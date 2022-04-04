Буде створено механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території України, - Зеленський

В Україні буде створено спеціальний механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території нашої країни.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", - сказав глава держави.

За його словами, МЗС, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

"Закликаю всіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це.

Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі.

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний", - підсумував Зеленський.

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