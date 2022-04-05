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Зеленський розповів канцлеру Австрії Негаммеру про звірства російських військових на Київщині

австрия

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Глава держави поінформував про звірства російських військових у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному твіттері Зеленського.

Зеленський подякував Австрії у підтримці України.

"Поговорив з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про хід відсічі українського народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів у Київській області. Були єдині в тому, що це зло має бути покарано! Подякував Австрії за підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу

Автор: 

Австрія (960) Зеленський Володимир (23775)


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Топ коментарі
+13
Щось в мене підозра,що цьому нехамеру глибоко начхати.
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05.04.2022 00:39
+10
По сегодняшним заявлениям с Австрии насчёт санкций, то сегодня Австрия это точно Не Хаммер, а какая-то нива
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05.04.2022 00:41
+9
Австрошлюхи
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05.04.2022 00:46
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Щось в мене підозра,що цьому нехамеру глибоко начхати.
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05.04.2022 00:39 Відповісти
По сегодняшним заявлениям с Австрии насчёт санкций, то сегодня Австрия это точно Не Хаммер, а какая-то нива
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05.04.2022 00:41 Відповісти
им покуй
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05.04.2022 00:42 Відповісти
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05.04.2022 00:46 Відповісти
Австрошлюхи
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05.04.2022 00:46 Відповісти
Дали іі посаду в якійсь рашинській компаніі !

Продажна австрійська курва😠
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05.04.2022 00:48 Відповісти
Президентом сьогодні затверджено склад делегації на перемовинах з рф щодо договору про гарантії безпеки України.
Це той гарант безпеки України, що влаштував геноцид українців в Бучі та інших містах,
з ним не можна домовлятися про такі речі, це аморально!!

Зеленський , не соромся на весь світ та не веди переговори із катами нашого народу 😡
Зупинися !!
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05.04.2022 00:47 Відповісти
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05.04.2022 00:47 Відповісти
Це геноцид і залякування украінськоі націі !
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05.04.2022 00:50 Відповісти
Принуждение к выгодным им условиям, путём бомбёжек и уничтожения населения, инфраструктуры, резни и запугивания
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05.04.2022 00:55 Відповісти
А ще вони не сподівалися, що втратять контроль над територією. Тому і не поспішали із зачищенням слідів власних злочинів. Звідси має бути розуміння, що метою пуцина було аж ніяк не захоплення лише Донбасу, а всієї України. На захоплену територію не планувався ніякий допуск жодних представників міжнародних організацій. Всіх ними вбитих було б вибачте за слово "втилізоваро" руками українських громадян частково як у Биківні - у безіменних могилах ("втилвзаторів" теж зачистити б), частково у мобільних крематоріях. Можливо дечюяку частину загиблих видали б за жертв "нацистів" із залученням власних пропагандистів і телебачення дружніх країн - Китаю, В'єтнаму, Білорусі і можливо від Європи - Угорщини.
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05.04.2022 01:14 Відповісти
У них планы похлеще, в 1 части рассказывает про любопытный документ
https://www.youtube.com/watch?v=guacGHehUdU
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05.04.2022 02:08 Відповісти
Австрия -- главная разрушительная сила России против Украины в Европе.Австрия выступает против любых санкций против России, которые пытаются применить в Европе.
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05.04.2022 01:02 Відповісти
Зміна курсу Олафа Шольца 27 лютого була викликана страхом, а не сміливістю. Україні збрехали, близькість до Росії залишилася за кадром. Це одна з причин, чому Бучанська різанина стала можливою.Через день після промови https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus237289137/Zeitenwende-Die-seltsame-Radikalitaet-der-deutschen-Politik.html «Zeitenwende» федеральний уряд попросив промисловість озброєнь надати огляд зброї, яку вони можуть постачати Україні. Однак федеральний уряд більше чотирьох тижнів приховував отриманий список пропозицій від України. Список було передано лише кілька днів тому. Відтоді стало відомо, що всієї важкої зброї, необхідної Україні, щоб запобігти масовим вбивствам, подібним до бучанської, у списку немає - хоча й пропонували збройові компанії.https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus237981633/Ukraine-Die-Waffen-Luegen-der-Bundesregierung.html
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05.04.2022 01:04 Відповісти
Образно кажучи, Зєлєнскій виступає в ролі такого собі голосу Другої світової війни Лєвітана. Жаль, що не Черчілля. Не можу уявити собі Чпрчілля, який до перемоги вів би розмови про перемовини з Гітлєром. Навпаки - всі його промови були про те, що як би важко не було, але нація повинна стиснути зуби - і йти до кінця - до Перемоги.
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05.04.2022 01:05 Відповісти
Ну можеш тоді подякувати за таку ж підтримку і *******,сєрбам, ісраїлю, грузії, малдове, сирії ,еритреї та іншим нашим "партнерам".
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05.04.2022 01:09 Відповісти
Такі партнери як він гарант
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05.04.2022 01:22 Відповісти
Реакція на Бучу: один з найбагатших бізнесменів Чехії пожертвував 100 мільйонів крон.
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05.04.2022 04:15 Відповісти
Зеля опять врубил наивного лоха.... А то австриец не знал..... Австрия с 14го вставляет палки Украине... Работает на и с рашкой...
Если взять все их правительство и сделать экскурсию по Мариуполю и пригород Киева - и то не факт что поможет.
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05.04.2022 04:31 Відповісти
 
 