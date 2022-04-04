Італія підтримає санкції ЄС проти російського газу

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що після звірств у Бучі Італія підтримає санкції проти російського газу.

Про це міністр сказав після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Італія не накладе вето на російські газові санкції", - сказав Ді Майо.

Італія отримує близько 40% свого імпорту газу з Росії, після вторгнення РФ в Україну вона намагається знайти альтернативи та диверсифікувати свої поставки.

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Ді Майо раніше відвідав Азербайджан для зміцнення енергетичних зв'язків між двома країнами.

Якщо поставки російського газу буде припинено негайно, міністр екологічного переходу Роберто Чінголані вважає, що країна не матиме багато проблем у найближчі теплі місяці.

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявляв, що, хоча заміну 30-40% російських поставок газу можна знайти негайно, замінити решту буде набагато важче.

Як повідомлялося, після оприлюднення звірств російських військ у Бучі президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення санкцій проти Росії і запровадження обмежень на імпорт російської нафти і вугілля.

Посли ЄС у середу обговорять розширення санкцій проти Росії, серед яких можливість ембарго на російські енергоносії.

Однак у Німеччині після того, як українські та європейські чиновники звинуватили російські війська у скоєнні звірств під Києвом, зокрема в Бучі, немає єдності щодо негайної зупинки імпорту російських енергоносіїв.