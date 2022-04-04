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Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Втрати армії РФ внаслідок вторгнення в Україну зіставні з розмірами деяких армій інших країн.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн 01

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2022 року оцінюються у 18 300 осіб. Для порівняння, армія Ірландії налічує 12,7 тис. осіб, Словаччини - 13 тис., Словенії - 14 тис, Кіпру - 16 тис., Киргизстану - 22 тис., Грузії - 25 тис. осіб.

З початку вторгнення Росія втратила в Україні 647 танків. Для порівняння, у Великої Британії - 227 танків, Італії - 200 танків, у Казахстану - 310, Іспанії - 327, Франції - 406, Білорусі - 601, у Польщі - 880 танків.

Також ЗСУ збили 147 бойових літаків російських окупантів. Для порівняння: у Білорусі налічується 105 бойових літаків, у Польщі - 112, у Казахстану - 120, у Великої Британії - 142, в Іспанії - 150, Італії - 200, у Франції - 266.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Подивився на кількість військових в армії Ірландії і посміявся. Декілька днів тому, абізянія розказував, що Ірландія може стати нашим гарантом безпеки. Ще раз, цей чорноротий абхаз на повному серйозі вважає, що країна з армією у 12 тис може нам допомогти при агресії кацапської армії з чисельністю понад 200 тис! А ще сєкта свідків73% обіжається, коли я називаю їх слуг - довпойопами.
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04.04.2022 23:08
+11
Меня только терзают смутные сомненья, какие гарантии нам могут дать страны у которых армии намного меньше чем мы уничтожили у кацапов?
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04.04.2022 23:13
+7
гарантии озабоченности
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05.04.2022 00:02
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04.04.2022 22:52 Відповісти
Цн ми типу Британську армію вже знищили?
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04.04.2022 23:00 Відповісти
ІПСО
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04.04.2022 23:03 Відповісти
Слава Украине!

ЗЫ. Но у них, РФашистов, ещё много осталось...
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04.04.2022 23:01 Відповісти
Треба додати дані по армії Угорщини і показати Орбану.
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04.04.2022 23:06 Відповісти
Подивився на кількість військових в армії Ірландії і посміявся. Декілька днів тому, абізянія розказував, що Ірландія може стати нашим гарантом безпеки. Ще раз, цей чорноротий абхаз на повному серйозі вважає, що країна з армією у 12 тис може нам допомогти при агресії кацапської армії з чисельністю понад 200 тис! А ще сєкта свідків73% обіжається, коли я називаю їх слуг - довпойопами.
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04.04.2022 23:08 Відповісти
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04.04.2022 23:49 Відповісти
"сєкта свідків73%" - клас!! 5 балів!
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05.04.2022 02:15 Відповісти
Меня только терзают смутные сомненья, какие гарантии нам могут дать страны у которых армии намного меньше чем мы уничтожили у кацапов?
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04.04.2022 23:13 Відповісти
гарантии озабоченности
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05.04.2022 00:02 Відповісти
Ще потрібно трішки помолоти і путіностан буде демілітаризований!
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04.04.2022 23:22 Відповісти
тут один особо опасный с порваным пердаком рвется в бой
смотреть
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05.04.2022 00:11 Відповісти
Звикли спокійно їсти бургер і пити пиво ці європейці... От їх би путлєр захопив за день своєю ордою! Тому Європа і сцить путлєра!
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04.04.2022 23:38 Відповісти
Зачем Испании танки? Пусть отдаст ВСУ
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05.04.2022 00:51 Відповісти
 
 