Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази", - наголосив президент.
За словами Зеленського, всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.
Також воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.
Будь ласка, зачекайте...
Ви ж навіть не знаєте, що за користувач пише, який в нього соціальний статус, як він зараз живе, де живе, чим займається в даний момент і подальше.
Вам тільки б ********* - іди в ВСУ, ***** діван просиджувати. То вже краще пошліть *****. Бо в ВСУ, що б Ви знали, деякі люди будуть просто тягарем, як і в ТРо, як і в Нац гвардії. А ось робити щось для наближення перемоги в тилу, в прифронтовій зоні, під розривами калібрів, смерчі, градів... Ремонтувати техніку ВСУ, постачати хлопцям усе необхідне то для Вас так собі, саме впаде.
Я до речі, що б Вам було вкорячене в макітру, з Миколаєва і мешкаю в акурат під військовим аеродромом.
Так що наступного разу, можете мене сміливо слати *****, бо ВСУ зі мною поруч, к і я біля них..
А свої переконання я не покину, бо вони в мене правильні і останнім часом ох не аби як справджуються, усі до останнього.
Я тобі не тикаю і не ображаю, чи ти тільки но цього і бажаєш?
39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
Еще фото из Бучи.
Ублюдки конченные!…..😡
НУ І НАЩО ТОДІ З НИМИ ПРО МИР ДОМОВЛЯТИСЬ І ПРО ВІДМОВУ ВІД НАТО ?
НАТО ТО І Є СТРИМУВАЧ АГРЕСІЙ КРЕМЛЯ. ТЯГНУТИ ПЕРЕМОВИНИ ТО ОДНЕ,
А ОСЬ НА ПОВНОМУ СУРЬЙОІ КАПІТУЛЮВАТИ ЦЕ ВЖЕ МАРАЗМ.