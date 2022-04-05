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Штати готують новий пакет поставок озброєння для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,польща

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу заявив, що до відправки в Україну готується нова партія озброєння. Його кількість, а також номенклатура поставок тримається в секреті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо, що додаткове постачання будуть доставлені в Україну осяжному майбутньому. Ми не завжди можемо анонсувати, що буде доставлено, але ми працюємо з високою швидкістю та ефективністю", - сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Красавчики! Спасибо Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам за помощь в борьбе за нашу свободу!
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05.04.2022 00:14
+12
Быстрее! Faster!
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05.04.2022 00:04
+12
Обстрелы с моря уже достали. Пора обстрелять обстреляторов.
Вода в море уже потеплела, спасутся, если захотят.
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05.04.2022 00:39
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давно пора сначала молча делать, потом что-то комментировать когда спросят

ху№ло давно так поступает
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05.04.2022 00:04 Відповісти
Быстрее! Faster!
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05.04.2022 00:04 Відповісти
Скорее вмего противокорабельные комплексы, возможно ударные беспилотники и беспилотники камикадзе. Навряд ли, но возможно крылатые ракеты и или ОТРК
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05.04.2022 00:04 Відповісти
з риторики ясно,що нічого потужнішого за Джавелін там не буде.І за це доземний уклін,але ...
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05.04.2022 00:05 Відповісти
Тогда чего скрывать?
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05.04.2022 00:10 Відповісти
Джавелины бы не скрывали
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05.04.2022 00:25 Відповісти
якщо тримають в секреті то можливо щось цікаве будеть
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05.04.2022 00:06 Відповісти
F-22. F-35. i THAAD, PAC-3 "Patriot"...
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05.04.2022 00:10 Відповісти
ага и звездные крейсеры
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05.04.2022 00:21 Відповісти
F-22 считается слишком дорогим для самих американцев.
Потому и появился F-35.
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05.04.2022 00:37 Відповісти
А-10
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05.04.2022 00:37 Відповісти
Хорошо бы противокорабельные ракеты как можно большего радиуса поражения. Пора уже всему российскому флоту хорошенько намять бока !
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05.04.2022 00:10 Відповісти
В нагрузку 99 шт броне Хамеров, всё равно в США эти Хамеры считаются устаревшими.
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05.04.2022 00:12 Відповісти
Красавчики! Спасибо Соединенным Штатам, Великобритании и другим странам за помощь в борьбе за нашу свободу!
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05.04.2022 00:14 Відповісти
А Германия зажала свои устаревшие бронетранспортеры.
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05.04.2022 00:16 Відповісти
Нехай застреляться. З того лайна,лише шкода
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05.04.2022 01:33 Відповісти
Тому,в вних ,й небуде нової зброї
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05.04.2022 01:36 Відповісти
Законсервированные.

Но врёт, что если передадут, то это ослабит НАТО. А там на всё НАТО водителя ещё поискать надо - где-то в Латвии или Литве деды 60-ти лет помнят эти БТРы.
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05.04.2022 01:37 Відповісти
Спасибі союзникам за допомогу Україні.
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05.04.2022 00:30 Відповісти
Обстрелы с моря уже достали. Пора обстрелять обстреляторов.
Вода в море уже потеплела, спасутся, если захотят.
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05.04.2022 00:39 Відповісти
Дякую
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05.04.2022 01:31 Відповісти
Почуваюся, як дитина напередодні свята Миколая.
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05.04.2022 01:34 Відповісти
А не задумувався, що може виявитись під подушкою обгортка від цукерки в результаті?
І Джавеліни - то добре, і Стінгери - також. Але то, як важко працюючій людині - легенький трав'яний сніданочок.
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05.04.2022 01:45 Відповісти
Фантик під подушкою? Серйозно? Співчуваю щодо батьків алкоголіків. ))
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05.04.2022 02:36 Відповісти
 
 