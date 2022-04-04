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Франція допомагатиме Україні збирати докази воєнних злочинів росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дюпон

Міністр юстиції Франції Еріка Дюпон-Моретті пообіцяв Україні допомогти зі збором необхідних доказів злочинів росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр юстиціі Франції написав у своєму Twitter акаунті.

" Я щойно запропонував своєму українському колегі та Генеральному прокурору України Франції оперативну підтримку у розслідуванні військових злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має відбуватися", - йдеться у твіті французьського урядовця.

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Топ коментарі
+3
дайте оружие жабоеды, а доказы сами соберем, халявщики....
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04.04.2022 22:29
+3
Не нужно подпускать их к уликам. Они только могут навредить. Что то скрыть, уничтожить, "потерять". Макарон не зря путину звонит частенько. Французы испоритились еще во время второй мировой. Это уже не те люди с истории.
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04.04.2022 22:34
+2
Швидше б ви ворушилися, можна б було зробити так, щоб цих злочинів взагалі не сталося
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04.04.2022 22:32
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дайте оружие жабоеды, а доказы сами соберем, халявщики....
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04.04.2022 22:29 Відповісти
Так сам напад це і є воєний злочин. Чим відрізняються страждання після бомбардувань у Миколаєві, від розстрілів з у Бучі?
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Швидше б ви ворушилися, можна б було зробити так, щоб цих злочинів взагалі не сталося
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04.04.2022 22:32 Відповісти
Не нужно подпускать их к уликам. Они только могут навредить. Что то скрыть, уничтожить, "потерять". Макарон не зря путину звонит частенько. Французы испоритились еще во время второй мировой. Это уже не те люди с истории.
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04.04.2022 22:34 Відповісти
тільки не франція!
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04.04.2022 22:39 Відповісти
Грузию похоронил Саркози, а Украину -- Макрон, с помощью
Германии. Что-то часто перезванивается с Путиным, видно выборы
на носу и деньги надо. В Европе -всё продаётся, и все продаются.
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04.04.2022 22:44 Відповісти
збирати докази... а не збирати злочинців (я написав - збирати??? а хотів же сказть - вбивати!)
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04.04.2022 22:46 Відповісти
французи є прорашистськими агентами як в ЄС так і в НАТО.Посилати їх за рашистським коритом інакше вони допомагатимуть приховувати злочини рашиста.
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04.04.2022 22:47 Відповісти
Звучит как будем стараться не выйти на себя в этой помощи для кацапов
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04.04.2022 22:49 Відповісти
*****, ви б краще металобрухт по країні позбирати допомогли -- було б більше користі...
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04.04.2022 23:17 Відповісти
У нас своїх безробітних прокурорів вистарчає
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04.04.2022 23:25 Відповісти
Ни Францию ни Германию нельзя подпускать к доказательствам...
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05.04.2022 00:14 Відповісти
Хто б сумнівався. На більше Франція не здатна.
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05.04.2022 00:20 Відповісти
 
 