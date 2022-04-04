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Новости ФоторепортажВойна в Украине
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Зеленский (16612) Буча (419)

Зеленский посетил освобожденную Бучу. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу Киевской области, где обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.

Зеленский посетил освобожденную Бучу 02
Зеленский посетил освобожденную Бучу 03
Зеленский посетил освобожденную Бучу 04
Зеленский посетил освобожденную Бучу 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следы пыток, тела со связанными руками и попытки скрыть преступления: зверства россиян в Буче. ФОТОрепортаж 18+

Зеленский посетил освобожденную Бучу 06

Зеленский заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Зеленский посетил освобожденную Бучу 07
Зеленский посетил освобожденную Бучу 08

На вопрос корреспондента ВВС, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, президент ответил: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Смотрите также: Первые признаки братской могилы в Буче появились еще 10 марта. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Зеленский посетил освобожденную Бучу 09
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Топ комментарии
+60
Ракетна програма. якою займався Турчинов, озброєння армії це не підготовка до опору рашистам?
Асфальтна програма наступника була доречнішою?
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04.04.2022 16:33
+59
"На питання кореспондента ВВС, чи вважає він усе ще можливим обговорювати мир з Росією, президент відповів: "Так, тому що Україна має набути миру. Ми в Європі XXI століття."

Джерело: https://censor.net/ua/n3331268

Ми в 21 столітті, а рашисти із своїми нелюдськими злочинами в якому?
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04.04.2022 16:17
+48
Новий месидж від влади: мовчали і не готувалися, щоб паніки не було.
Паніки, блд. Дайте Нобелівську премію миру. Краще дві. Ще одну новоявленому підполковнику Арестовичу. А краще три. Генералу Єрмаку ще.
Американське топове видання "Wall Street Journal" повідомило сенсаційну новину. Ще у середині січня 2022 р. Володимира Зеленського було попереджено на найвищому рівні про агресію Росії, з відкриттям детальних планів нападу. Зробила це особа не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленського приїхав особисто (!!!) директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бьорнс.
Тут треба зупинитися детально. Вільям Бьорнс за основним своїм фахом не розвідник. Він дипломат з багаторічним стажем. Білл Бьорнс був дотичний до операції "Буря в пустелі", до процесів розпаду Югославії і серії баканаський війн. У 2005-2008 рр. Білл Бьорнс був послом США у Росії.
Така людина попередженнями не розкидається і дуже гарно знає їм ціну. Одного факту, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особисто директор ЦРУ, достатьно аби збагнути - жарти в сторону.
Що мала тоді робити українське керівництво? Я наведу один факт. у Фінляндії в 1939 р. коли вирогідність загрози нападу стала високою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Наслення на добровольній основі, під керівництвом військових інженерів і спільно з армійськими саперами кілька місяців рило траншеї, будувало ДЗОТи, обладнувало артилерійські та мінометні позиції, робило завали на дорогах, тощо й тощо. У цю мережу укрплень були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявіть собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгненння на рубежі ріки Тетерів, наприклад. Що тоді було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубежі Тетерів, саме там йому завдали б відчутних втрат і примусили б до відступу. Але цього не сталося. Тому ворога довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучі, Ірпені, Гостомелі, тощо.
Що робив президент Зеленський, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову з Зленським мав "у середниі січня", тобто між 10 і 20 січня. А 19 січня Зеленський виступи зі своєю знаменитою промовою.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорізький міст. За рік - збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо". Наскільки справдилися плани Зеленського вам розповість кожен мешканець Бучі та Ірпеня.
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворога довелося зупиняти у міській забудові замість зазделегідь укріплених позицій. Тоді Зеленський звинуватив у втратах серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили мільярди їхніх власних доларів аби закрити небо над Україною. Знаєте, після всього що вичудив керівник держави обраний 73% українців, я дивуюся що країни НАТО взагалі нам допомагають. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія і Франція у 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публікації. Я от просто нагадаю, що WSJ - це те саме видання яке повідомило що Зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Після того Абрамович почав кружляти навколо переговорів створюючи імітацію бурної діяльності, хоча у Заходу щодо його долі участі існують дуже великі сумніви.
Ще тоді з'явилася інформація, що WSJ інформацію про Абрамовича злив сам Білий дім, аби нагадати нашому ОПУ де їхнє справжнє місце. Інформацію про те, що діректор ЦРУ попереджав Зеленського видання здобути могло з єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - це не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленського попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запитань.
У першу чергу - людям які втратили все.
Світлана Ліщинська ©
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04.04.2022 16:24
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і не кажи. А ще Джввеліни, Стінгери і НЛАВи на складах перераховував, бо судячи з повідомлень, наприклад про Харків, це озброєння попало у війська на 5й-6й день війни. Може кудись і раніше, але те що його притримали це факт. Массові безкарні атаки вертольотів на початку теж підтверджують, що Стінгери не були розподілені завчасно
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04.04.2022 17:54 Ответить
Припёрся пиариться на пострадавшых людях, другой причины посещения Бучи трудно найти. Гуманитарку раздать могли бы и местные власти.
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04.04.2022 16:53 Ответить
Сергей Середа, ты знатный рашистский выродок, можешь не стараться, от тебя за версту воняет!
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04.04.2022 19:37 Ответить
Резня в Буче. Разве Россия сделала, что-то новое?

4 апреля в 15:07
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Резня в Буче. Разве Россия сделала что-то новое?

Сегодня весь Запад клокочет в дружном негодовании. Заголовки статей и заявления политиков буквально вопиют всеобщим возмущением дикой резне, учиненной Россией в городке Буча в Киевской области Украины.

Речь идет о нескольких сотнях убитых и замученных мирных жителей. Называется цифра в 480 жертв этой бойни.

Читая заголовки статей и слушая гневные сентенции западных политиков, хочется их всех спросить - А разве Россия сделала в Буче, в Мариуполе в других городах и селах Украины, что-то новое чего она не делала раньше?!

Разве вы не были свидетелями чудовищных, инфернальных русских преступлений на протяжении последних 30 лет, которые Россия совершала в режиме онлайн на глазах всего мира сначала в Чечне, а затем в Сирии?

Что изменилась в вашем восприятии, что подвигло вас к таким бурным эмоциям?

В чём разница? Или все дело в том, что кровь стала литься у вашего порога, а не в горах Кавказа?

«Сегодня есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления России», - заявляют государственные мужи Европы и США.

Но позвольте, разве убийство 260 тысяч мирных жителей в Чечне в т.ч. 42 тысяч детей из 1,3 млн. населения (т.е. 20% народа) не было для вас уликой?!

Вы только вдумайтесь в эти цифры - 260 тысяч, среди которых 42 тысячи чеченских детей от 0 до 11 лет!!!

Сегодня мир бурлит из-за убийства 130 украинских детей. Пишут, что 480 безвинно убитых украинце в Буче это геноцид.

Но разве убийство 20% населения Чечни не было геноцидом? Если мерить мерками населения Украины это 9 млн. человек!!!

И разве не вы (Запад) привели к новой резне в Украине, закрыв глаза на резню в Чечне? И более того, оплатив эту резню миллиардами долларов и евро, разного рода кредитами, траншами и инвестициями?

Разве не вы взращивали все эти годы кровавую мразь по имени Путин, ручкались с ним на саммитах и посиделках, улыбались и лобызались, хлопали его речам, в то время как эта тварь убивала десятками тысяч мирных жителей в Чечне?!

Разве не вы приглашали эту кровавую мразь к себе в гости, в то время как он превращал Грозный и Алеппо в груду развалин, вбивая в бетон детей, женщин, больных, стариков, снося с лица земли больницы, роддома, базары, мечети, школы?!

Вы пособники и соучастники того, что сейчас происходит в Украине. Вы несете прямую ответственность за эту войну, в т.ч. за резню в Буче.

Вы и сейчас занимаетесь пособничеством кремлевской банде, отказывая Украине в поставках нужного ей вооружения, хотя Украина защищает вас и вашу сытую жизнь, умываясь в крови.

Вы пособники и трусы, господа…!

Кавказ-Центр
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04.04.2022 16:55 Ответить
Змінюються роки та назви країн а діяння рашистських монстрів незмінні
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04.04.2022 17:02 Ответить
за Бучею може їдь в Маріуполь?тільки зараз..не після.не чекай поки звільнять..переговорник..достав уже всих им загляданням в очі.
хоч би раз почути слова-до перемоги..так ні..блазні херові.
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04.04.2022 17:04 Ответить
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04.04.2022 17:05 Ответить
як мінімум треба з Маріуполя починати, мабуть ...
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04.04.2022 18:11 Ответить
напялило броніка...треба було відслужити в армії.а не зараз блазнювати в ньому.серед кучі охорони..як ви вже достали народ своїм піарством
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04.04.2022 17:06 Ответить
‼️‼️Ночью в ООН РАДБЕЗ ПО ГЕНОЦИДУ В БУЧЕ
ЗЕЛЕНСКОМУ НАДО ВЫСТУПИТЬ . Бо раша готовиться врать и выворачиваться
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04.04.2022 17:07 Ответить
Що цікаво: на вихідних подлякова ботоферма залазила на гілки лише з Порохом; гілки з Зе - ігнорила.
З понеділка - дивись, скільки їх навалило... Нова інструкція?
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04.04.2022 17:07 Ответить
під пильним оком зе у 2021році:
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!
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04.04.2022 17:17 Ответить
ні, ці 128млрд - не на оборону. Якщо взагалі були освоєні. Виділити то їх стрічкою в бюджетному розписі - то таки записали... Але через провали Держоборонзамовлення саме через недофінансування - Тарана на Резнікова поміняли...
А, пригадую, зазначалось, що "до оборони" записали всі силові органи, аж до прокуратури з ДБР.
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04.04.2022 17:28 Ответить
Кому же ушли миллиарды долларов Путина для подрыва обороноспособности Украины? Есть варианты? Ермак? Арахамия? Подоляк? А может Арестович из получил? Скоро узнаем.
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04.04.2022 17:20 Ответить
кожному з них
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04.04.2022 18:13 Ответить
Отстанте он него. Сейчас он делает свою работу, то что нужно. Не збежал и сейчас он есть лицо Украины. Потом после войны разберетесь. Сейчас Украине необходимо единство. Но если начнется искание зрад -- Украина может очень проиграть.
В других странах, критика правительства во время войны означает помощь врагу. Я не говорю что это правильно но вдумайтесь насколько разговоры о плохом главнокомандующем помогает врагу. И я понимаю что они это начали первыми когда огрызнулись на Порошенко за закрипление стремелиня Украины в НАТО не понимая что это для Мордора был только предлог.
Короче, разберитесь после войны. Во время войны -- президент Украины -- ваш президент.
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04.04.2022 17:21 Ответить
так война с 14 года...уже поменяли. 3года назад.полегшало?
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04.04.2022 17:43 Ответить
Не украинцы, а срусские дегенераты тут гадят на президента Украины.
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04.04.2022 18:04 Ответить
Если мы позволим ему подписать то что насогласовывали арахамии, то потом разбираться будет поздно.
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04.04.2022 18:04 Ответить
Украина едина как ни когда! Только при чем тут чтец чужих текстов по телесуфлеру?

Послушайте как оно живьем с журналистами разговаривает - это капец
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04.04.2022 18:18 Ответить
Правильно говоришь дружище.
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04.04.2022 18:20 Ответить
дело в том что у него очень "нехорошее" окружение
могут склонить подписать мир любой ценой

если уж при "минске" была всего 1 встреча с плешивым фюррером после которой те постоянно морозились "нет смысла встреч, т.к. нет повода для обсуждения"

то тут тем более не будет
они привыкли разговаривать языком ультиматумов
идти на уступки они не привыкли
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04.04.2022 18:25 Ответить
а кто это "нехорошее" окружение по вашему ему подобрал?

что за скрепные мемы "царь хороший - бояре плохие!"
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04.04.2022 18:50 Ответить
ну это самая безобидная версия
потому что иначе выходит картина еще хуже для зеленского
но т.к. он артист, то на царя он не претендует, а вот марионеткой быть
и в красивой роли побыть решился
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06.04.2022 00:18 Ответить
Як йому там в очі ніхто не плюнув за все що стало можливим внаслідок його тупості і недбальства.
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04.04.2022 17:24 Ответить
ТО ЧТО ЗЕЛЯ ПРОСРАЛ ОБОРОНКУ -ФАКТ! ДО САМОГО НАЧАЛА ВОЙНЫ НИ ОН НИ ЗЕЛЁНАЯ ПЛЕСЕНЬ ИЗ СЛУГ НЕ ДОВАЛИ ДЕНЬГИ ОТ БОЛЬШОГО КРАДИВНИТСТВА НА АРМИЮ ! А ЗА ЭТО ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ !
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04.04.2022 17:27 Ответить
Без "смотрящого" єрмака - нікуди.
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04.04.2022 18:02 Ответить
Ці всі смерті через нас українців тому що йдем на вибори і не думаєм що робим.І в результаті маєм політиків у владі ,гвалтівників корабелів і сосен, циркачів ,злодіїв
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04.04.2022 18:04 Ответить
Ну по-перше Зеля гамно, це не обговорюється. А по-друге, вести з росією переговори про мир, звісно, потрібно, але ключовим в цьому питанні є одне - на яких умовах? Якщо на умовах виплати репарацій, на умовах засудження російською держдумою скоєних росією військових злочинів в Україні, так, про це говорити можна і доцільно.
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04.04.2022 18:06 Ответить
Я в ЗСУ. А ти??
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04.04.2022 18:14 Ответить
Воно зебот недорозвинений 🙁
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04.04.2022 18:17 Ответить
Ти ідіот і місце твоє на смітнику так як не зрозуміло , до чого тут порохоботи ?

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04.04.2022 18:14 Ответить
Ты специально сегодня зарегистировался здесь на сайте чтобы нам сообщить о своих половых предпочтениях?
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04.04.2022 18:21 Ответить
"йдіт на фронт" - шоб не мешать твоей зеленой шобле ******* бабло и подписывать капитуляции?
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04.04.2022 18:22 Ответить
а в ирпене и других поселках дела я думаю не лучше
пыточные они везде наделать могут
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04.04.2022 18:14 Ответить
Руки в карманах постоянно, тьфу! Пацанчик на раёне

Кому интересно - можете погуглить язык жестов, что означает эта поза - "нежелание участвовать в разговоре или общем деле"!
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04.04.2022 18:52 Ответить
Вот это президент, а не трусливое Х*ЙЛО в бункере за 30 метровым столом!

И сразу подх*йловники повылазили с критикой, что "пиарится"... ДА! Пусть пиарится, если тупым другой термин в моСК не приходит! Да как хотите назовите, но народ должен его видеть, иначе вы же, ТВАРИ, будете так же громко кричать, подпевая рашистским СМИ, что "Зеленский давно за границей"!
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04.04.2022 19:33 Ответить
... не прошло и сорока дней...
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04.04.2022 19:38 Ответить
Зеле трупы и захоронения невинных показали? Шоб видел, кому собирается заглянуть в "мирный глаз". Шоб понял наконец-то на что обрекает украинцев своим желанием подписать стамбульскую бумажку
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04.04.2022 20:46 Ответить
-Так, не понял! Почему нелох без каски?!
-Последнее обследование показало, в данной голове жизненно важных органов нет!
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04.04.2022 22:46 Ответить
На других ресурсах читаю, " Президент Украины создал комисию по вырабитки гарантий безопасткости Украины на переговорах...." членом комисии и Чалый....это пиз..ц
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04.04.2022 23:12 Ответить
правильно.
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05.04.2022 04:12 Ответить
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