
бо ще трохи і не відомо що там зостанеться....
бо там ще й до Азова неннависть люті додає....
а вони бореться, в оточені, як леви... але ж безсмертних не буває...
не забувай про Марік... він чекає на допомогу... поки там ще є кому сподіватися і боротися...
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03.04.2022 22:28 Відповісти
Він нічого у військовій справі не вирішує. Я так думаю.
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03.04.2022 22:30 Відповісти
хіба тільки в військовій? )))
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03.04.2022 22:32 Відповісти
Нас вважали не сірою зоною, а країною на зразок Білорусі. Територією русні. Сателітом. Власне ми самі творили собі такий імідж. Захоплювались путіном, він навіть в українців рейтинг мав . І як вони могли нас розрізняти? За якими ознаками, першою з яких є мова.
Сам Зеленський ще нещодавно вважав кацапів хорошими людьми, нездібними до такої жорстокості.
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03.04.2022 22:29 Відповісти
..., проводячи політику "какая разница".
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03.04.2022 23:19 Відповісти
Хотілось би запитати самого Зеленського, а що він зробив? Будем відверті, Меркель і Саркозі в першу чергу про вигоду своєї країни думали. Тим більше, що керівництву України було плювати, то навіщо їм це потрібно було?
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03.04.2022 22:29 Відповісти
а шо ти зробив, окрім вмятин на дивані?
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03.04.2022 22:59 Відповісти
Геніальна відповідь! Саме я розпоряджався бюджетом, держзакупками і т.п. Саме від мене залежало розробка і закупівля озброєння. Я платив податки (як і мільйони інших громадян), в тому числі військовий збір, чому ті гроші не пішли на потреби армії, щоб зараз не стояти на колінах і не клянчити в Європи озброєння? Чому країна, територія якої має межу з морем, не має протикорабельного озброєння? Це від того, що я диван просиджував?
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03.04.2022 23:20 Відповісти
тобі треба до психолога чи психоаналітика, бо занадто багато пишеш претензій, які вище того, чого може сягнути твій мізок і знання. Наскільки ти заплатив, наскільки й було зроблено. Не ний, краще візьми зброю і пи..дуй в армію.
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04.04.2022 00:27 Відповісти
Тим більше, що дуже скоро після саміту НАТО, український народ сам обрав Януковича.
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03.04.2022 23:21 Відповісти
Не обрав. Тих 2% , що Шапкокраду бракувало до перемоги ,йому домалювали .
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03.04.2022 23:48 Відповісти
запад и сша взростили парашу с 1917 года . Когда за алмази убиеного николая 2 и его семьи поставили большивекам 40 000 предприятий и заводов. Затем спасли сталина от гитлера в 1945. А потом в 90 е спсли от голода. Єто у них такая реал политик . Деньги для них не пахнут...
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03.04.2022 22:30 Відповісти
Попробуйте найти тех, для кого деньги пахнут. Долго искать придется.
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03.04.2022 23:16 Відповісти
Цих персонажів потрібно судити, як співучасників злочинів сатани проти людства!
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03.04.2022 22:30 Відповісти
так в Саркозі вже є судимість. стане легитимним ?
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03.04.2022 23:20 Відповісти
А що робити з персонажами, які обирали Януковича? Чи Захід має думати за українців?
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03.04.2022 23:24 Відповісти
"Відмінність державного діяча від політика в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч - на наступне покоління."
...
"Демократія - найгірша форма правління за винятком усіх інших, які людство спробувало до цього часу" - В. Черчилль

У кожної людини є право вибору... У тому числі і в президентів... І як вони ним розпорядяться - на їхній відповідальності.
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04.04.2022 00:33 Відповісти
Вы еще не видели Мариуполя
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03.04.2022 22:31 Відповісти
А чому тільки цих ? Притирка обамку ще запроси, "голуба миру" недоробленого і "козачка" деменційного.
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03.04.2022 22:34 Відповісти
Ці потужні країни були потужними членами НАТО, а насправді танцювали під музику кремлівсьеого комунофашиста путлера, а ти акробат, бігав, як моська коло слона, і скавчав, дуже хотів подивитись в очі мяснику, даже тоді, коли Байден назвав його вбивцею, а потім наїжав разом з ара.хаміею, на наших партнерів, шо вони даремно нагнітають ситуацію, шо путлер не збираеться напалати на Ккраїну.
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03.04.2022 22:38 Відповісти
Для чого запрошувати політичних небіжчиків-запроси шольца, столтенберга, орбана, вучича, пашиняна , того китайського підара
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03.04.2022 22:38 Відповісти
Китайский одобрит, и добавит, что надо все материалы удалить и отцензурировать.
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03.04.2022 23:17 Відповісти
Чалого на мило
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Зеля теж міг би поїхати і в Бучу і в Ірпінь і в інші міста і села де на дорогах валяються наші вбиті люди які могли би врятуватися і вчасно виїхати, але говнокомандующий за місяць до вторгнення маючи на руках 100% інформацію від західної розвідки про вторгнення вирішив не піднімати паніку і розповідав про шашлики бо більше переживав про інвестиції ніж життя людей!!!
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03.04.2022 22:47 Відповісти
Поцілуй його за це у сраку. Він більш за все злякався, що корито влади з рук упливе, якщо він здрисне з країни, як його батьки та жінка.
Ви якись хворовати на всю башку , зеленожопі. З країни не втекли мілліони українців, в Харкові люди сидят не в бункері, як твій грінпоц, а під обстрілами в Чернигові, в Сумах, я вже даже не кажу про Маріупіль. Нам всім зараз вмерти від щастя, що ваше зелене ***** не втекло???? Медаль за "ратний подвиг" зельцу! Довбойоби зелені тупі.
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04.04.2022 00:17 Відповісти
Даю цікаву інфу, чому зелена мразь не втекла з країни в лютому.

Наша информация о том, что почти 2/3 депутатов президентской "Слуги народа" реально находятся в Виннице, в Львове, в Ивано-Франковске, на Волыни и подобных местах, а в Киев они приезжают по железной дороге спецрейсами, вызвала вал возмущений на нашей почте. Мол: "Не может быть!"

🤷🏻‍♂️Может, господа читатели. Очень даже может. Мы вам больше скажем. Сейчас заметно опустели коридоры здания Офиса президента на Банковой. Немалая часть тамошних "сотрудников" сейчас сотрудничать предпочитают из Польши, Чехии и Швеции. Там им это делать безопаснее.

👀Да, в Киеве сейчас находится Зеленский лично. Еще 24 февраля, когда решался вопрос где быть президенту, Ермак и Арахамия сказали категорично, уехать Зеленскому из Киева означает подарить столицу Порошенко. Одна неделя - и к Порошенко советоваться ездить будет весь Офис президента и оставшиеся депутаты монобольшинства.

🏼Кстати. Зеленский в Киеве и он регулярно появляется на экранах. А вот Первая Леди нас появлением на телевидении как-то не радует. Где она находится сейчас мы понятия не имеем. Наши источники разводят руками, Елену Зеленскую никто не видел. Равно как и родителей президента. Еще одно доказательство, что слитая незадолго до войны запись где голос похожий на Зеленского приказывал вывезти его родителей за границу и приготовить квартиру во Львове, была далеко не фейком, как нас убеждали ЛОМы Миши Подоляка. Да-да, это когда нас всех убеждали что угрозы войны не существует и что думать нужно о майских шашлыках.

😴Кстати, о Подоляке. Мы вот голову ломали, почему он вдруг стал настолько публичной личностью? Были даже предположения, что Миша Подоляк задумал собственную политическую карьеру. Миша Подоляк на сегодняшний день внештатный (!!!) советник главы Офиса президента, т е работает он просто "за спасибо". Зарплата, согласно штатному расписанию ему не положена. Тем не менее.

А все просто. Дело в том что из Киева уехали все "говорящие головы", а появление на экранах Ермака народ только злит. Пришлось отдуваться Подоляку. Он один из немногих кто остался в Киеве. Больше просто некому.

🤭Скажем больше, Подоляк сидит в Киеве и слушает канонаду на окраинах и громкие звуки работы киевской ПВО. А в это самое время большинство его топовых лидеров мнений находятся на безопасном расстоянии от зон боев. И это восхищает больше всего.

📝Вся эта зеленая гниль, готовая по команде "фас" Подоляка вывалять в грязи и обвинениях любого на кого укажет барин, трусливо сбежала из Харькова, Мариуполя и Киева после первых же прозвучавших выстрелов. Все эти лицемерные шавки Офиса президента, которые 1,5 месяца назад вместе с Арахамией обвиняли топовые западние СМИ в распространении фейков "Хуже чем Скабеева", после того как западные СМИ оказались правы и на украинские города упали бомбы и ракеты, масово бросились спасать свои обвисшие организмы, предоставив останавливать завоевателей простым гражданам, которых они все обманывали четыре предыдущих месяца.

🗣️Теперь вся эта публика отошла от шока, обогрелась, отъелась и уже снова начинает синхронно вонять ртами - в первую очередь в сторону оппозиционных политиков, которые свою столицу и своих избирателей не бросили. Ничего удивительного. Рожденный вонять, источать аромат не способен.

🤑Такая вот картина. В Киеве находятся сейчас Зеленский, Арахамия, Подоляк, Ермак, Арестович, Резников. Шмыгаль с министрами. Их мы видим наиболее часто. Не можем не видеть.

🤔Потому что кроме них в Киеве остались лидеры оппозиционных партий с их командами, и все командование вооруженных сил. Бросать столицу на этих людей, команде президента страшнее чем попасть под обстрел российской артиллерии. Даже когда 2/3 команды Зеленского сбежали.
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04.04.2022 00:21 Відповісти
Не здивуюсь, якщо він і після цього ще буде шукати очі Путіна.
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03.04.2022 23:27 Відповісти
они надеялись увидеть мир в глаза путина...
где то я это уже слышал..
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03.04.2022 23:00 Відповісти
такие громкие речи не должен говорить глава государства
зеленский не этим вообще заниматься должен
т.к. ему легко могут припомнить его "закончить войну","заглянуть в глаза","перестать стрелять"
и прочее
про армию и финансирование все все знают

зеленский занимайся нормальной дипломатией, хватит базарить просто
представь что в мариуполе они натворили и творят на всех оккупированны территориях
добивайся поставки реально нужного вооружения
одними птрк, пзрк уже не обойтись
сейчас рашен армия окопается и как ее выбивать ?
это не в обороне сидеть и уничтожать атакующего, когда враг теряет много
это всу будет терять много теперь
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03.04.2022 23:00 Відповісти
Только и делает что поучает западных политиков. А сам что сделал за 3 года?
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03.04.2022 23:12 Відповісти
как что сделал? убивал нашу оборонку последние 3 года, срывал оборонные госзаказы и готовился к шашлычкам и к 9 мая ...
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03.04.2022 23:59 Відповісти
Все вірно Зеленський сказав. Але у багатьох дописувачів тут спалахнули пердаки . Чому ? Бо це саме Зе сказав , а не його папєрєднік . Тому і Зрада. Якби таке насмілився висловити папєрєднік , то була би однозначно переможна перемога ...
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03.04.2022 23:53 Відповісти
Пусть "величайший лидОр современности" лучше ответит на вопрос - почему ху@ло не решилось на полномасштабную войну в 2014 или в 2015 или в 2016 г.?? Ведь тогда у москальских свиней тоже был план захвата всей Украины, они еще в начале войны в 2014 писали на своих корытах "на Киев", "на Львов" ... Ведь тогда Украина была только в процессе модернизации своей Армии, у нас тогда не было реальной военной помощи от стран запада, а была только "глубокая озабоченность" и расчитывать приходилось только на собственные силы, отстраивая многое просто с нуля. Так почему же тогда ху...ло не отдало приказ бомбить Киев, Харьков, Мариуполь, Чернигов, Одессу ...? Ответ до банального прост - ху...ло просто не решилось на широкомасштабную войну ибо тогда страной руководили не клоуны, не бармены и не диск-жокеи, а люди с богатым управленческим и политическим опытом, начавшие, хоть и не без проблем и косяков, модернизацию всей страны и они ее таки модернизировали, в том числе и в оборонной сфере и в части Армии, причем настолько глубоко, что даже 3 последние года развала оборонки "новыми лицами" не позволили обнулить то, что удалось сделать с 2014 по 2019 годы.
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03.04.2022 23:54 Відповісти
Всё правильно поворит. Но пусть и про свои "подвиги" расскажет - и как в 2014ом в Москве и в Горловке концерты давал, и как его "Сваты" до сих пор в россии крутят, и как он видел мир в глазах путина, и про "сойтись где-то посредине", и про Дерьмаков, Подоляков и Татаровых в своём окружении, и про слитие "вагнеровцев", и про то как тупая квартальная шушера просрала всё, что было зделано за предидущие годы, и про коррупцию которуб развёл, и про Коломойшу, и про то, как проваливал конкурсы на назн. антикоррупционного прокурора. А также о том, как провалили оборонку, сколько зделали "Нептунов", "Вильх", "Громов". И о том, как до последнего не хотели выделять на Армию 50млрд., как провалили создание теробороны, как тупорылый петух Арахамия кукарекал на весь мир, что нападения не будет и запад разводит панику.
Кому в НАТО нужна страна с долб@*****,коррупционерами и предателями во власти?
Так что вместе с Меркельшей и Саркози в Бучу должен ехать и Зеленский. И ещё неизвестно чьей вины в том, что случилось, больше...
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04.04.2022 00:51 Відповісти
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04.04.2022 01:14 Відповісти
Німеччина завжди мутила в Росії вони і керують Росією почитайте історію на пристолі завжди були німці .
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04.04.2022 00:58 Відповісти
У Вовы про**ов не меньше,чем у этих двуличных евролядей
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04.04.2022 01:02 Відповісти
в Мариуполь, и выразить озабоченность... когда эту суку ракетой расхерячит
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04.04.2022 01:37 Відповісти
Читаю вас, панове, и диву даюсь сколько ненависти к своему президенту даже за самые правильные слова. Даже за самые правильные решения. В голове не укладывается такое во время войны. Я понимаю, когда после победы предьявляют счёт за довоенные косяки. Но вот этой ненависти, когда нужно быть всем заодно мне не понять.
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04.04.2022 02:28 Відповісти
Да потому,что он и дальше продолжает в том-же стиле. Читай выше о "правильных решениях" - он и дальше будет вести переговоры. И почитай условия на которые он соглашается. И посмотри состав делегации "переговорщиков".
Нихрена не меняется...Ничему полено не учится...
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04.04.2022 09:31 Відповісти
На какие условия он соглашается? Мне кажется, ты русский. Самый обычный русский чёрт. Президент с первого дня войны сплачивает народ и ни на шаг не отступил и ни на что не согласился. Он не подписал ни единого зрадного указа и не сделал ни единого зрадного заявления. Обвинения нужно предьявлять когда уже есть за что. До войны его тоже обвиняли в том, что он сбежит первым. А он мужик. Мастоящий мужик. А вы гниды не можете ему простить. что он не оправдал ваших грёбанных ожиданий. Хер вам, а не Украину. Хер вам, а не нашего президента. Сдохните в своём грёбангном Мордоре и следа от вас не останется.
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04.04.2022 14:28 Відповісти
А молоть языком - это все могут. Главное - дела!
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04.04.2022 09:33 Відповісти
Вот это ты точно сказал.
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04.04.2022 14:31 Відповісти
Обамку забув згадати.
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04.04.2022 09:38 Відповісти
Скорее, Зе просто издевается над той гнидой, который помог в 2008м москалям съехать от последствий очевидного в Грузии. И грузинам не помогли, и у ВВП плюшек гору набрали. Мастера рыбку съесть и в лодку не сесть. Французики - мерзкие меркантильные сцыкуны.
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04.04.2022 11:20 Відповісти
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