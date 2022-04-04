Втрати Росії у війні зіставні з розмірами армій деяких країн. ІНФОГРАФІКА

Втрати армії РФ внаслідок вторгнення в Україну зіставні з розмірами деяких армій інших країн.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати армії РФ станом на 4 квітня 2022 року оцінюються у 18 300 осіб. Для порівняння, армія Ірландії налічує 12,7 тис. осіб, Словаччини - 13 тис., Словенії - 14 тис, Кіпру - 16 тис., Киргизстану - 22 тис., Грузії - 25 тис. осіб.

З початку вторгнення Росія втратила в Україні 647 танків. Для порівняння, у Великої Британії - 227 танків, Італії - 200 танків, у Казахстану - 310, Іспанії - 327, Франції - 406, Білорусі - 601, у Польщі - 880 танків.

Також ЗСУ збили 147 бойових літаків російських окупантів. Для порівняння: у Білорусі налічується 105 бойових літаків, у Польщі - 112, у Казахстану - 120, у Великої Британії - 142, в Іспанії - 150, Італії - 200, у Франції - 266.