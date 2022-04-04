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Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази", - наголосив президент.

За словами Зеленського, всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.

Також воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.

Також читайте: Буде створено механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
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03.04.2022 21:51
+11
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
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03.04.2022 21:56
+8
Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
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03.04.2022 21:55
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Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
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03.04.2022 21:51 Відповісти
Такой геноцид будет и на захваченных Запорожской и Херсонских областях которые освобождать и не думают. Просто отчаяние у людей на оккупированных территориях, которые видят что их освобождать будут совсем не скоро илибудут ли вообще
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03.04.2022 21:54 Відповісти
Догадываюсь что пока не с чем освободить. Просто посылать людей на танки и артилерию не мудро. Такое только орки делает.
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Зате за місяць до війни, уся зе кагала приперлась в Олешківські піски на "учєнія". Усі такі красиві, усі такі міцні, сильні. Постріляли, пошуміли, запевнили, що кордон надійно закритий. А як двинулась орда, так і драпу дали усі до одного.
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03.04.2022 22:00 Відповісти
иди в состав ВСУ, не надо рассказывать с удобного дивана
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03.04.2022 22:31 Відповісти
Ти у ВСУ?
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03.04.2022 22:59 Відповісти
а ты на Ростове-на-Дону?
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04.04.2022 21:33 Відповісти
Ні, мені кардинально подобаються такі відповіді. Це коли ***** послати якось не пристойно, а в ВСУ відправити по інтернету в самий раз.
Ви ж навіть не знаєте, що за користувач пише, який в нього соціальний статус, як він зараз живе, де живе, чим займається в даний момент і подальше.
Вам тільки б ********* - іди в ВСУ, ***** діван просиджувати. То вже краще пошліть *****. Бо в ВСУ, що б Ви знали, деякі люди будуть просто тягарем, як і в ТРо, як і в Нац гвардії. А ось робити щось для наближення перемоги в тилу, в прифронтовій зоні, під розривами калібрів, смерчі, градів... Ремонтувати техніку ВСУ, постачати хлопцям усе необхідне то для Вас так собі, саме впаде.
Я до речі, що б Вам було вкорячене в макітру, з Миколаєва і мешкаю в акурат під військовим аеродромом.
Так що наступного разу, можете мене сміливо слати *****, бо ВСУ зі мною поруч, к і я біля них..
А свої переконання я не покину, бо вони в мене правильні і останнім часом ох не аби як справджуються, усі до останнього.
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04.04.2022 07:17 Відповісти
ты хоть осознаешь, что ты написал? Понятное дело, что это вранье, но местоположение твое из-за переписки доступно, не важно с компьютера или с телефона. Представь ты это написал, что то на спутнике у т**я интересное есть где ты, верней долб...**** хватает, что бы принять решение нанести ракетный удар. И ты с**я можешь погубить и других людей. Из-за таких ****..нов как ты куча людей погибла, а т**е даже не дойдёт, если по т**е **. Далб..**
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04.04.2022 21:22 Відповісти
Страшні не дурники при владі, страшні упороті, котрі не розуміють, що при владі дурники.
Я тобі не тикаю і не ображаю, чи ти тільки но цього і бажаєш?
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05.04.2022 20:26 Відповісти
Та ще й дали команду розмінувати мінні поля на перешийку.
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03.04.2022 22:41 Відповісти
Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
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03.04.2022 21:55 Відповісти
Да тут ватників хватає, думають їх менуло а остальних бох покарав.
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03.04.2022 21:59 Відповісти
русня это выродки!!!!!!!
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Петро Порошенко, Video

39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Оо я думаю там такі ж або навіть куди страшніші злочини по масштабах. Особливо Маріуполь, Енергодар, Херсон, Бердянськ ітд.
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03.04.2022 21:57 Відповісти
https://www.currenttime.tv/a/31752627.html?fbclid=IwAR2mziSWXo4njin2R1ZeX1qnUi4dWma2C0UEXWKhaDE_iND44D31YD_jtdA
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03.04.2022 22:07 Відповісти
посмотри на дату публикации.
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03.04.2022 22:08 Відповісти
Я знаю, тому і говорю що там катастрофа. Шольц хоча б губи повитирав би після х.я пуйла.
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03.04.2022 22:21 Відповісти
Толкутся на месте. Восток и Юг отданы на растерзание козломордымНи каких действий по освобождению от кацапов этих регионов
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03.04.2022 21:59 Відповісти
Всі чекають на тебе. Бери автомата і приєднуйся до ЗСУ. Ти видно бойова людина. Кидай свій гаджет і інтернет і берися за зброю. Звільнеш Південь і Схід від козломордих і отримаєш славу та почесті.
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03.04.2022 22:27 Відповісти
А ти вже приєднався до ВСУ?
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03.04.2022 23:00 Відповісти
Гниды, мрази!!!!!!!! Фашистские выродки!!! Кацапы ********!!!!

Еще фото из Бучи.
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03.04.2022 22:01 Відповісти
Я не вижу слов, что переговоры с нацистами неможливы!
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03.04.2022 22:02 Відповісти
Ну та к ж, це ЗЕ! Він в очі заглядав до недавно…
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03.04.2022 22:11 Відповісти
В Германии один военный эксперт (он расследует военные преступления) сказал, то то ЧТО(!!!) кацапы сделали в Буче они уже делали в Чечне (вторая Чеченская война). Там они тоже убивали цивилистов/насиловали/мародерели…….и делали кацапы ЭТО из-за бессилия=>своих целей не достигли/не так «гладко» прошло как «планировали»…….

Ублюдки конченные!…..😡
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03.04.2022 22:03 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових. Джерело: https://censor.net/ua/n3331074


НУ І НАЩО ТОДІ З НИМИ ПРО МИР ДОМОВЛЯТИСЬ І ПРО ВІДМОВУ ВІД НАТО ?
НАТО ТО І Є СТРИМУВАЧ АГРЕСІЙ КРЕМЛЯ. ТЯГНУТИ ПЕРЕМОВИНИ ТО ОДНЕ,

А ОСЬ НА ПОВНОМУ СУРЬЙОІ КАПІТУЛЮВАТИ ЦЕ ВЖЕ МАРАЗМ.
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03.04.2022 22:08 Відповісти
100%
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Ви уявляєте що ми побачимо після звільнення Маріуполя? Мені навіть думати про це страшно.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Вони вводять команди зачистки які день і ніч збирають й спалюють трупи т сліди злочинів, там де рашисти закріпляться доказів не залишиться, люди будуть значитися зниклими безвісти.
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03.04.2022 22:44 Відповісти
Якщо цей Президент не підпише із сатаною, заглядаючи йому у вічі, угоду про відмову від переслідування за злочини проти людяності...
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03.04.2022 22:24 Відповісти
...То що буде? Тепер вже не 73%, а більше 80% захлинаються в любові до нього, не диивлячись на Маріпіль, на розмінування кордону с Кримом, На 0 грн на ПВО і оборону за 2 роки, на Буковель перед війною..Що йому буде? - аплодуватимуть, забувши про Бучу і Ірпень. За пів року кордони укрепіти. озбооїтии армію-? ні, у нас велике будівництво...
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03.04.2022 22:43 Відповісти
Коли я чую, або читаю згадування про 73% - я бачу в авторі цього згадування ТУПОГО ПОРОХОБОТА-ІДОЛОПОКЛОННИКА, який ЗНЕВАЖАЄ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД за те, що він обрав у 2014 році не вподобаного цим ідолопоклонником ідола!
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03.04.2022 22:56 Відповісти
73% тих, хто приняв участь в голосуванні- то НЕ український народ, а в більшості малороси, російськомовні " какая разніца". Але маю надію, що жахівійни дадуть можливістьїм золрозуміти, що " разница" маєзначення - ПВО, чи отукати в 40% на бідівництводоріг.І ти зрозумієш, якщо, звісно заразне в буковелі чи Берегово від мобілізації ховаєшся.
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03.04.2022 23:03 Відповісти
Якщо писатимеш без помилок - може тебе й зрозуміють!... Граматика як у першого ЗЕбільного міністра освіти...
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03.04.2022 23:15 Відповісти
ні,він прагматик,а не зелений остолоп,як ти.
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04.04.2022 14:51 Відповісти
Прагматичними намірами викладена дорога в пекло...
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04.04.2022 18:23 Відповісти
Толку тієї ради безпеки.Вилізе смердючий кацап насере своє вето і все.
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03.04.2022 22:40 Відповісти
Спосіб оприлюднити,привернути якнайбільшу увагу до серйозності вчинених злочинів, заявити про осуд, необхідність притягнення до відповідальності злочинців. Це ж не скотину порізали щоб відмовлятися від всіх використання доступних для цього можливостей.
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04.04.2022 01:15 Відповісти
 
 