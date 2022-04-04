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Австрія (567) газ (2588) санкції (6879)

Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

австрия

Австрія не підтримуватиме ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.

Таким чином австрійський урядовець підтвердив попередню позицію керівництва цієї країни стосовно закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Як зазначає Bloomberg, хоча Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

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Топ коментарі
+59
Яка несподіванка: фашистські посібники у 2 світовій війні такими ж залишилися і у 3-й.
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04.04.2022 18:54
+44
Ну це давно зрозуміло. В майбутньому це "країна-мінус" для України.
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04.04.2022 18:53
+43
❗️Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину:

«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
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04.04.2022 18:55
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Ну це давно зрозуміло. В майбутньому це "країна-мінус" для України.
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04.04.2022 18:53 Відповісти
австрия всегда любила расейские бабки. это туризм, отельный и ресторанный бизнес. один мой знакомый устроил курсы обучения банковского персонала. это пьянки, бассейн, жратва до отвала. платит банк. а чувак получает половину. ну это чтоб вы знали кто такие австрияки.
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04.04.2022 19:29 Відповісти
гітлер виліз з австріі
всі німці-фашисти недарма х/ф Звуки музики ще і досі австріяки не переварюють
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04.04.2022 21:05 Відповісти
Яка несподіванка: фашистські посібники у 2 світовій війні такими ж залишилися і у 3-й.
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Та вони зараз оплот фсб, деякий час із ними розвідданими не ділилися інші країни нато.
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04.04.2022 19:00 Відповісти
Австрия не в НАТО. Они не только оплот фсб но и мойка грязных денег кацапии. Чего только Raiffeisen international стоит
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04.04.2022 19:05 Відповісти
Хм, я не знав що вони не в нато. Але фсб там, як у себе вдома.
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04.04.2022 19:13 Відповісти
Какая разница какой флаг - однажды говорили австрияки, и просто сменили флажок ) они вроде внеблоковые, может ********* по ним? ну так для профилактики
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04.04.2022 18:54 Відповісти
уся суть продажних європейских сцикунів, шо тодів були посібниками русофашиків, шо зараз
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04.04.2022 18:54 Відповісти
Хто б сумнівався. Це ж ті самі німці. І про цих будемо пам'ятати.
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04.04.2022 18:55 Відповісти
Австріяки разом з мадярами, напевно, мріють про Австро-Угорську губернію у складі кацапстану...)))
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04.04.2022 18:55 Відповісти
В поло небрати,бути гуманими
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04.04.2022 19:03 Відповісти
❗️Премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Макрона за частые звонки Путину:

«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
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04.04.2022 18:55 Відповісти
Макрон продуманный! Он потом мемуары будет писать как он вел переговоры с самым опасным диктаторм 21 столетия. 💥👍🙂
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04.04.2022 19:05 Відповісти
Интересно было бы услышать ответ Макрона.
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04.04.2022 19:07 Відповісти
ааа.. биииии гууу же не манж пас сіс жур...
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04.04.2022 21:06 Відповісти
Пол Пот, кстати, у французов и учился. Там же, вступил во французкую компартию и там же, в марксистском кружке поднабирался "прогрессивных гуманистических идей коммунизма". Так що, усе цілком закономірно з тією Францією. Більш ніж.
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04.04.2022 19:48 Відповісти
⚡️Литва предписывает послу России покинуть страну, закрывает консульство в Клайпеде.

Глава МИД Литвы также заявил, что его страна отзывает своего посла из России.
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04.04.2022 18:56 Відповісти
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04.04.2022 18:56 Відповісти
Австрія-чергове лайно...
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04.04.2022 18:56 Відповісти
Перестаньте рекламувати Свій канал..
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04.04.2022 19:01 Відповісти
Троїстий союз; Німеччина, Австрія, Угорщина.
Скільки вовка не корми, все одно до лісу поглядає.
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04.04.2022 18:57 Відповісти
Нацистські утворення:- вище перелічені+Сербія+Німеччина
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04.04.2022 19:02 Відповісти
Шелленберг- потомок наверное, нациста шелленберга- начальника внешней разведки 3-го рейха..!?
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04.04.2022 18:58 Відповісти
канешна не будет... он даже Кнайсель - министра иностранных дел Австрии ... замуж выдавал ))))

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04.04.2022 18:58 Відповісти
Підтримає. Куди дінеться
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04.04.2022 18:58 Відповісти
Хто б сумнівався?
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04.04.2022 18:59 Відповісти
Цим монголо-татарським підстилкам потрібно допомгти - газ з Ямала в Європу іде по довгих трубах, в листопаді місяці вони можуть вибухнути на протязі довгих-довгих кілометрів....
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04.04.2022 19:00 Відповісти
да внезапно такое может произойти, так бывает, когда кое-кто умирает десятками тысяч воюет, а кто-то плачет если ввести эмбарго на газ, то не будет хватать денег на уик-енд в куршавеле...
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04.04.2022 19:03 Відповісти
Газовіруби й справа,й зліва втомлюються.втома металу,й невитримуть на великих відстанях...
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04.04.2022 19:08 Відповісти
ENDING GAS IMPORTS FROM RUSSIA WILL HURT EU MORE THAN IT WOULD HURT RUSSIA - LINDNER

ну ви зрозуміли, та?
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04.04.2022 19:00 Відповісти
Ну по газу и так понятно было что введут только после резни в условном Линце, но нефтяное и торговлю то можно запретить?
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04.04.2022 19:00 Відповісти
Починають змучуватись бюргери від війни в Україні..гроші важливіше..Вони розраховували шо )(уйло захопить Україну за три дні і знову можна торгувати
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04.04.2022 19:00 Відповісти
"Воистину, куришь американские сигареты - скажут, что продал родину. Гиммлер этого не забыл."
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04.04.2022 19:01 Відповісти
"Австрія - справжній авіаносець російської

агентури", - Financial Times про

шпигунів Джерело:

https://censor.net/ua/n3329104
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04.04.2022 19:01 Відповісти
Австрійський КТМ (мотоцикли) з рашки не вийшов...
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04.04.2022 19:01 Відповісти
Австрія здалася Гітлєру без бою. Просто підняла руки. Цьому було дві причини - слабкість духу самої Австрії, яка не розбудовував власну армію після поразки у Першій світовій війні і очевидно сприйняття Гітлєра, австрійця за народженням, як свого. Щось подібне бачимо і тепер. До речі, Відень свого часу від турків врятував великий Ян Собеський, у жилах якого текла і українська кров. У його війську були й українські (галицькі) хоругви і деяка кількість козацької піхоти - найкращої у світі на цей час. Як Австрія подякувала Жечі Посполитій з Князівством Руським у складі? Розділила її територію з кацапами. Це все, що треба знати про австрійців.
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04.04.2022 19:02 Відповісти
В речі посполитій ніколи в складі не було князівства руського. Не вигадуйте
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04.04.2022 19:42 Відповісти
Дивно! 🤔 Навіть Вікіпедія пише, що до складу Жечі Посполитої входили Королівство Польське і Князівство Литовське і Руське. Напишіть у Вікі, що вони брешуть.
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04.04.2022 19:54 Відповісти
Князівство литовське, руське і жемайтіцське було. Але там від руського одна назва залишилась. При Виговському був проект входження до речі посполитої разом з королівством польським і князівством литовським окремого князівства руського. Шляхта не підтримала. Після цього пів століття на українських землях точилася війна. А річ посполиту роздерли
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04.04.2022 21:17 Відповісти
Не зовсім правда. 😊 Одним з перших Великих князів Литовських (литвинських) був один з Романовичів - Шварно Данилович (та-так, син Данила Галицького і брат короля Лева Даниловича). Він до речі ввів державною руську (староукраїнську) мову і привів на державні посади руських бояр. І навіть у Жечі Посполитій, після союзу з Королівством Польським Великими Князями Литовськими були українці. 😊
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04.04.2022 21:56 Відповісти
Австрийская бабушка танцует с кацапским половым органом дедушки.
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04.04.2022 19:03 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Фашисты должны держаться вместе: Австрия, Венгрия, Германия, оркостан. Никого не забыл?
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04.04.2022 19:03 Відповісти
не надо преуменьшать и роль белораши..
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04.04.2022 20:47 Відповісти
Хто б сумнівався!
Хтось із знаючих людей з європейськоі політикиназвав Австрію авіаносцем російської розвідки в Європі!
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04.04.2022 19:04 Відповісти
Шикльгруббер схвалює
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04.04.2022 19:04 Відповісти
А може ваша стара ************ ще раз станцює з ****** на черговому весіллі?
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04.04.2022 19:04 Відповісти
Агентура России как плесень расползлась в Австрии и Германии.
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04.04.2022 19:05 Відповісти
Фірташ працює...
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04.04.2022 19:06 Відповісти
Австрия, Германия, Венгрия... Они что, решили, если не сами занимаютсяся геноцидом, как в 40х, а только торгуют с фашистами - все ОК? Совсем тупые? Опять хотят поучаствовать в репарациях, как пособники нацистов?
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04.04.2022 19:06 Відповісти
всегда руССко-немецкая австро-угорщина была врагом человечества.
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04.04.2022 19:06 Відповісти
Ну от австрии другого и не стоило ожидать. Вообще страны говорящие на фашистском языке всегда поддерживали кацапию хоть изредка и воевали с ней ( нельзя не забывать что 300 лет после правления моголов там правила немчура)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.04.2022 19:08 Відповісти
І катерина ІІ також німкенею була. Споріднені нації.
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04.04.2022 20:24 Відповісти
Продажные ССУЧКИ тоже на карандаше
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04.04.2022 19:09 Відповісти
Та бахните уже нашу ГТС, гулять, так гулять ))) На репарациях отстроим.
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04.04.2022 19:09 Відповісти
То нехай німці із сховищ качнуть австріякам ті 25%.
Тільки не кажіть, що там немає сховищ. Не повірю.
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04.04.2022 19:10 Відповісти
можно не прекращать покупку
но хотя бы переводить на те самые заблоченные счета

я не очень пойму
фон дер ляйне говорила что они переводят деньги на замороженные счета
и оплата в рублях это способ обхода санкций, на который они не пойдут

так они переводят на замороженные счета или на действующие (обычные)?
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04.04.2022 19:10 Відповісти
Рахунки самого Газпрома не заморожені. Просто, коли європейська компанія створює платіж в євро в системі SWIFT, якийсь умовний Дойчебанк виступає банком - кореспондентом. Він приймає платіж і перекидає цю суму на рахунок ЦБ Росії, відкритий в цьому Дойчебанку.

І ту починається саме цікавіше. Якщо рахунки ЦБ Росії заморожені, то така операція в принципі неможлива. Гроші не впадуть на валютний рахунок Газпрома і не конвертуються в рублі як валютна виручка.

Але це моя версія, а як там все організовано зараз я не знаю
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04.04.2022 19:27 Відповісти
а австрія теж є у списку гарантів віслюка?бо це зе-логічно
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04.04.2022 19:11 Відповісти
Австрія це зміїне кубло російської агентури.
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04.04.2022 19:11 Відповісти
Нічого дивного! - Австрія є послідовною батьківщиною та шанувальничею ідей фашизму... Подарувала людству адольфа гітлера, офіційно вшановувала та приймала дарунки від фюрера покидьщиної орди...
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04.04.2022 19:11 Відповісти
я якраз сьогодні дивилася відео з експертом. розказував, що з газом не так просто все. кацапстан знову вистрілив собі в ногу і тепер продає європейцям газ за довготерміновими контрактами за принципом "уловка 22" - собівартість 1200, відпускна ціна 400. так що там все прекрасно, чим більше куплять, тим більші збитки.
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04.04.2022 19:12 Відповісти
Підтримають, нікуди вони не дінуться з підводного човна, або стануть токсичною країною-ізгоєм.
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04.04.2022 19:16 Відповісти


Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом пишет ORF,

Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.

По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.

Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель - стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.

Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.

Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.
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04.04.2022 19:16 Відповісти
Там, кстати, после всем известной свадьбы выяснили, что австрийские спецслужбы полностью руководились с Лубянки.
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04.04.2022 19:17 Відповісти
Ну шо сказать - 3/14дорасы....
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04.04.2022 19:17 Відповісти
Дойчланд юбер аллес?
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04.04.2022 19:18 Відповісти
Потомки Гитлера они такие...
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04.04.2022 19:19 Відповісти
не дарма Австрія батьківщіна А Гітлера
то й новий Фуйло-Хітлер їй подобається
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04.04.2022 19:19 Відповісти
Что ещё ожидать от родины Гитлера...
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04.04.2022 19:22 Відповісти
шо там Австрiя напевно теж хоче стати гарантом безпеки
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04.04.2022 19:30 Відповісти
Австрияки всегда вели себя как проститутки. Ничего удивительного. А вот моя родина - Литва первой отказалась уже от русского газа и уже отозвала посла из москвы. Молодцы литовцы
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04.04.2022 19:45 Відповісти
Недотравили вас в газовых камерах...покушаете вы газку рузького гандоны.
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04.04.2022 19:57 Відповісти
Все це сумно. Навіть для самих австрійців. Багато, хто з моїх сусідів вже переобладнують свої будинки та замовляють нове опалення, відмовляючись від російського газу.
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04.04.2022 20:18 Відповісти
nowego naród którego szefowa MSZ bawiła sie Putinem na swoim weselu który wydał mordercę Hitler nie powinien mieć w ogóle głosu. to tacy sami zbrodniarze jak Kacapy. Handluja z Putlerem zabijają ukraińskie kobiety dzieci starców. Ale oni gen mordowni mają we krwii jak Niemcy, dlatgo nie zgodzą się na sankcje.
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04.04.2022 20:26 Відповісти
Зря в 16 веке Запорожцы с поляками отстояли вену и разбили турок , а еще козак кулинский научил их пить кафе которое захватили в турецком обозе лучше их бы турки оккупировали паскуды !!! как и модьяры !!!
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04.04.2022 20:40 Відповісти
"Батько провокаторів не може бути чесною людиною" - чого ще чекати від батьківщини Гітлера?
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04.04.2022 20:46 Відповісти
Адольф Алоїзович теж родом з Австрії.
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04.04.2022 21:31 Відповісти
А у вас , ребята , в конфорках чей газ , который как бы реверсный ? А то кулявлоб так радовался , что не покупаем роисси газ , тока не пояснил откуда он в Словакии взялся . Сразу скажу , Норвеги ни при чём .
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04.04.2022 22:21 Відповісти
Ну так введите санкции на товары Австрии...
Тамож пошлины... Акцизы...
Такие уроды понимают только когда их бьеш в морду или по карману...
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05.04.2022 00:03 Відповісти
Но труба ведущая в австрию вдруг пострадает от военных действий - не судьба
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05.04.2022 01:32 Відповісти
 
 