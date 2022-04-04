Италия поддержит санкции ЕС против российского газа
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа.
Об этом министр сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.
"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал Ди Майо.
Италия получает около 40% своего импорта газа из России, после вторжения в Украину она пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки.
Ди Майо ранее посетил Азербайджан для укрепления энергетических связей между двумя странами.
Если поставки российского газа будут прекращены немедленно, министр экологического перехода Роберто Чинголани считает, что у страны не будет много проблем в ближайшие теплые месяцы.
Премьер-министр Италии Марио Драги заявлял, что хотя замену 30-40% российских поставок газа можно найти немедленно, заменить остальное будет гораздо труднее.
Как сообщалось, после обнародования зверств российских войск в Буче президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.
Послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.
Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства по немедленной остановке импорта российских энергоносителей.
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найбільшими імпортерами російської нафти в Європі є велика Німеччина та... маленька Голландія
чому Голландія ?
тому що - нічого гуманітарного, тільки бізнес
+100 !
РФ/Кремль виручить Китай: Китайські компанії домовляються про купівлю російського газу в обхід санкцій, - Bloomberg.