Австрія не підтримає санкції ЄС щодо російського газу
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Австрія не підтримуватиме ембарго Євросоюзу на поставки російського газу.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Олександр Шалленберг. На його думку, ЄС має інші варіанти посилення каральних заходів проти уряду Путіна.
Таким чином австрійський урядовець підтвердив попередню позицію керівництва цієї країни стосовно закликів припинити торгівлю енергоресурсами з Росією.
Як зазначає Bloomberg, хоча Австрія є одним із найбільших виробників зеленої енергії, на газ припадає приблизно чверть її потреб в енергії. Імпорт газу з Росії становить 80% поставок газу до Австрії.
Топ коментарі
+59 Super Gut
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+44 Garry Grant
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всі німці-фашисти недарма х/ф Звуки музики ще і досі австріяки не переварюють
«Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место? Никто не вел переговоры с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Полом Потом?».
Глава МИД Литвы также заявил, что его страна отзывает своего посла из России.
Скільки вовка не корми, все одно до лісу поглядає.
ну ви зрозуміли, та?
агентури", - Financial Times про
шпигунів Джерело:
https://censor.net/ua/n3329104
Хтось із знаючих людей з європейськоі політикиназвав Австрію авіаносцем російської розвідки в Європі!
Тільки не кажіть, що там немає сховищ. Не повірю.
но хотя бы переводить на те самые заблоченные счета
я не очень пойму
фон дер ляйне говорила что они переводят деньги на замороженные счета
и оплата в рублях это способ обхода санкций, на который они не пойдут
так они переводят на замороженные счета или на действующие (обычные)?
І ту починається саме цікавіше. Якщо рахунки ЦБ Росії заморожені, то така операція в принципі неможлива. Гроші не впадуть на валютний рахунок Газпрома і не конвертуються в рублі як валютна виручка.
Але це моя версія, а як там все організовано зараз я не знаю
Австрийские власти поддерживают новые санкции против России после разоблачения военных зверств в Буче, но отвергают немедленное эмбарго на российские энергоносители.
Об этом пишет ORF,
Министр финансов Магнус Бруннер заявил, что Австрия на 100 процентов на стороне Германии в этом вопросе. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек также вновь высказался против немедленного энергетического эмбарго.
По словам Бруннера, санкции имеют смысл только в том случае, если они не влияют на вас больше, чем на того, против кого они направлены.
Бруннер сказал, что Австрия, как и Германия, сильно зависит от российского газа и среднесрочная цель - стать более независимой. "Но было бы нереально сказать, что мы могли бы переключиться в одночасье", - сказал министр. Вместо этого он предложил расширить список подсанкционных лиц и организаций.
Ввиду зверств войны федеральное правительство призвало к разъяснениям и дальнейшим санкциям против России.
Министр иностранных дел Александр Шалленберг также выступил против эмбарго на российский газ. Он заявил, что был "шокирован сообщениями из Бучи" и призвал к международному расследованию.
то й новий Фуйло-Хітлер їй подобається
Тамож пошлины... Акцизы...
Такие уроды понимают только когда их бьеш в морду или по карману...