Зеленський розповів канцлеру Австрії Негаммеру про звірства російських військових на Київщині
Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Глава держави поінформував про звірства російських військових у Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному твіттері Зеленського.
Зеленський подякував Австрії у підтримці України.
"Поговорив з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про хід відсічі українського народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів у Київській області. Були єдині в тому, що це зло має бути покарано! Подякував Австрії за підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Garry Grant
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+10 Aks World
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+9 Mikhail Saveliev
показати весь коментар05.04.2022 00:46
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Продажна австрійська курва😠
Це той гарант безпеки України, що влаштував геноцид українців в Бучі та інших містах,
з ним не можна домовлятися про такі речі, це аморально!!
Зеленський , не соромся на весь світ та не веди переговори із катами нашого народу 😡
Зупинися !!
https://www.youtube.com/watch?v=guacGHehUdU
Если взять все их правительство и сделать экскурсию по Мариуполю и пригород Киева - и то не факт что поможет.