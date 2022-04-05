11 206 26
Штати готують новий пакет поставок озброєння для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу заявив, що до відправки в Україну готується нова партія озброєння. Його кількість, а також номенклатура поставок тримається в секреті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми очікуємо, що додаткове постачання будуть доставлені в Україну осяжному майбутньому. Ми не завжди можемо анонсувати, що буде доставлено, але ми працюємо з високою швидкістю та ефективністю", - сказав він.
Топ коментарі
+17 Михаил Гуру
показати весь коментар05.04.2022 00:14
+12 vlah
показати весь коментар05.04.2022 00:04
+12 Colt
показати весь коментар05.04.2022 00:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ху№ло давно так поступает
Потому и появился F-35.
Но врёт, что если передадут, то это ослабит НАТО. А там на всё НАТО водителя ещё поискать надо - где-то в Латвии или Литве деды 60-ти лет помнят эти БТРы.
Вода в море уже потеплела, спасутся, если захотят.
І Джавеліни - то добре, і Стінгери - також. Але то, як важко працюючій людині - легенький трав'яний сніданочок.