Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян
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Міністр юстиції Франції Еріка Дюпон-Моретті пообіцяв Україні допомогти зі збором необхідних доказів злочинів росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр юстиціі Франції написав у своєму Twitter акаунті.
" Я щойно запропонував своєму українському колегі та Генеральному прокурору України Франції оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має відбуватися", - йдеться у твіті французьського урядовця.
Топ коментарі
+3 Bastian - Bastian
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+3 Dementeev John
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+2 Oleksandr Onys
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Германии. Что-то часто перезванивается с Путиным, видно выборы
на носу и деньги надо. В Европе -всё продаётся, и все продаются.