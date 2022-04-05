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Україна - одна з найзамінованіших країн у світі, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Територія України є однією з найзамінованіших країн в усьому світі.
Про це у Twitter повідомляє Офіс ООН з координації гуманітарних питань, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Ще до військового наступу понад 1,8 мільйона людей вісім років жили в оточенні мін", - йдеться в повідомленні.
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