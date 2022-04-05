УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 845 7
війна (56913) мінування (1159) ООН (2769)

Україна - одна з найзамінованіших країн у світі, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,мінування,міни

Територія України є однією з найзамінованіших країн в усьому світі.

Про це у Twitter повідомляє Офіс ООН з координації гуманітарних питань, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Ще до військового наступу понад 1,8 мільйона людей вісім років жили в оточенні мін", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія замінувала в Україні вже близько 80 тисяч квадратних кілометрів, - МЗС

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вы поняли насколько важна контора под названием ООН?
показати весь коментар
05.04.2022 00:14 Відповісти
Збочення буде?
показати весь коментар
05.04.2022 00:22 Відповісти
тільки якійсь злочинець розмінував кримській перешийок ?
показати весь коментар
05.04.2022 01:13 Відповісти
Безмежно вдячний статистам оон
показати весь коментар
05.04.2022 01:28 Відповісти
За кількістю консерв у керівництві ми теж перші.
показати весь коментар
05.04.2022 01:36 Відповісти
Напомню, это пленные немцы, разминируют Данию.
показати весь коментар
05.04.2022 02:13 Відповісти
Яка чудова організація, вже міни порахувала, занепоєння висловила.
показати весь коментар
05.04.2022 05:53 Відповісти
 
 