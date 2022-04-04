РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6554 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежомВойна в Украине Санкции против России
4 355 13
Газ (10089) Италия (1513) санкции (10621)

Италия поддержит санкции ЕС против российского газа

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

італія

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа.

Об этом министр сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал Ди Майо.

Италия получает около 40% своего импорта газа из России, после вторжения в Украину она пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки.

Читайте: ЕС обсудит новый пакет санкций против России. Речь идет об эмбарго на энергоносители и запрете использования портов, - Financial Times

Ди Майо ранее посетил Азербайджан для укрепления энергетических связей между двумя странами.

Если поставки российского газа будут прекращены немедленно, министр экологического перехода Роберто Чинголани считает, что у страны не будет много проблем в ближайшие теплые месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Ландсбергис о зверствах войск РФ в Буче: Покупая российскую нефть и газ, мы финансируем военные преступления. Не будьте соучастниками!

Премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что хотя замену 30-40% российских поставок газа можно найти немедленно, заменить остальное будет гораздо труднее.

Как сообщалось, после обнародования зверств российских войск в Буче президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

Послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства по немедленной остановке импорта российских энергоносителей.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Вже всi у світі розуміють, хто такі кацапи.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:52
+9
Кращі друз німці, жабоїди та свині мадярськи знову відморозяться!
показать весь комментарий
04.04.2022 15:54
+8
совести у неблизких итальянцев оказалось гораздо побольше, чем у "своих" весёлых грузинов и "братьев славян" из Молдавии. Даже несмотря на 40% зависимость от кацапского газа. Таварищ Платонов из дружеской германии тут позавчера утверждал, что молдавия ну вообще абсолютно ничего не может сделать, ну вообще ничего и каких-то 4 миллиона населения ну вообще ничего не могут сделать с 1700 кацапами. А они за 30 лет пробовали? вот вопрос.
показать весь комментарий
04.04.2022 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже всi у світі розуміють, хто такі кацапи.
показать весь комментарий
04.04.2022 15:52 Ответить
крім німців, угрів та... голландців

найбільшими імпортерами російської нафти в Європі є велика Німеччина та... маленька Голландія
чому Голландія ?
тому що - нічого гуманітарного, тільки бізнес
показать весь комментарий
04.04.2022 16:42 Ответить
Кращі друз німці, жабоїди та свині мадярськи знову відморозяться!
показать весь комментарий
04.04.2022 15:54 Ответить
Ой... А шо случілась?
показать весь комментарий
04.04.2022 16:03 Ответить
совести у неблизких итальянцев оказалось гораздо побольше, чем у "своих" весёлых грузинов и "братьев славян" из Молдавии. Даже несмотря на 40% зависимость от кацапского газа. Таварищ Платонов из дружеской германии тут позавчера утверждал, что молдавия ну вообще абсолютно ничего не может сделать, ну вообще ничего и каких-то 4 миллиона населения ну вообще ничего не могут сделать с 1700 кацапами. А они за 30 лет пробовали? вот вопрос.
показать весь комментарий
04.04.2022 16:03 Ответить
І вілли повідбирає і продасть?
показать весь комментарий
04.04.2022 16:13 Ответить
А для Орбана цього достатньо?
показать весь комментарий
04.04.2022 16:16 Ответить
В Ютубе выскочило видео, каким образом в парашке возник дефолт 1998 года. Нефть тогда упала до 9 баксов, из-за этого рф не смогла обеспечивать мыльный пузырь, который она 2 года надевала. Это при том, что тогда у них объемы добычи были намного меньше, чем сейчас. Сейчас же при цене нефти в 110 долларов (пусть даже с дисконтом в 30 долларов), рф в плюсе, а санкции настолько смешны, что уже никто не скрывает что обходит их через Грузию и Армению. Поэтому наше спасение только полное эмбарго на любую торговлю с расеей, включая энергоносители. В любом другом случае война для рф будет в плюсе: получает коридор в Крым, получает высокие цены на энергоносители, которые со временем перекроют заблокированную сумму, арестованную на западе, также получает сейчас рекордную цену на экспорт продовольствия, воспользовавшись блокировкой нашего экспорта. Поэтому для всех жителей, которые сейчас за границей, собирайте митинги возле зданий правительств и требуйте полное эмбарго торговли с рф!
показать весь комментарий
04.04.2022 16:19 Ответить
собирайте митинги возле зданий правительств

+100 !
показать весь комментарий
04.04.2022 16:43 Ответить
Які мітинги? Італійці по вихідних усі по термальних водах, ресторанах та дискотеках.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:08 Ответить
да блин Европе надо потерпеть год без газа и нефти и рашки, и через год можно будет восстановить поставки из Сибирской народной республики
показать весь комментарий
04.04.2022 16:55 Ответить
Добре, що підтримує, бо у них там вже почало все дорожчати, а італійці цього не *******. Сподіваюсь, що ці путінофіли зможуть адекватно оцінити усю загрозу, яка йде з московських болот. Україна , нажаль, стала цим прикладом, що може зробити з країною та її народом рашизм та неадекватний диктатор.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:06 Ответить
Італія підтримає санкції ЄС? НАТО,ЄС, США стурбовані, але небо не закривають, ефективне ПВО не надають - спостерігають, очікують ... симулюють активні дії розжалобити і цивілізувати крокодила...
РФ/Кремль виручить Китай: Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg.
показать весь комментарий
04.04.2022 17:35 Ответить
 
 