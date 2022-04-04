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Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

італія

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це міністр сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав Ді Майо.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

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Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче.

Як повідомлялося, після оприлюднення звірств російських військ у Бучі президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.
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Топ коментарі
+10
Вже всi у світі розуміють, хто такі кацапи.
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04.04.2022 15:52
+9
Кращі друз німці, жабоїди та свині мадярськи знову відморозяться!
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04.04.2022 15:54
+8
совести у неблизких итальянцев оказалось гораздо побольше, чем у "своих" весёлых грузинов и "братьев славян" из Молдавии. Даже несмотря на 40% зависимость от кацапского газа. Таварищ Платонов из дружеской германии тут позавчера утверждал, что молдавия ну вообще абсолютно ничего не может сделать, ну вообще ничего и каких-то 4 миллиона населения ну вообще ничего не могут сделать с 1700 кацапами. А они за 30 лет пробовали? вот вопрос.
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04.04.2022 16:03
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Вже всi у світі розуміють, хто такі кацапи.
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04.04.2022 15:52 Відповісти
крім німців, угрів та... голландців

найбільшими імпортерами російської нафти в Європі є велика Німеччина та... маленька Голландія
чому Голландія ?
тому що - нічого гуманітарного, тільки бізнес
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04.04.2022 16:42 Відповісти
Кращі друз німці, жабоїди та свині мадярськи знову відморозяться!
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04.04.2022 15:54 Відповісти
Ой... А шо случілась?
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04.04.2022 16:03 Відповісти
совести у неблизких итальянцев оказалось гораздо побольше, чем у "своих" весёлых грузинов и "братьев славян" из Молдавии. Даже несмотря на 40% зависимость от кацапского газа. Таварищ Платонов из дружеской германии тут позавчера утверждал, что молдавия ну вообще абсолютно ничего не может сделать, ну вообще ничего и каких-то 4 миллиона населения ну вообще ничего не могут сделать с 1700 кацапами. А они за 30 лет пробовали? вот вопрос.
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04.04.2022 16:03 Відповісти
І вілли повідбирає і продасть?
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04.04.2022 16:13 Відповісти
А для Орбана цього достатньо?
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04.04.2022 16:16 Відповісти
В Ютубе выскочило видео, каким образом в парашке возник дефолт 1998 года. Нефть тогда упала до 9 баксов, из-за этого рф не смогла обеспечивать мыльный пузырь, который она 2 года надевала. Это при том, что тогда у них объемы добычи были намного меньше, чем сейчас. Сейчас же при цене нефти в 110 долларов (пусть даже с дисконтом в 30 долларов), рф в плюсе, а санкции настолько смешны, что уже никто не скрывает что обходит их через Грузию и Армению. Поэтому наше спасение только полное эмбарго на любую торговлю с расеей, включая энергоносители. В любом другом случае война для рф будет в плюсе: получает коридор в Крым, получает высокие цены на энергоносители, которые со временем перекроют заблокированную сумму, арестованную на западе, также получает сейчас рекордную цену на экспорт продовольствия, воспользовавшись блокировкой нашего экспорта. Поэтому для всех жителей, которые сейчас за границей, собирайте митинги возле зданий правительств и требуйте полное эмбарго торговли с рф!
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04.04.2022 16:19 Відповісти
собирайте митинги возле зданий правительств

+100 !
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04.04.2022 16:43 Відповісти
Які мітинги? Італійці по вихідних усі по термальних водах, ресторанах та дискотеках.
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04.04.2022 17:08 Відповісти
да блин Европе надо потерпеть год без газа и нефти и рашки, и через год можно будет восстановить поставки из Сибирской народной республики
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04.04.2022 16:55 Відповісти
Добре, що підтримує, бо у них там вже почало все дорожчати, а італійці цього не *******. Сподіваюсь, що ці путінофіли зможуть адекватно оцінити усю загрозу, яка йде з московських болот. Україна , нажаль, стала цим прикладом, що може зробити з країною та її народом рашизм та неадекватний диктатор.
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04.04.2022 17:06 Відповісти
Італія підтримає санкції ЄС? НАТО,ЄС, США стурбовані, але небо не закривають, ефективне ПВО не надають - спостерігають, очікують ... симулюють активні дії розжалобити і цивілізувати крокодила...
РФ/Кремль виручить Китай: Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg.
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04.04.2022 17:35 Відповісти
 
 