Зеленский посетил освобожденную Бучу. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу Киевской области, где обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.
Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.
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4 апреля в 15:07
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Резня в Буче. Разве Россия сделала что-то новое?
Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.
Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.
Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!
Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?
Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?
В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?
«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.
Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!
Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!
Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.
Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!
И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?
Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!
Разве не вы приглашали эту кровавую мразь к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!
Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.
Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.
Вы пособники и трусы, господа…!
Кавказ-Центр
хоч би раз почути слова-до перемоги..так ні..блазні херові.
ЗЕЛЕНСКОМУ НАДО ВЫСТУПИТЬ . Бо раша готовиться врать и выворачиваться
З понеділка - дивись, скільки їх навалило... Нова інструкція?
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!
А, пригадую, зазначалось, що "до оборони" записали всі силові органи, аж до прокуратури з ДБР.
В других странах, критика правительства во время войны означает помощь врагу. Я не говорю что это правильно но вдумайтесь насколько разговоры о плохом главнокомандующем помогает врагу. И я понимаю что они это начали первыми когда огрызнулись на Порошенко за закрипление стремелиня Украины в НАТО не понимая что это для Мордора был только предлог.
Короче, разберитесь после войны. Во время войны -- президент Украины -- ваш президент.
Послушайте как оно живьем с журналистами разговаривает - это капец
могут склонить подписать мир любой ценой
если уж при "минске" была всего 1 встреча с плешивым фюррером после которой те постоянно морозились "нет смысла встреч, т.к. нет повода для обсуждения"
то тут тем более не будет
они привыкли разговаривать языком ультиматумов
идти на уступки они не привыкли
что за скрепные мемы "царь хороший - бояре плохие!"
потому что иначе выходит картина еще хуже для зеленского
но т.к. он артист, то на царя он не претендует, а вот марионеткой быть
и в красивой роли побыть решился
пыточные они везде наделать могут
Кому интересно - можете погуглить язык жестов, что означает эта поза - "нежелание участвовать в разговоре или общем деле"!
И сразу подх*йловники повылазили с критикой, что "пиарится"... ДА! Пусть пиарится, если тупым другой термин в моСК не приходит! Да как хотите назовите, но народ должен его видеть, иначе вы же, ТВАРИ, будете так же громко кричать, подпевая рашистским СМИ, что "Зеленский давно за границей"!
-Последнее обследование показало, в данной голове жизненно важных органов нет!