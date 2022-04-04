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Буде створено механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупант

В Україні буде створено спеціальний механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території нашої країни.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів на території нашої держави. Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", - сказав глава держави.

За його словами,  МЗС, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Служба безпеки, розвідка та інші структури згідно зі своєю компетенцією повинні спрямувати всі зусилля на те, щоб механізм запрацював негайно.

"Закликаю всіх наших громадян та друзів України у світі, які можуть долучитися до цієї роботи й допомогти встановленню справедливості, зробити це.

Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різні часи. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі.

Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну Книгу катів, буде знайдений і покараний", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Зеленський - матерям російських військових: Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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03.04.2022 21:43
+7
Международный это типа ООН. Самый лучший суд это ЗСУ.
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03.04.2022 21:47
+7
******** нация! Нормальных слов нет!
Просто конченные дебилы, стадо варваров!
Рфия должна быть уничтожена.
Сотни лет ненависти и презрения к кацапским ублюдкам!
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03.04.2022 21:50
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03.04.2022 21:43 Відповісти
Ну то так. Ще Черчилль казав про вибір між ганьбою та війною... Але в нього це все діло коротше виражено.
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03.04.2022 22:52 Відповісти
буде...буде створено механізм...
думаю на український механізм рашка навіть уваги не зверне...
треба міжнародний... і він є... та треба подавати позови найкращим юристам і спеціалістам саме по військовим злочинам.... а не шоуменам...
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03.04.2022 21:44 Відповісти
Международный это типа ООН. Самый лучший суд это ЗСУ.
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03.04.2022 21:47 Відповісти
100%
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03.04.2022 21:50 Відповісти
есть такой механизм - называется ВСУ, работает безотказно, если нет предателей в МО и ОП
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03.04.2022 21:47 Відповісти
как жеж этого чмошника из бункера выудить...
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03.04.2022 21:52 Відповісти
а смысл? ты понимаешь что там есть ПАТРУШЕВ, а он еще хуже путлера... ТАМ НАЦИЯ 99.9% агресивный мусор, мы их должны уничтожить, путлер всего лишь *актёр*
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03.04.2022 22:00 Відповісти
Вы недооцениваете "культ личности".... сцарь на сруси всегда был божьим помазанником, полубогом, вершителем судеб, хазяином и отцом родным...
именно ***** должен первым висеть на киевском каштане...
ибо именно оно своим придурашным маниакальным бзиком дало команду остальным головорезам...
чем меньше прыщ тем больнее зараза...
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03.04.2022 22:13 Відповісти
Що ще треба створювати, коли все вже є? Називається - Кримінально-процесуальний кодекс. Згідно нього давно мало б бути зареєстрованим кримінальне провадження за фактом геноциду. Ще краще і дієвіше - відносно путіна. І це провадження має розслідуватися, щоб зібрані докази не були втрачені через відсутність процесуальної чистоти та не були визнані неналежними та недопустимими. Тим більше - фашисти вже почали заперечувати й видумувати на своє виправдання. Не втратьте, як проср@ли можливість покарання винних у злочинах на Майдані!
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03.04.2022 21:58 Відповісти
Я коли знайомлюся із заявами ЗЕ, та його коллоквіума, так і підмиває запитати: "Що за ху-ту ти несеш, чувак?!!! На якій планеті живеш і з якого дуба гепнувся?!!!"
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03.04.2022 21:49 Відповісти
+1500.
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03.04.2022 21:52 Відповісти
йому написали -- він прочитав, що Ви з нього хочете?
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03.04.2022 21:54 Відповісти
ось тут Чекалкін гарно розказує про наші справи https://youtu.be/O2alH8tH3h0
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03.04.2022 21:58 Відповісти
схоже, Єрмак підсипає сильнодіючих.
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03.04.2022 22:25 Відповісти
Краще правосуддя це куля у лоба із зброї нашого Захисника! Смерть ворогам
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03.04.2022 21:49 Відповісти
******** нация! Нормальных слов нет!
Просто конченные дебилы, стадо варваров!
Рфия должна быть уничтожена.
Сотни лет ненависти и презрения к кацапским ублюдкам!
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03.04.2022 21:50 Відповісти
Да, идут дорогой сусанина, помашим им платочком. Желаю чоб все.
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Що ще треба створювати, коли все вже є. Називається - Кримінально-процесуальний кодекс. Згідно нього мало би вже бути зареєстрованим кримінальне провадження за фактом геноциду. Ще краще і дієвіше - відносно путіна. І це провадження має розслідуватися, щоб зібрані докази не були втрачені через відсутність процесуальної чистоти не були визнані неналежними та недопустимими
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03.04.2022 21:54 Відповісти
ой, та знаємо ми всі твої спроможності у правовій сфері. скандал на скандалі був у мирному житті, що ти зможеш зробити під час війни. якщо ти Єрмака навіть не можеш звільнити, а голова розвідки у тебе невідомо хто.
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03.04.2022 21:56 Відповісти
Яке правосуддя? Це найманці, це і раша визнає , для них правосуддя одне - смерть, згідно Конвенції
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03.04.2022 21:57 Відповісти
- 64 омсбр 35 армии Восточного военного округа,
- 5 отбр 36 армии Восточного ВО,
- 331 пдп 98 пдд,
- 137 пдп 106 пдд,
- 104 и 234 дшп 76 дшд,
- 14 и 45 обрспн,
- 63 опОН Росгвардии,
- 155 обрмп Тихокеанского флота.
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03.04.2022 22:14 Відповісти
Дуже прошу всіх - піднімайте статус Української армії! Не спускайтесь на рівень наших усіляких телеведучоекспердів, яким впадло промовити - Збройні Сили України. Вони обмежуються лише одним - ЗСУ. Аж прикро. Не лінуйтеся повністтю писати - Збройні Сили України! Дякую.
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03.04.2022 22:12 Відповісти
В українське кривосуддя ніхто давно вже не вірить. А закордонному наша влада чинить перепони, про що сьогодні дав зрозуміти Шольц.
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03.04.2022 22:23 Відповісти
Вже нарозслідували розстріли на Майдані? - Уліки всі знищили. Схоже, що така діяльність продовжується. Доки ми не пересадим усі ці "елити" з їх людьми на посадах, нічого не змінеться.
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03.04.2022 22:29 Відповісти
А угоді, яку Арахамія з Чалим змастирили цей механізм передбачили ?
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03.04.2022 22:29 Відповісти
 
 