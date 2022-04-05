Зеленський розповів канцлеру Австрії Негаммеру про звірства російських військових на Київщині

Президент України Володимир Зеленський поговорив з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Глава держави поінформував про звірства російських військових у Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному твіттері Зеленського.

Зеленський подякував Австрії у підтримці України.

"Поговорив з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Поінформував про хід відсічі українського народу агресії з боку РФ, про жахливі злочини окупантів у Київській області. Були єдині в тому, що це зло має бути покарано! Подякував Австрії за підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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