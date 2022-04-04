Зеленский посетил освобожденную Бучу. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу Киевской области, где обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.









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Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.





На вопрос корреспондента ВВС, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, президент ответил: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

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