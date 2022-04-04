Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу

Австрія не підтримуватиме ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.

Таким чином австрійський урядовець підтвердив попередню позицію керівництва цієї країни стосовно закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.

Як зазначає Bloomberg, хоча Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.

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